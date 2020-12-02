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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ посилила правила носіння медичних масок: У погано провітрюваних приміщеннях люди завжди мають носити маски

ВООЗ посилила правила носіння медичних масок: У погано провітрюваних приміщеннях люди завжди мають носити маски

Всесвітня організація охорони здоров'я в середу посилила правила носіння масок в регіонах з поширенням COVID-19, рекомендуючи, щоб їх носили всі в медичних установах і в погано вентильованих приміщеннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

ВООЗ заявила, що там, де поширюється епідемія, люди, включаючи дітей і студентів віком від 12 років і старше, завжди повинні носити маски в магазинах, на робочих місцях і в школах, де відсутня відповідна вентиляція, а також при прийомі гостей удома, якщо приміщення погано провітрюється.

Маски також слід носити на відкритому повітрі і в добре вентильованих приміщеннях, де неможливо дотримуватися дистанції.

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У районах поширення COVID-19 ВООЗ також рекомендує "повсюдне" носіння медичних масок в медичних установах, в тому числі при догляді за іншими пацієнтами.

Людям, які займаються високою фізичною активністю, рекомендували не носити маски, посилаючись на деякі пов'язані з цим ризики, особливо для людей з астмою. У тренажерному залі необхідно підтримувати належну вентиляцію, дотримуватися дистанції і проводити дезінфекцію "поверхонь з високим ступенем торкання" або розглянути питання про їх тимчасове закриття.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) маска (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Кто вам там чего-то должен? От рекомендаций перешли к приказам?
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02.12.2020 16:11
+8
ВОЗ ужесточила? А раньше только рекомендовали. Пора создавать ВОЗ прокуратуру, ВОЗОМОН. И венец пандемии - ВОЗГУЛАГ.
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02.12.2020 16:21
+7
Маски носим, руки моем, карантины соблюдаем ...
А количество заболевших увеличивается.
Может "не тому еврею отрезали яйца"?
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02.12.2020 16:39
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Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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02.12.2020 16:05 Відповісти
в Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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02.12.2020 16:06 Відповісти
До періоду статевої зрілості маски не потрібні?
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02.12.2020 16:06 Відповісти
Це так, діти маски не носять, та ти чомусь про це не знаєш. Натомість можеш напялити на себе дві чи три, шоб вберегтися.
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02.12.2020 16:18 Відповісти
І ти не носи. І щеплення твоїм дітям протипоказані.
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02.12.2020 16:22 Відповісти
Головне, шоб тебе від ковіду прищепили.
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02.12.2020 16:23 Відповісти
Кто вам там чего-то должен? От рекомендаций перешли к приказам?
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02.12.2020 16:11 Відповісти
Так і пишіть: не маска, а намордник і лох-даун.
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02.12.2020 16:18 Відповісти
ВОЗ ужесточила? А раньше только рекомендовали. Пора создавать ВОЗ прокуратуру, ВОЗОМОН. И венец пандемии - ВОЗГУЛАГ.
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02.12.2020 16:21 Відповісти
ВОЗ нічого не може посилити.Може тільки давати рекомендації.
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02.12.2020 16:22 Відповісти
Гостей - в масках. А в кафаріках - без. >< Ааа, вони ж в гості не поїсти-попити ходять, як в нас.
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02.12.2020 16:38 Відповісти
Маски носим, руки моем, карантины соблюдаем ...
А количество заболевших увеличивается.
Может "не тому еврею отрезали яйца"?
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02.12.2020 16:39 Відповісти
Медики уж точно носят маски на работе и руки моют, а болеют ковидом намного чаще, чем немедики. И это при том, что все пациенты в больницах находятся в масках. Вывод: не те маски носят, что вирусы задерживают. Хотя совсем без масок будет ещё хуже.
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02.12.2020 16:50 Відповісти
1) Размер вируса COVID-19 = 0,1 микрона! Для его фильтрации нужна двухслойная ватно-марлевая маска (не повязка). Либо с дезинфицирующей прослойкой.
2) Вирус в организм может проникать не только через рот и нос. Может проникать через глаза, уши, ссадины, раны, половые органы.
3) никто не исследовал, может ли вирус проникать внутрь продуктов, таких как хлеб, яблоки ... (моё мнение - 80% случаев может).
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02.12.2020 17:27 Відповісти
Ха-ха! Вот это рекомендация! "В плохо проветриваемых помещениях люди всегда должны носить маски. Маски также следует носить на открытом воздухе."

Интересно, чем же условия на открытом воздухе хуже, чем условия хорошо проветриваемого помещения? Совсем зарапортовались!
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02.12.2020 16:41 Відповісти
И спать в них. И в душ - а после сразу менять.
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02.12.2020 17:15 Відповісти
Почему не сказать проще? Всем надеть противогазы и НИВКОЕМ СЛУЧАЕ не снимать. И все сразу так и сделают
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02.12.2020 17:37 Відповісти
 
 