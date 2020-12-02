Офіс Президента України повинен втрутитися в ситуацію зі скасуванням судами аукціонів ФГВФО, - ЗМІ

Офіс Президента України Володимира Зеленського зобов'язаний дати оцінку діям господарського суду міста Києва (Госпсуд), який у жовтні цього року скасував результати торгів активами підприємств Костянтина Жеваго і Тараса Барщовського.

Про це пише Liga.net у розслідуванні "Борги поза законом. Як суди блокували продаж кредитів WOG, Жеваго і Барщовського".

У матеріалі зазначається, що в середині минулого року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продав рекордний для своєї історії об'єднаний пул прав вимоги за кредитами компаній "Росава" (К. Жеваго) і "Яблуневий Дар" (Т. Барщовський) у трьох збанкрутілих банках. За загальної суми боргу понад 18 млрд грн ФГВФО зміг продати цей пул приватному інвестору за 849 млн грн.

Наприкінці жовтня 2020 року Госпсуд м. Києва необґрунтовано скасував результати цього аукціону.

У розслідуванні Liga.net наполягають на необхідності втручання Президента України В. Зеленського в проблему свавілля судової влади в цілому і Госпсуду м. Києва зокрема.

Після рішення Госпсуду держава буде змушена повернути покупцям прав вимоги за кредитами ті кошти, які призначені для виплат вкладникам збанкрутілих банків. Таким чином, Госпсуд мінімізує ймовірність виплат і підвищує градус недовіри до української банківської системи.