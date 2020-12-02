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Новини Агресія Росії проти України
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Кремль змінив тактику "залізного кулака" і в Нагірному Карабасі вперше не використав шанс розв'язати війну, як в Україні, - New York Times

Кремль змінив тактику

Тактика "залізного кулака", яку російська влада застосувала проти України і Грузії, поступилася місцем більш складній суміші з м'якої сили і військових погроз.

Як пише УНІАН із посиланням на New York Times, війна між Азербайджаном і Вірменією за Нагірний Карабах закінчилася напруженим перемир'ям, за збереженням якого стежать озброєні до зубів війська Росії, інформує Цензор.НЕТ. Для Москви, яка давно стала провокатором на Кавказі, роль "миротворця" виявилася різкою зміною.

Як пише видання, це нове випробування і можливість для країни, яка намагається зберегти свій вплив на території колишнього СРСР.

"Тактика, яка перетворила ці країни на непримиренних ворогів, схоже, виходить з моди в Кремлі. Аналітики кажуть, що він все частіше вдається до більш тонкої суміші з м'якої й грубої сили", - пише видання.

М'якший підхід Кремля був також помітний у сусідній Білорусі, де тривають протести. Він утримався від прямого втручання, без ентузіазму запропонувавши підтримку Олександру Лукашенку, чиє насильство проти демонстрантів розлютило населення. Під час переговорів про завершення війни в Нагірному Карабасі Путін покладався на погрози російською армією, змусивши обидві сторони піти на поступки. Це дозволило йому також здобути певний рівень довіри в обох таборах.

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Росія і Вірменія давно підписали угоду про спільну оборону. Але Путін відмовився застосовувати її в Нагірному Карабасі. Він зберіг близькі особисті відносини з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Ця стратегія, схоже, принесла швидку вигоду. Кремль отримав військову присутність в регіоні й жорстко прив'язав Вірменію до російської проголошеної "сфери впливу", при цьому не відштовхуючи від себе Азербайджан.

"Це можливість зіграти роль миротворця в класичному розумінні терміну. Сподіваюся, ми спостерігаємо за процесом навчання й зміни в російській стратегії щодо пострадянського простору", - сказав генеральний директор Російської ради міжнародних справ Андрій Кортунов.

Завдяки російській підтримці, Вірменія взяла під контроль Нагірний Карабах і азербайджанські регіони навколо нього під час війни на початку 1990-х років. Більш ніж півмільйона азербайджанців були змушені покинути ці території. Чверть століття дипломатії не принесли нічого. Тож 27 вересня Азербайджан почав наступ, щоб грубою силою повернути собі втрачені регіони. Його операція увінчалася значними успіхами завдяки безпілотникам, купленим в Ізраїлю й Туреччини.

Видання нагадує, що після того, як азербайджанські війська взяли під контроль місто Шуша, Путін втрутився в події. Хоча до того намагався домовитися з Баку і Єреваном про перемир'я. Того вечора азербайджанські війська випадково збили російський гелікоптер. І це, напевне, дало Москві виправдання.

Джерела в Баку повідомляють, що російський президент поставив Алієву ультиматум: якщо Азербайджан не припинить наступ після захоплення міста Шуша, армія Росії піде на вторгнення. Того ж вечора ракета невідомого походження впала в азербайджанській столиці. При цьому ніхто не постраждав. Дехто підозрює, що це був сигнал від Росії про її готовність втрутитися й здатність завдати великої шкоди.

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Через кілька годин після того, Путін оголосив про перемир'я. Алієв виступив на телебаченні, заявивши про припинення всіх військових операцій. А прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що у нього не було вибору, окрім як погодитися на перемир'я через загрозу ще більшого кровопролиття.

Алієв виставив домовленості як перемогу, адже Азербайджан повернув контроль майже над всіма частинами Нагірного Карабаху. Але він теж пішов на компроміс: приблизно 2 тисячі російських солдатів під виглядом "миротворців" будуть базуватися на азербайджанській території.

