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Шабунін - "слузі народу" Совгирі: Стаття про тюремний термін за брехню в декларації чудово працювала і припинила після рішення КС

Шабунін -

Глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін не згоден з думкою народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Совгирі про те, що норма про тюремний термін за брехню в декларації виявилася неефективною і її скасування не страшне.

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Стаття прекрасно працювала. Свідчення тому - як вже винесені вироки ВАКС, так і понад 150 справ (лише щодо топпосадовців), які НАБУ/ВАКС були змушені закрити через рішення КСУ. В них посадок вже і не буде (а вже винесені вироки скасують). Важко когось посадити, коли всі розслідування знищують одним рішенням КСУ", - зазначає Шабунін.

Він продовжує: "А ще пані Совгиря мала би чути про угоду зі слідством: фігуранти визнавали свою вину за 366_1 лише через страх позбавлення волі. Визнавши вину, вони отримувала м’якшу санкцію, а слідство і суд економили час і ресурси".

Тепер, зазначає Шабунін, таких угод не буде, тому що фігурантам покарання у вигляді громадських робіт або навіть обмеження свободи не страшне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норма про тюремний термін за недостовірне декларування виявилася неефективною, - "слуга народу" Совгиря

Шабунін - слузі народу Совгирі: Стаття про тюремний термін за брехню в декларації чудово працювала і припинила після рішення КС 01
Шабунін - слузі народу Совгирі: Стаття про тюремний термін за брехню в декларації чудово працювала і припинила після рішення КС 02

Автор: 

Шабунін Віталій (534) електронне декларування (1468) Совгиря Ольга (52)


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Топ коментарі
+8
Товарищ Зеленский ничего не знал! Это чудовищная ошика!
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02.12.2020 15:44
+5
подтверждаю, тело уже полтора года как без памяти
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02.12.2020 15:51
+5
Я також перерахувала, але у фб Олена опублікувала вже допис, що вже Є(!!!) необхідна сума!!! "UPD! Друзі! Ви неймовірні. Разом ми це зробили! Вся потрібна сума вже є! Дякую всім! Стоп, більше не збираємо!"...Пишаюся вами, люди!!!
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02.12.2020 16:50
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Оказывается, что это работало.
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02.12.2020 15:41 Відповісти
Да Работало ,НО КС вынес решение что УКРАИНА это НЕДО ГОСУДАРСТВО.Короче ГОВНО но на масле.
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02.12.2020 19:35 Відповісти
Справу щодо італійської вілли Авакова було закрито через рішення КС.

Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження щодо можливого недекларування маєтку в Італії та процентів від банківських рахунків міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
Про це https://antac.org.ua/news/spravu-shchodo-ymovirnoho-nezadeklarovanoi-villy-ta-inshykh-statkiv-avakova-zakryly-cherez-skandal-ne-rishennia-konstytutsiynoho-sudu/ розповідає «Центр протидії корупції».
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02.12.2020 15:44 Відповісти
Товарищ Зеленский ничего не знал! Это чудовищная ошика!
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02.12.2020 15:44 Відповісти
подтверждаю, тело уже полтора года как без памяти
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02.12.2020 15:51 Відповісти
терміново треба допомога!!!! Воїну!!! Волонтеру!!! Патріоту!!! Політичному блогеру!!Шабунин - "слуге народа" Совгире: Статья о тюремном сроке за ложь в декларации прекрасно работала и перестала после решения КС - Цензор.НЕТ 563Шабунин - "слуге народа" Совгире: Статья о тюремном сроке за ложь в декларации прекрасно работала и перестала после решения КС - Цензор.НЕТ 563

Я дуже щаслива знати особисто цю людину. Ви теж всі знаєте Олексія. Тому мені буде простіше про це писати. Олексію терміново потрібна операція на хребті. Права рука в буквальному сенсі перестала слухатися. Похід до декілька лікарів приніс одностайний вердикт - операція і все.

Фінансовий бік цієї ситуації дуже засмучує. Більше 100 тис. грн. потрібно на саму операцію, скільки ще буде потрібно на реабілітацію - невідомо. Всі ми, хто поважає Олексія, можемо допомогти йому в цьому питанні. І ми це зробимо!
Якщо у вас є можливість - прошу долучитися до збору коштів для Олексія.

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Monobank 4441 1144 1024 6845Шабунин - "слуге народа" Совгире: Статья о тюремном сроке за ложь в декларации прекрасно работала и перестала после решения КС - Цензор.НЕТ 6331
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02.12.2020 16:00 Відповісти
+ Одужуй, козаче.
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02.12.2020 16:03 Відповісти
Я також перерахувала, але у фб Олена опублікувала вже допис, що вже Є(!!!) необхідна сума!!! "UPD! Друзі! Ви неймовірні. Разом ми це зробили! Вся потрібна сума вже є! Дякую всім! Стоп, більше не збираємо!"...Пишаюся вами, люди!!!
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02.12.2020 16:50 Відповісти
Щасти !!!
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02.12.2020 17:00 Відповісти
шабуніну б завалити б хлєбало, се ж саме він з насінням, соболєвим і іншою ****** бариг за бєніни гроші скидав і казав шо хуже не буде
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02.12.2020 16:21 Відповісти
Шабунін, ви з ВАЗеленскім зробили це разом.
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02.12.2020 16:25 Відповісти
Работала??? Да ни одна лядь не села! Вообще!
Бородавочник сраный!
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02.12.2020 18:26 Відповісти
Шабунін винен що не сіли? що ти мелеш? Чи за корупціонерів потрошенка так піклуєшся щоб не було увязнення за брехню в деклараціях чиновників?
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02.12.2020 19:43 Відповісти
Шабунин - показательный поц-грантоед.
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04.12.2020 00:38 Відповісти
як це стосується декларування статків корупціонерів?
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09.12.2020 17:13 Відповісти
100% инфа: Зе лично подговорил 47 депутатов опзж подать заяву. А потом он подговорил судей кс. все сопротивлялись но он продавил. Да. 100%. аминь.
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03.12.2020 01:38 Відповісти
 
 