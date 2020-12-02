Ми маємо отримати 8 млн доз, - Степанов розповів, коли в Україні з'явиться вакцина проти COVID-19
За розрахунками глави МОЗ, Україна отримає вакцину проти коронавірусу наприкінці I кварталу – на початку II кварталу 2021 року.
Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр нагадав, що Україна провела переговори з міжнародною ініціативою COVAХ щодо поставок вакцин. Ми маємо отримати 8 млн доз вакцин. У нас очікується підписання відповідних документів до 7 грудня з COVAХ, де ми вже все чітко оформимо. І розраховуємо отримати вакцини наприкінці I кварталу – на початку II кварталу. По-друге, у нас на завершальній стадії переговори і відповідний висновок договорів з іншими виробниками вакцин, щоб ми вже в першому кварталі отримали вакцини і почали процес вакцинації в Україні", - сказав Степанов.
Також він зазначив, що МОЗ завершує розробку стратегії вакцинації від коронавірусу.
У нас є розгалужена система звичайної вакцинації. Є питання щодо зберігання вакцини при -70 градусах. Але вже зараз є розуміння цього. Ми допрацьовуємо зараз фінальний документ. Наприкінці цього – на початку наступного тижня вже надамо всю цю стратегію вакцинації з урахуванням наших можливостей, того, де ми будемо вакцинувати, де будуть ці центри, в які терміни і які категорії громадян вакцинуватимуть у першу чергу, в другу і так далі", - сказав Степанов.
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Мы предупреждали, что сообщение представителей министерства здравоохранения о выделении Всемирным Банком 100 млн.$ для закупки вакцин есть сознательная ложь и дезинформация. (см. сообщение от 29.11.2020). Сегодня поступило подтверждение что представители Зеленского ведут переговоры с тремя английскими банками для поучения кредита "для закупки вакцин". Зеленский недооценивает информированность англичан. Денег ему не дадут.
А на самом деле, как обычно получат в 4-5 раз меньше и будут продавать с 1000% наценкой.
"вы-этого-добились-зе-тыпилы"
Тем более после попила ковид-фонда.
Взагалі, на хріна мені вакцина від того ковіду, якщо я ним вже перехворів?
Я уже не жду от зелёной власти бесплатной вакцинации своего народа.
В этом мире есть человек, который авторитетней Илона Маска?! Чет не приходит в голову никто..
но вакцины должны будете только у нас
на 200 лимонов купить вот это помощь