Для Росії це стратегічне благо, зважаючи на те, що її війська тепер розгорнуті поблизу Ірану. Однак, це і ризик, оскільки російські війська стали між ворогуючими сторонами в одному з найбільш непримиренних етнічних конфліктів у світі.

"Я не знаю, чим все закінчиться цього разу. Тому що хороших прикладів російських миротворчих місій на Кавказі не існує. Тож я стривожений щодо того, чим це може закінчитися", - сказав Азад Ісазаде, який працював в Міністерстві оборони Азербайджану в 1990-х роках.

Майже кожен азербайджанець пам'ятає криваві події 1990-го року, коли танки СРСР розчавили протести на центральній прощі в Баку. Російські війська після того вторгалися в різні частини Кавказу, видаючи себе за "миротворців". Однак, кожного разу вони діяли як армія загарбника.

Автор: 

кремль (521) путін володимир (23760) ЗМІ (1357) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+18
Так турки ж. Вова обосрался.
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02.12.2020 16:25
+10
***** побоялся получить по роже и обосраться. С улыбочкой от Эрдогана, как в Сирии..

Кремль сменил тактику "железного кулака" и в Нагорном Карабахе впервые не использовал шанс развязать войну, как в Украине, - New York Times - Цензор.НЕТ 850
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02.12.2020 16:31
+7
Наконец-то реально похожее на правду обьяснение событитй - почему азера, имея абсолютную инициативу, решили ограничится лишь частью пирога.
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02.12.2020 16:47
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Так турки ж. Вова обосрался.
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02.12.2020 16:25 Відповісти
и ударные беспилотники
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02.12.2020 17:14 Відповісти
Причем настолько,что об этом стараються не говорить даже западные СМИ!
А французы вообще взбесились.
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03.12.2020 00:50 Відповісти
Пора снимать санкции и отозват озабоченность. ***** прозрело и покаялось.
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02.12.2020 16:28 Відповісти
***** побоялся получить по роже и обосраться. С улыбочкой от Эрдогана, как в Сирии..

