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Новини
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Україна має намір виробляти апарати ШВЛ спільно зі Швейцарією. У перспективі - нові можливості для експорту, - Стефанішина

Україна має намір виробляти апарати ШВЛ спільно зі Швейцарією. У перспективі - нові можливості для експорту, - Стефанішина

2 грудня під час засідання Кабінету Міністрів України ухвалив рішення про підписання меморандуму про взаєморозуміння між урядами України та Швейцарії в рамках українсько-швейцарського проекту "Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легенів у відповідь на виклики COVID-19".

Своїм рішенням уряд уповноважив підписати цей меморандум віцепрем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

За її словами, налагодження серійного виробництва якісних апаратів ШВЛ в Україні допоможе в стислі терміни забезпечити надання допомоги тяжкохворим пацієнтам з COVID-19, а в перспективі відкрити нові можливості для експорту подібної української медпродукції. "Уряд продовжує поглиблювати співробітництво з ключовими міжнародними партнерами України для надання належної медичної допомоги своїм громадянам, а також для ефективного і своєчасного забезпечення наших медичних установ необхідним обладнанням", - зазначила Стефанішина.

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Крім цього відзначається, що даний документ дозволить залучити кошти в розмірі до 1,5 млн. Швейцарських франків (понад 1,6 млн. Дол. США) для фінансування будівництва та підготовки до введення в експлуатацію повної виробничої лінії з виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів ( ШВЛ) в Хмельницькій області на базі держпідприємства "Новатор", що входить до складу ДК "Укроборонпром".

Автор: 

Кабмін (14065) Швейцарія (860) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (351)


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Топ коментарі
+5
Та зробіть вже хоч щось а потім оголосіть про результат, а не оце вічне совання суміші з брехні і маніпуліцій.
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02.12.2020 15:57
+4
Хотеть не вредно. Швейцарцы с братом Ермака работать вряд ли собираются.
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02.12.2020 15:54
+1
ну бабло нужно накраить на запуск проэкта, сначала голосование, потом обсуждение в комитетах, потом нужно бабло освоить, с кем надо поделиться и если что то останеца то можно пару десятков и выпустить для отчёта.
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02.12.2020 16:06
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Хотеть не вредно. Швейцарцы с братом Ермака работать вряд ли собираются.
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02.12.2020 15:54 Відповісти
Та зробіть вже хоч щось а потім оголосіть про результат, а не оце вічне совання суміші з брехні і маніпуліцій.
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02.12.2020 15:57 Відповісти
ну бабло нужно накраить на запуск проэкта, сначала голосование, потом обсуждение в комитетах, потом нужно бабло освоить, с кем надо поделиться и если что то останеца то можно пару десятков и выпустить для отчёта.
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02.12.2020 16:06 Відповісти
А потім на це бабло закупити асфальт і закатувати,закатувати,закатувати бабло!!!!))))
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02.12.2020 16:10 Відповісти
я правильно понимаю, - все, что будет произведено на этой линии, уедет на экспорт, а наш люд по-прежнему будет сосать подушки?...
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02.12.2020 16:03 Відповісти
И когда ? В конце следующего года?
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02.12.2020 16:04 Відповісти
Поки зроблять уже півсвіту вакциновано буде.
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02.12.2020 16:07 Відповісти
бариги...один вже маски з резерву продав, а тепер людей, тих, хто ще не вмер, штрафують...
ф вже планують налагодити випуск апаратів швл, щоб продавати...
людей в країні забезпечте спочатку...кровососи
негодую по такому поводу...
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02.12.2020 16:07 Відповісти
Україна має наміри робити все,але не робить нічого !!! Так буде краще??))
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02.12.2020 16:08 Відповісти
вы сделайте сперва ,а экспортирует их и без вас зао "крадуцкий " .....
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02.12.2020 16:09 Відповісти
Наши радиозаводы уже давно на металлолом разобрали, а здания на кирпичи
Производство у нас - это из Китая придут все комплектующие, у нас соберут в корпус, но напишут made in Schweiz.
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02.12.2020 16:11 Відповісти
Кто это написал? : Суждены нам благие порывы ,а свершить не дано НИ *УЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.12.2020 16:21 Відповісти
Это меморандум типа Будапештского или подписаненого с саудитами про производство АНов?
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02.12.2020 16:21 Відповісти
мечты мечты всем ваша сладость
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02.12.2020 17:04 Відповісти
НЕ---ну если есть возможность на экспорт?! Так это нам только давай! Закидаем! Удочки и поплавки давно закинули---зима ведь. Теперь киданём вентиляторы всяким там. Ох и сильно просить будут чтоб в ихнюю сторону кидать начали сначала!
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02.12.2020 19:14 Відповісти
Тільки й чуємо - "намірені, будемо, запланували,в перспективі,в майбутньому,задумали, зробимо, заплануємо, зберемося, порішаємо...". Де результати? скільки і чого зроблено, поступило в лікарні, школи, у війська? Ага- бовкнуло, і в кущі...
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02.12.2020 19:26 Відповісти
Чего-то подозрительно проект назван: "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19". Откровенно тхнет давней легендарной харьковской разработкой из мешка и какого-то нажимала. А типа со Швейцарией - это может быть какой-то выехавший туда лет надцать обедневший харьковчанин. Его там из лыжных инструкторов выпхнули (эпидемия, несезон и вообще кататься не умеет), вот и придумали такую "рокировочку". Не верите? А зря. Я НИКОГДА в забугорных спецификациях оборудования (особенно медицинского!) не встречал за всю жизнь формулировки "бюджетный" (с синонимами).
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03.12.2020 00:19 Відповісти
клоуны. а то что на фотографии обрудование ютас, уже существующего украинского производителя ивлов журналюг не смущает?
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03.12.2020 16:05 Відповісти
 
 