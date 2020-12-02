Шабунін - "слузі народу" Совгирі: Стаття про тюремний термін за брехню в декларації чудово працювала і припинила після рішення КС
Глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін не згоден з думкою народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Совгирі про те, що норма про тюремний термін за брехню в декларації виявилася неефективною і її скасування не страшне.
Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Стаття прекрасно працювала. Свідчення тому - як вже винесені вироки ВАКС, так і понад 150 справ (лише щодо топпосадовців), які НАБУ/ВАКС були змушені закрити через рішення КСУ. В них посадок вже і не буде (а вже винесені вироки скасують). Важко когось посадити, коли всі розслідування знищують одним рішенням КСУ", - зазначає Шабунін.
Він продовжує: "А ще пані Совгиря мала би чути про угоду зі слідством: фігуранти визнавали свою вину за 366_1 лише через страх позбавлення волі. Визнавши вину, вони отримувала м’якшу санкцію, а слідство і суд економили час і ресурси".
Тепер, зазначає Шабунін, таких угод не буде, тому що фігурантам покарання у вигляді громадських робіт або навіть обмеження свободи не страшне.
Будь ласка, зачекайте...
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Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження щодо можливого недекларування маєтку в Італії та процентів від банківських рахунків міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
Про це https://antac.org.ua/news/spravu-shchodo-ymovirnoho-nezadeklarovanoi-villy-ta-inshykh-statkiv-avakova-zakryly-cherez-skandal-ne-rishennia-konstytutsiynoho-sudu/ розповідає «Центр протидії корупції».
Я дуже щаслива знати особисто цю людину. Ви теж всі знаєте Олексія. Тому мені буде простіше про це писати. Олексію терміново потрібна операція на хребті. Права рука в буквальному сенсі перестала слухатися. Похід до декілька лікарів приніс одностайний вердикт - операція і все.
Фінансовий бік цієї ситуації дуже засмучує. Більше 100 тис. грн. потрібно на саму операцію, скільки ще буде потрібно на реабілітацію - невідомо. Всі ми, хто поважає Олексія, можемо допомогти йому в цьому питанні. І ми це зробимо!
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Бородавочник сраный!