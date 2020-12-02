Суд відмовив захисту "беркутівців" у доступі до матеріалів слідства у "справі Майдану"

Святошинський районний суд Києва відмовив у доступі до матеріалів досудового розслідування стороні захисту колишніх службовців роти міліції особливого призначення "Беркут", яких звинувачують у причетності до розстрілів на вулиці Інститутській і інших злочинах, які спричинили загибель 48 мітингувальників на Майдані в лютому 2014 року.

Про це повідомляє "Суспiльне" із залу суду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суддя Дячук повідомив, що у захисту залишилося менше місяця для надання доказів.

"Зараз ми перебуваємо на стадії допиту свідків захисту: у захисту залишилося трохи менше місяці для подання доказів. З урахуванням того, що раніше ми працювали 2 рази на тиждень, зараз 1 раз на тиждень, то безумовно, що цей режим враховано. Протягом півтора місяця ми маємо почути від захисту те, що можливість допиту свідків зреалізовано", – зазначив він.

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Також сторона захисту подала клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становить таємницю досудового розслідування, з можливістю вилучення копій. Йдеться про письмове повідомлення про підозру Липовому Дмитру Івановичу, Юскевичу Назару Андрійовичу, Гаджиєву Івану Миколайовичу та Бубенчику Івану Петровичу.

Адвокат "беркутівців" Олександр Горошинський повідомив, що суд вже допитав Липового, який заявив, що 18-20 лютого на Майдані "утворилася злочинне угруповання в кількості кількох осіб", завданням яких нібито було вчинення вбивств і замахів на вбивства працівників правоохоронних органів. При цьому, за твердженням Липового, вони мали вогнепальну зброю, зокрема, карабін "Сайга".

"8-20 листопада 2014 близько 210 осіб отримали вогнепальне поранення, зокрема із вогнепальної зброї. Зокрема, з тої зброї, яка є в матеріалах, про доступ до яких ми просимо. Ми вважаємо, що це є важливою обставиною. В цих повідомленнях про підозру розписана роль кожного з осіб, зброї, час, місце, спосіб, особи, які це вчиняли. І головне, завдання, які вони ставили перед собою", – заявив адвокат.

Прокурор Ігор Земсков зауважив, що у кримінальному провадженні підозри висували лише Липовому та Бубенчику, при цьому вони не є остаточними.

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"Підозри Липовому та Бубенчику не є остаточними. Бубенчику змінювалася підозра. Повідомлення про підозри є доказами. Суд має об'єктивну інформацію про перебіг подій і про те, як були отримані поранення працівниками правоохоронних органів. Ці підозри не зможуть допомогти суду встановити об'єктивність у провадженні. Тут логічніше було б викликати на допит осіб, які володіють цими матеріалами, а саме слідчими, що на даний час нездійсненно", – підкреслив він.

За словами прокурора, сторона захисту не довела, що зазначені документи мають важливе значення для розгляду кримінального провадження.

Зрештою суд присяжних відмовив в задоволенні клопотання захисту "беркутівців".