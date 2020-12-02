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Новини Коронавірус і карантин
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Ми маємо отримати 8 млн доз, - Степанов розповів, коли в Україні з'явиться вакцина проти COVID-19

Ми маємо отримати 8 млн доз, - Степанов розповів, коли в Україні з'явиться вакцина проти COVID-19

За розрахунками глави МОЗ, Україна отримає вакцину проти коронавірусу наприкінці I кварталу – на початку II кварталу 2021 року.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав, що Україна провела переговори з міжнародною ініціативою COVAХ щодо поставок вакцин. Ми маємо отримати 8 млн доз вакцин. У нас очікується підписання відповідних документів до 7 грудня з COVAХ, де ми вже все чітко оформимо. І розраховуємо отримати вакцини наприкінці I кварталу – на початку II кварталу. По-друге, у нас на завершальній стадії переговори і відповідний висновок договорів з іншими виробниками вакцин, щоб ми вже в першому кварталі отримали вакцини і почали процес вакцинації в Україні", - сказав Степанов.

Також він зазначив, що МОЗ завершує розробку стратегії вакцинації від коронавірусу.

У нас є розгалужена система звичайної вакцинації. Є питання щодо зберігання вакцини при -70 градусах. Але вже зараз є розуміння цього. Ми допрацьовуємо зараз фінальний документ. Наприкінці цього – на початку наступного тижня вже надамо всю цю стратегію вакцинації з урахуванням наших можливостей, того, де ми будемо вакцинувати, де будуть ці центри, в які терміни і які категорії громадян вакцинуватимуть у першу чергу, в другу і так далі", - сказав Степанов.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Мы предупреждали, что сообщение представителей министерства здравоохранения о выделении Всемирным Банком 100 млн.$ для закупки вакцин есть сознательная ложь и дезинформация. (см. сообщение от 29.11.2020). Сегодня поступило подтверждение что представители Зеленского ведут переговоры с тремя английскими банками для поучения кредита "для закупки вакцин". Зеленский недооценивает информированность англичан. Денег ему не дадут.
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02.12.2020 16:45
+5
Ну так и получи их в одно рыло. Вакцинатор херов.
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02.12.2020 16:45
+5
Мы должны получить 8 млн доз, - Степанов рассказал, когда в Украине появится вакцина от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1409
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02.12.2020 16:53
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tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1334142291062255619 16 мин

Мы предупреждали, что сообщение представителей министерства здравоохранения о выделении Всемирным Банком 100 млн.$ для закупки вакцин есть сознательная ложь и дезинформация. (см. сообщение от 29.11.2020). Сегодня поступило подтверждение что представители Зеленского ведут переговоры с тремя английскими банками для поучения кредита "для закупки вакцин". Зеленский недооценивает информированность англичан. Денег ему не дадут.
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02.12.2020 16:45 Відповісти
Ну так и получи их в одно рыло. Вакцинатор херов.
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02.12.2020 16:45 Відповісти
Вакцина будет Немецкая, Штатовская или Швейцарская?? Или для долбаков-любителей??
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02.12.2020 17:42 Відповісти
Расейская_ ,***
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02.12.2020 19:13 Відповісти
Ключевое слово "должны"...
А на самом деле, как обычно получат в 4-5 раз меньше и будут продавать с 1000% наценкой.
"вы-этого-добились-зе-тыпилы"
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02.12.2020 16:45 Відповісти
Кто вам что должен?
Тем более после попила ковид-фонда.
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02.12.2020 16:47 Відповісти
Тільки завжди забувають у нас спитати - чи ми будемо давати колоти собі ці вакцини.
Взагалі, на хріна мені вакцина від того ковіду, якщо я ним вже перехворів?
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02.12.2020 16:48 Відповісти
щоб ще раз перехворіли, кажуть спєци, що другий раз важчий.Крипіться!
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02.12.2020 17:54 Відповісти
Та нам и 450 хватит!, ну плюс десяток министров)
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02.12.2020 16:49 Відповісти
Посмотрим, какую цену вы влупите за прививку.
Я уже не жду от зелёной власти бесплатной вакцинации своего народа.
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02.12.2020 16:50 Відповісти
Бесплатной не будет, к гадалке не ходи - тут всё ясно. А вот, к примеру, бесплатная обязательная вакцинация с большими штрафами и санкциями типа неприёма на работу без справки за отказ - так это реально. Ну и вишенки, вакцина бесплатно, но шприц, ватка, спирт по 2 тыс. И конечно же Степанов через два месяца скажет, что вакцинация себя не оправдала.
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02.12.2020 18:08 Відповісти
Илон Маск сказал, что не будет вакцинироваться и не даст вакцинировать свою семью !!!

В этом мире есть человек, который авторитетней Илона Маска?! Чет не приходит в голову никто..
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02.12.2020 16:52 Відповісти
Илон Маск - авторитет в медицине? Понятно.
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02.12.2020 17:38 Відповісти
Ну, Білл Гейтс же авторитетний.
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02.12.2020 20:08 Відповісти
У Билла как раз то есть свой денежный интерес в вакцинации...авторитет но не тот..
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03.12.2020 00:08 Відповісти
Нет . Илон Маск у Нас просто - авторитет (человек к мнению которого прислушиваются), а авторитет в медицине у вас - Степанов !!! (чел который купил диплом врача и врачем ни одного дня не работал)
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03.12.2020 00:05 Відповісти
Не вакцинируйся. Другим больше достанется.
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03.12.2020 09:35 Відповісти
Мы должны получить 8 млн доз, - Степанов рассказал, когда в Украине появится вакцина от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1409
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02.12.2020 16:53 Відповісти
ни йуха та маска не помогает в Франции все носили маски и один хер пошла 2 волна я также ношу маску с семьей и все заболели на ковид эту заразу можно кругом хватнуть не обязательно через дыхательные пути
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02.12.2020 17:00 Відповісти
Ви йдете проти лінії партії.
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02.12.2020 20:09 Відповісти
купят срускую и будут продавать в 20 раз дороже под видом американской
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02.12.2020 16:57 Відповісти
возьмите 8 лимонов
но вакцины должны будете только у нас
на 200 лимонов купить вот это помощь
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02.12.2020 16:59 Відповісти
8 мільйонів доз для 40-мільйонної країни це не про подолання пандемії, а лише про щеплення кола наближених людей.
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02.12.2020 17:01 Відповісти
Михайло Сказочкін, 44 млн були в 1999 році, перед вимиранням.
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02.12.2020 17:59 Відповісти
+ перед массовым выездом энергичного и трудоспособного населения.
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02.12.2020 19:09 Відповісти
Та хоч і від 30 млн. 8 це замало, тов. Міхал Сцитарчук.
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02.12.2020 21:42 Відповісти
 
 