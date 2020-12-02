ВР затвердила причини, що дозволяють нардепам пропускати засідання: транспортні перешкоди, відпустка, відрядження та інші

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до переліку підстав, за якими народні депутати можуть бути відсутніми на засіданнях парламенту та комітетів.

За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.

Згідно з внесеними змінами, поважними причинами для відсутності нардепа є:

виконання доручень Верховної Ради, голови парламенту чи комітету, до якого входить депутат;

тимчасова втрата працездатності;

отримання медичних послуг (з відповідним медичним висновком);

документально підтверджені транспортні перешкоди, через які участь у засіданнях неможлива;

відпустка (у звʼязку з вагітністю та пологами, у звʼязку з народженням та для догляду за дитиною, у звʼязку з одруженням, у звʼязку із смертю рідних, інші обставини, коли згідно з законодавством працівнику надається відпустка);

відрядження, участь у заходах, що здійснюються у межах роботи постійних делегацій.

Читайте: Декрет для чоловіків: військовослужбовці не зможуть піти у відпустку з догляду за дитиною

Окрім цього, у разі якщо нардеп пропускає засідання з іншої поважної причини, він повинен завчасно (не пізніше дня проведення засідання) повідомити голову Верховної Ради, подавши йому заяви разом із копією документа на підтвердження неможливості бути присутнім.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Рада ввела штрафні санкції для народних депутатів за прогули засідань. Якщо нардеп протягом місяця без поважних причин не бере участь у більш ніж третині засідань або у більш ніж половині засідань комітету, то йому не будуть відшкодовувати витрати, повʼязані з виконанням його повноважень.