Кравчук назвав причину скликання РНБО стосовно Донбасу: Вічно переконувати Росію не можемо, потрібно шукати нові шляхи

Рада національної безпеки та оборони повинна шукати варіанти подальших можливих дій до миру на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі ТСН сказав перший президент незалежної України, керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Він зазначив, що реакцією на постійний спротив Росії миру на Донбасі може стати пошук Україною нових шляхів.

"У багатьох виступах президент Володимир Зеленський говорив, що ми не можемо вічно переконувати і Росію, і ОРДЛО, що потрібно розблокувати ситуацію і йти дорогою миру. Ми бачимо, що наші зусилля часто зустрічають опір, причому опір необгрунтований і головна його мета - затягнути сам процес, маючи на увазі мабуть якісь далекосяжні цілі", - сказав Кравчук.

Тому, за його словами, Зеленський сказав, що ми почекаємо до 9 грудня, річниці зустрічі в Нормандському форматі, і будемо аналізувати ситуацію.

"Якщо вона докорінно не буде поліпшуватися, ми будемо й надалі бачити, як всі ці п’ять з половиною років, що війна продовжується, а реальних дій, які б відкрили дорогу до миру й цією дорогою ми вже йшли скажімо переконливо, немає. Тому сказав президент, що ми будемо думати, які застосовувати ще форми можливого впливу на ситуацію, щоб зробити головне - досягти миру. Тому я думаю виходячи з цього, я скажу вам свою думку, РНБО цілком природно повинна шукати варіанти таких можливих дій, якщо, повторюю, ми будемо бачити опір або якісь сумнівні дії РФ. Я думаю, що якраз це й є підготовка такого рішення - документу. Який його зміст? Зі мною ніхто не радився, я не можу вам нічого сказати", - підсумував Кравчук.

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