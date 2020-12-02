Кравчук назвав причину скликання РНБО стосовно Донбасу: Вічно переконувати Росію не можемо, потрібно шукати нові шляхи
Рада національної безпеки та оборони повинна шукати варіанти подальших можливих дій до миру на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі ТСН сказав перший президент незалежної України, керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
Він зазначив, що реакцією на постійний спротив Росії миру на Донбасі може стати пошук Україною нових шляхів.
"У багатьох виступах президент Володимир Зеленський говорив, що ми не можемо вічно переконувати і Росію, і ОРДЛО, що потрібно розблокувати ситуацію і йти дорогою миру. Ми бачимо, що наші зусилля часто зустрічають опір, причому опір необгрунтований і головна його мета - затягнути сам процес, маючи на увазі мабуть якісь далекосяжні цілі", - сказав Кравчук.
Тому, за його словами, Зеленський сказав, що ми почекаємо до 9 грудня, річниці зустрічі в Нормандському форматі, і будемо аналізувати ситуацію.
"Якщо вона докорінно не буде поліпшуватися, ми будемо й надалі бачити, як всі ці п’ять з половиною років, що війна продовжується, а реальних дій, які б відкрили дорогу до миру й цією дорогою ми вже йшли скажімо переконливо, немає. Тому сказав президент, що ми будемо думати, які застосовувати ще форми можливого впливу на ситуацію, щоб зробити головне - досягти миру. Тому я думаю виходячи з цього, я скажу вам свою думку, РНБО цілком природно повинна шукати варіанти таких можливих дій, якщо, повторюю, ми будемо бачити опір або якісь сумнівні дії РФ. Я думаю, що якраз це й є підготовка такого рішення - документу. Який його зміст? Зі мною ніхто не радився, я не можу вам нічого сказати", - підсумував Кравчук.
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Та поклав на рахунки "Аваля" понад 300 мільйонів.
Отакі справи!
Санкции не помогли, договориться не смогли, военная операция не приемлема.
Какие варианты остались? Сдаться?
Сдаваться некому! ДНРу - нет такой страны. ***** - ихтамнет. Если согласится, значит ихтаместь.
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Вот вам и весь итог "работы" этого краснозвизданутого балабола.
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Ціль Росії -знищити Україну і вона від цього не відмовиться. А тому "разблокировать ситуацию и идти дорогой мира" можна при умові, якщо ця дорога веде в безодню. Тобто до капітуляції. Тому вже давно зрозуміло, що в України є лише 2 шляхи: 1) Відкинути всі спроби побачити мир в очах Росії і вести реальну боротьбу. Потрібно накінець визнати де-юре Росію агресором, розірвати дипвідносини, прийняти закон про колаборантів і вимести їх з України, припинити політику "там же наши люди" і робити все можливе щоб ціна окупації для окупантів стрімко зростала. Можливості для цього в нас є.
2-й шлях -капітулювати.
Те що говорить Зеленський та Кравчук, якраз і є цей другий шлях. Про Кравчука я не дивуюсь-він був, є і буде послідовним ворогом України. Була, хоть і слабка, надія на Зеленського. Вже немає. А може ми просто такий народ, який нездатен побудувати державу : 6 демократично вибраних президентів -і один гірший від іншого.
Так шо, это не партия вайны ва главе с Порахом виновата в том шо вайна да сих пор не закончилась?!
Зараз на державному рівні одні бездарі.
Якщо не має своїх мізків, то інші за вас все це зробили та розписали по пунктах - операція Баку-Стамбул в "Нагорному Карабасі" вам в поміч!