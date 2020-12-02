Україна має намір виробляти апарати ШВЛ спільно зі Швейцарією. У перспективі - нові можливості для експорту, - Стефанішина

2 грудня під час засідання Кабінету Міністрів України ухвалив рішення про підписання меморандуму про взаєморозуміння між урядами України та Швейцарії в рамках українсько-швейцарського проекту "Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легенів у відповідь на виклики COVID-19".

Своїм рішенням уряд уповноважив підписати цей меморандум віцепрем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

За її словами, налагодження серійного виробництва якісних апаратів ШВЛ в Україні допоможе в стислі терміни забезпечити надання допомоги тяжкохворим пацієнтам з COVID-19, а в перспективі відкрити нові можливості для експорту подібної української медпродукції. "Уряд продовжує поглиблювати співробітництво з ключовими міжнародними партнерами України для надання належної медичної допомоги своїм громадянам, а також для ефективного і своєчасного забезпечення наших медичних установ необхідним обладнанням", - зазначила Стефанішина.

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Крім цього відзначається, що даний документ дозволить залучити кошти в розмірі до 1,5 млн. Швейцарських франків (понад 1,6 млн. Дол. США) для фінансування будівництва та підготовки до введення в експлуатацію повної виробничої лінії з виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів ( ШВЛ) в Хмельницькій області на базі держпідприємства "Новатор", що входить до складу ДК "Укроборонпром".