Комітет Ради відклав узгодження законопроєкту про відповідальність за брехню в деклараціях на завтра
Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді перенести на четвер розгляд питання про напрацювання узагальненого законопроєкту щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування та недекларування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення члени комітету прийняли на засіданні 2 грудня.
"Я бачу, що ні від одного з виступаючих сьогодні не було жодного виступу про підтримку цього законопроєкту. Тому я, з огляду на те, що цю ідею двічі обговорювали представники фракцій, зобов'язаний був винести це питання сьогодні ... Однак я бачу, що немає сенсу проводити голосування з цього питання. Тому пропоную дійсно перенести на завтра дискусії тільки з одного питання", - сказав глава профільного комітету Денис Монастирський.
Члени Комітету підтримали пропозицію провести додаткове засідання в четвер о 12:00 з метою розгляду єдиного питання - про напрацювання законопроєкту щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування.
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