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ВР затвердила причини, що дозволяють нардепам пропускати засідання: транспортні перешкоди, відпустка, відрядження та інші

ВР затвердила причини, що дозволяють нардепам пропускати засідання: транспортні перешкоди, відпустка, відрядження та інші

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до переліку підстав, за якими народні депутати можуть бути відсутніми на засіданнях парламенту та комітетів.

За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.

Згідно з внесеними змінами, поважними причинами для відсутності нардепа є:

  • виконання доручень Верховної Ради, голови парламенту чи комітету, до якого входить депутат;
  • тимчасова втрата працездатності;
  • отримання медичних послуг (з відповідним медичним висновком);
  • документально підтверджені транспортні перешкоди, через які участь у засіданнях неможлива;
  • відпустка (у звʼязку з вагітністю та пологами, у звʼязку з народженням та для догляду за дитиною, у звʼязку з одруженням, у звʼязку із смертю рідних, інші обставини, коли згідно з законодавством працівнику надається відпустка);
  • відрядження, участь у заходах, що здійснюються у межах роботи постійних делегацій.

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Окрім цього, у разі якщо нардеп пропускає засідання з іншої поважної причини, він повинен завчасно (не пізніше дня проведення засідання) повідомити голову Верховної Ради, подавши йому заяви разом із копією документа на підтвердження неможливості бути присутнім.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Рада ввела штрафні санкції для народних депутатів за прогули засідань. Якщо нардеп протягом місяця без поважних причин не бере участь у більш ніж третині засідань або у більш ніж половині засідань комітету, то йому не будуть відшкодовувати витрати, повʼязані з виконанням його повноважень.

Автор: 

ВР (14942) закон (2822) прогул (84)


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Топ коментарі
+6
- документально подтвержденные транспортные препятствия, из-за которых участие в заседаниях невозможно.

Наприклад, занадто завантажена кокаїнова доріжка...
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02.12.2020 15:46
+5
Ха, трудовой кодекс - для лохов. слуги олигархов выше законов, они на нормативно-правовую базу - наплевали
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02.12.2020 15:48
+4
Да гнать нужно этих дрочеров из Рады. Сколько можно их терпеть? Что они утверждают? Законы для людей? Нет. Для себя, в обход трудового законодательства, чтобы не работать, не ходить вообще на работу и бабло чтобы рекой лилось. Теперь понятно, что эти ублюдки делают в Раде и для чего они туда свои рыла всунули?
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02.12.2020 15:56
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Правила форума Рада форумчан
- документально подтвержденные транспортные препятствия, из-за которых участие в заседаниях невозможно.

Наприклад, занадто завантажена кокаїнова доріжка...
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02.12.2020 15:46 Відповісти
Да гнать нужно этих дрочеров из Рады. Сколько можно их терпеть? Что они утверждают? Законы для людей? Нет. Для себя, в обход трудового законодательства, чтобы не работать, не ходить вообще на работу и бабло чтобы рекой лилось. Теперь понятно, что эти ублюдки делают в Раде и для чего они туда свои рыла всунули?
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02.12.2020 15:56 Відповісти
спаленная коксом носоглотка это минимум две недели на мальдивах, меньше степанов не разрешит.
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02.12.2020 16:02 Відповісти
С БУДУНА ехать тяжело Вот и транспортное препятствие передвижению.А у них каждый день с БУДУНА.,ну не считая тех когда они находятся на приеме у врача ВЕНЕРОЛОГА.
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02.12.2020 19:32 Відповісти
Ха, трудовой кодекс - для лохов. слуги олигархов выше законов, они на нормативно-правовую базу - наплевали
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02.12.2020 15:48 Відповісти
до чого тут трудовий кодекс? у них є регламент, але... спочатку вони запроваджують штрафи за прогули, а згодом іншою постановою все то нівелюють...
дружок, а можна поцікавитися, за кого ТИ особисто голосував?
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02.12.2020 15:52 Відповісти
Ну да. Естественно. Тем более с них кто спрашивает? Все молчат. Никто не гонит как бешеных собак.
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02.12.2020 15:58 Відповісти
зєлєбоби, ви тут? а давайте тепер разом порахуємо, скільки рішень шмарклі прийняли для себе коханих і скільки для вас, поторочі ви кончені!!!
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02.12.2020 15:50 Відповісти
молодцы красавчики, как раз вовремя, можно смело лететь на мальдивы бороться с вирусом.
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02.12.2020 16:00 Відповісти
эти причины неубедительны и не доказуемы .А посему при каждом отсутствии депутата на рабочем месте в Раде зарплата не должна ему начисляться . И это как минимум .
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02.12.2020 16:00 Відповісти
справки из лекарни что депутат хромой , больной или тупой так же не являются доказательством . Таким образом он побыстрей вылечится и не будет валяться на лазурном берегу пока его печень не придёт в норму .
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02.12.2020 16:02 Відповісти
а так же срочный лизинг "тойота центр чернiгiв сiвер-авто" ))
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02.12.2020 16:16 Відповісти
барадатый анал хорошо, а мур мяу тойота лучше
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02.12.2020 16:56 Відповісти
))
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02.12.2020 16:59 Відповісти
причем ЗА голосовали: слуги, рыги, юйли
воздержались: ес и голос, и пару внефракционных
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02.12.2020 16:19 Відповісти
З такими депутатами краще не проводити засідання, що є що нема, "турбобільшість" більше стурбована проблемами сексуального характеру ніж державотворчими.
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02.12.2020 17:05 Відповісти
 
 