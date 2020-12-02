Комітет Ради відклав узгодження законопроєкту про відповідальність за брехню в деклараціях на завтра

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді перенести на четвер розгляд питання про напрацювання узагальненого законопроєкту щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування та недекларування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення члени комітету прийняли на засіданні 2 грудня.

"Я бачу, що ні від одного з виступаючих сьогодні не було жодного виступу про підтримку цього законопроєкту. Тому я, з огляду на те, що цю ідею двічі обговорювали представники фракцій, зобов'язаний був винести це питання сьогодні ... Однак я бачу, що немає сенсу проводити голосування з цього питання. Тому пропоную дійсно перенести на завтра дискусії тільки з одного питання", - сказав глава профільного комітету Денис Монастирський.

Члени Комітету підтримали пропозицію провести додаткове засідання в четвер о 12:00 з метою розгляду єдиного питання - про напрацювання законопроєкту щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

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