Ми маємо отримати 8 млн доз, - Степанов розповів, коли в Україні з'явиться вакцина проти COVID-19

За розрахунками глави МОЗ, Україна отримає вакцину проти коронавірусу наприкінці I кварталу – на початку II кварталу 2021 року.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав, що Україна провела переговори з міжнародною ініціативою COVAХ щодо поставок вакцин. Ми маємо отримати 8 млн доз вакцин. У нас очікується підписання відповідних документів до 7 грудня з COVAХ, де ми вже все чітко оформимо. І розраховуємо отримати вакцини наприкінці I кварталу – на початку II кварталу. По-друге, у нас на завершальній стадії переговори і відповідний висновок договорів з іншими виробниками вакцин, щоб ми вже в першому кварталі отримали вакцини і почали процес вакцинації в Україні", - сказав Степанов.

Також він зазначив, що МОЗ завершує розробку стратегії вакцинації від коронавірусу.

У нас є розгалужена система звичайної вакцинації. Є питання щодо зберігання вакцини при -70 градусах. Але вже зараз є розуміння цього. Ми допрацьовуємо зараз фінальний документ. Наприкінці цього – на початку наступного тижня вже надамо всю цю стратегію вакцинації з урахуванням наших можливостей, того, де ми будемо вакцинувати, де будуть ці центри, в які терміни і які категорії громадян вакцинуватимуть у першу чергу, в другу і так далі", - сказав Степанов.

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