Кремль сменил тактику "железного кулака" и в Нагорном Карабахе впервые не использовал шанс развязать войну, как в Украине, - New York Times - Цензор.НЕТ 850
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02.12.2020 16:31 Відповісти
Глупая статья.
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02.12.2020 16:32 Відповісти
Кремль уже на издохе. От былого "величия" осталось только.. ЯО
Надеюсь, с приходом Байдена, мокшань таки додавят санкциями
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02.12.2020 16:36 Відповісти
Все вяличие КРЕМЛЯ теперь сводится к прелому лавровому листу
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02.12.2020 19:23 Відповісти
Цапам все труднее поддерживать миф про свои непобедимые мощи. А судя по тому, что я видел, Азербайджан в союзе с Турцией вполне могли оторвать цапам их величие. И как потом местному люмпену пояснить, почему "самая сильная в мире" рашистская армия позорно бежит.
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02.12.2020 16:40 Відповісти
Наконец-то реально похожее на правду обьяснение событитй - почему азера, имея абсолютную инициативу, решили ограничится лишь частью пирога.
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02.12.2020 16:47 Відповісти
Маааленький кусочек айсберга.
Остановились,потому,что появилась реальная перспектива нарваться на санкции,за военное,а не дипломатическое решение. Просто НЕ УСПЕЛИ. А основные цели Азеерб.
и ТР - достигнуты.
И это тоже еще не все!
Главное - сухопутный коридор с Нахичеванью! Но этот нюанс,более важный,чем даже золотые рудники,вообще не освещаеться.
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03.12.2020 00:48 Відповісти
Ни хрена себе часть. Турки предупредили не вводить войска Рашку, иначе они введут свои. В 2016 Азербайджан начал было, Путин позвонил Алиеву, и привет. Видимо, у Эрдогана не было абсолютной поддержки в самой Турции тогда. А что оставили Ханкенди, для блезиру. Чтоб Запад о геноцидах не вонял. И да, неужели впадлу писать азербайджанцы, а не азеры?!
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03.12.2020 05:06 Відповісти
Москалям вірити себе обдурити.
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02.12.2020 17:15 Відповісти
Нельзя сравнивать. В Карабахе ввп Пашиняна наказывал, как и вообще приход к власти через Майдан.
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02.12.2020 17:18 Відповісти
нью йорк таймс - ліва газета.
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02.12.2020 17:31 Відповісти
Кавказ как и Восток - дело тонкое.
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02.12.2020 17:23 Відповісти
Они там, в своём Нью-Йорке, совсем фишку не рубят!
С кем и зачем воевать там Кремлю? С азерами - за них подпишется Турция, армяне - те теперь по гроб жизни ещё крепче к Расии привязаны.
"Зачэм рэзать? Вот выдыш, сам отпал!"
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02.12.2020 17:32 Відповісти
Воевать чужими руками, а самим занять территорию - новая тактика.
К сожалению, свои дает плоды.
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02.12.2020 17:40 Відповісти
И САНКЦИЙ НОЛЬ... ИНТЕРЕСНО, КТО ПОЛУЧИЛ НЕДАВНО ГОСНАГРАДЫ ИЗ ГРУ?
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02.12.2020 20:34 Відповісти
Нічого вони не "поміняли"... очікують. Кацапам не можна вірити - навіть коли будуть корчитися.
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02.12.2020 17:42 Відповісти
Ничего там заумного не было. Х..ло наказал пытающегося гнуть свою линию Пашиняна, а Алиев с Х.лом просто договорился и знал что кацапы туда не полезут.
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02.12.2020 17:42 Відповісти
российский президент поставил Алиеву ультиматум: если Азербайджан не прекратит наступление после захвата города Шуша, армия России пойдет на вторжение. В тот же вечер ракета неизвестного происхождения упала в азербайджанской столице... это был сигнал от России о ее готовности вмешаться и способности нанести большой вред.
Источник: https://censor.net/ru/n3234572

В Нью-Йорк Таймс опять объелись грибов.
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02.12.2020 18:04 Відповісти
пасіба, шта абісніл, гебнявий
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02.12.2020 18:10 Відповісти
Путин стрельнул по Баку ракетой, Алиев испугался, Путин ввел войска. А - аналитика. Мэ - мосг.
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02.12.2020 18:19 Відповісти
пасіба, шта абісніл, гебнявий
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02.12.2020 18:22 Відповісти
Був ще збитий російський гвинтокрил...
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02.12.2020 20:14 Відповісти
кремль змінив тактику "зеленого дурака"?
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02.12.2020 18:09 Відповісти
Такое ощущение что читаешь газету "Правда" времен Сталина.
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02.12.2020 18:11 Відповісти
Пытаются сгладить обсёр русни в Карабахе обьясняя это сменой тактики.
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02.12.2020 18:39 Відповісти
Путя обісрався від Байрактарів,вони лишають тільки попіл.
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02.12.2020 18:49 Відповісти
на центральном паломничестве в БакуИсточник: https://censor.net/ru/n3234572
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02.12.2020 19:38 Відповісти
Расея в Карабахе будет делать что-то типа Приднестровья , раздавая паспорта и вербуя местньіх армян в свою армию . Вряд-ли Армения долго удержится на привязи ОДКБ, ее дрейф на Запад обьективно неизбежен в среднесрочной перспективе .
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02.12.2020 19:38 Відповісти
Только почему в статье автор "забыл" про турецких миротворцев,с их войсками,стоящими рядом (но не вместе!)с росийскими?
Это не только "центр наблюдения",но и реальные ВС Турецкой Республики в Карабахе.
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03.12.2020 00:39 Відповісти
 
 