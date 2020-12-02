ВООЗ посилила правила носіння медичних масок: У погано провітрюваних приміщеннях люди завжди мають носити маски
Всесвітня організація охорони здоров'я в середу посилила правила носіння масок в регіонах з поширенням COVID-19, рекомендуючи, щоб їх носили всі в медичних установах і в погано вентильованих приміщеннях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
ВООЗ заявила, що там, де поширюється епідемія, люди, включаючи дітей і студентів віком від 12 років і старше, завжди повинні носити маски в магазинах, на робочих місцях і в школах, де відсутня відповідна вентиляція, а також при прийомі гостей удома, якщо приміщення погано провітрюється.
Маски також слід носити на відкритому повітрі і в добре вентильованих приміщеннях, де неможливо дотримуватися дистанції.
У районах поширення COVID-19 ВООЗ також рекомендує "повсюдне" носіння медичних масок в медичних установах, в тому числі при догляді за іншими пацієнтами.
Людям, які займаються високою фізичною активністю, рекомендували не носити маски, посилаючись на деякі пов'язані з цим ризики, особливо для людей з астмою. У тренажерному залі необхідно підтримувати належну вентиляцію, дотримуватися дистанції і проводити дезінфекцію "поверхонь з високим ступенем торкання" або розглянути питання про їх тимчасове закриття.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
А количество заболевших увеличивается.
Может "не тому еврею отрезали яйца"?
2) Вирус в организм может проникать не только через рот и нос. Может проникать через глаза, уши, ссадины, раны, половые органы.
3) никто не исследовал, может ли вирус проникать внутрь продуктов, таких как хлеб, яблоки ... (моё мнение - 80% случаев может).
Интересно, чем же условия на открытом воздухе хуже, чем условия хорошо проветриваемого помещения? Совсем зарапортовались!