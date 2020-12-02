ВООЗ посилила правила носіння медичних масок: У погано провітрюваних приміщеннях люди завжди мають носити маски

Всесвітня організація охорони здоров'я в середу посилила правила носіння масок в регіонах з поширенням COVID-19, рекомендуючи, щоб їх носили всі в медичних установах і в погано вентильованих приміщеннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

ВООЗ заявила, що там, де поширюється епідемія, люди, включаючи дітей і студентів віком від 12 років і старше, завжди повинні носити маски в магазинах, на робочих місцях і в школах, де відсутня відповідна вентиляція, а також при прийомі гостей удома, якщо приміщення погано провітрюється.

Маски також слід носити на відкритому повітрі і в добре вентильованих приміщеннях, де неможливо дотримуватися дистанції.

Читайте також: Більшість представників місцевої влади підтримують посилення обмежень у новорічні свята, - Шмигаль

У районах поширення COVID-19 ВООЗ також рекомендує "повсюдне" носіння медичних масок в медичних установах, в тому числі при догляді за іншими пацієнтами.

Людям, які займаються високою фізичною активністю, рекомендували не носити маски, посилаючись на деякі пов'язані з цим ризики, особливо для людей з астмою. У тренажерному залі необхідно підтримувати належну вентиляцію, дотримуватися дистанції і проводити дезінфекцію "поверхонь з високим ступенем торкання" або розглянути питання про їх тимчасове закриття.