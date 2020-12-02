Шабунін - "слузі народу" Совгирі: Стаття про тюремний термін за брехню в декларації чудово працювала і припинила після рішення КС

Глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін не згоден з думкою народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Совгирі про те, що норма про тюремний термін за брехню в декларації виявилася неефективною і її скасування не страшне.

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Стаття прекрасно працювала. Свідчення тому - як вже винесені вироки ВАКС, так і понад 150 справ (лише щодо топпосадовців), які НАБУ/ВАКС були змушені закрити через рішення КСУ. В них посадок вже і не буде (а вже винесені вироки скасують). Важко когось посадити, коли всі розслідування знищують одним рішенням КСУ", - зазначає Шабунін.

Він продовжує: "А ще пані Совгиря мала би чути про угоду зі слідством: фігуранти визнавали свою вину за 366_1 лише через страх позбавлення волі. Визнавши вину, вони отримувала м’якшу санкцію, а слідство і суд економили час і ресурси".

Тепер, зазначає Шабунін, таких угод не буде, тому що фігурантам покарання у вигляді громадських робіт або навіть обмеження свободи не страшне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норма про тюремний термін за недостовірне декларування виявилася неефективною, - "слуга народу" Совгиря



