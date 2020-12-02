Російський репер Баста, який виступав в окупованому Криму, анонсував концерти в Києві
Російський репер Баста (Василь Вакуленко), якому в 2017 році забороняли в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, планує дати два концерти в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, концерти заплановані на 25-26 червня 2021 року, вартість квитків - від 800.
Нагадаємо, репер Баста (Василь Вакуленко) в 2015 році порушив встановлений порядок перетину державного кордону України під час поїздок до окупованого Криму, де він давав концерти.
Влітку 2017 року Баста планував концерти в Одесі і Києві. Попри скасування концерту Басти в Одесі, російський виконавець зміг виступити в Києві. Тоді СБУ заявляла, що планує заборонити реперу в'їзд в Україну - він планував концерт і 1 грудня. У вересні Служба безпеки України дійсно заборонила Василю Вакуленку в'їзд в Україну на три роки.
31 серпня 2020 року в Міністерство культури й інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про зняття заборони на в'їзд на територію нашої країни громадянину РФ Василю Вакуленку.
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Если кацапическое, то запрет на въезд,
А если украинское, то всего лишь штраф
Это как с тюрьмой. Человека посадили на три года, он отсидел и вышел - нельзя же его ещё сажать только на основании "он ничего не осознал и не исправился"?
Скажите спасибо тем вастьимущим, которые решили что всего три года - достаточно
Нужно было менять нормативно-правовую базу, чтобы за подобные нарушения или пожизненно лишали въезда, или вообще сажали в тюрьму в Украине. Но ни прошлые, ни новые власти этим не озаботились
(Pink Floyd) Another Brick In The Wall - Gabriella Quevedohttps://youtu.be/qw9k2F9OPVE
Вы не находите, что эти "слушатели" опаснее какого-то залетного репера?
И в Киевсовет ЖОПОблок-лехайм прошёл .
Другой вопрос , шо его и в Мацкве быдлом считают такие рокеры как Моргулис и Градский .
На Мацковии выросло новое поколение , которому фамилие Визбор ни об чём не говорит ...
Такая мОлодёжь может и в Крым ездить и в гарем к саудовскому королю пойдёт жопой торговать ...
Репер это не кликуха такая , а состояние мозга ... Реперы "сердце не оставляют в Фанских горах" ... И "Волчьи ворота" им это не об чём , и "Июньський дождь" , и даже Борман для них всёго лишь такое погоняло !
Бо вот рокеры такие как Женя Моргулис и Андрюша Макаревич -- на их домашних капустники Варвару Визбор приглашают без тупых вопросов
Понимаете ли , весь этот рэп есть жалкая и ничтожная пародия на пан-роккеров .
Сид даже его "Пистолы" обвиняли в том , шо он с трудом бас-гитару освоил . Шо пел не всегда без фальши . Но вот эта вершина панк-рока как раз и доказывает, шо куда до него всем этим убогим репперам . В плане музыкальности , в плане тонкого понимания мелодики .
При всём моём уважении к Фрэнку Синатре этот вариант мне кажется не хуже оригинала .
Я весьма терпимый к разным стилям . Черезчур и потому у меня дома будильник это "Ноктрюрн №20" Шопена -- правда в стиле транса . Но я не реже слушаю и фортепьянный оригинал того же "Ноктюрна" и струнный , но строго классическом стиле ...
Но вот реп я не догоняю . Стихи Бродского сам Броцкий неплохо читал . А ещё Алла Демидова . А ещё если хочется музыки -- то Александ Мерзаян .
Ну а рок сейчас тоже разный . Вот есть новое поколение -- таже "Epica" развивает симофонический рок . Там ребятам чуть больше 40 , а вокалистка вообще 1985 года ... Есть ещё муза (The Muse) . Джону Бонамассе всего 43 .
Вот смотрите "Maybe next time" появлися в 1982 году . 3 минуты чистое гитарное соло -- ниодного слова . Это музыка !
Проходит аж 30 лет и появляется опять же без единого слова "Carry On John" в 2012 году . Блекмору 62 и он продолжает писать музыку , у которой в Ютьюбе до миллиона просмотров и мурашки по коже .
Если не бухать до посинения , не колоться можно вдохновение сохранять и в 70 .
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Весьма спорное утверждение если клип 2013 года
А Ваш репер из Оксфорда
https://www.youtube.com/watch?v=D35oqFK8HLc Oxxxymiron - Вечный жид (2011)
https://www.youtube.com/watch?v=D35oqFK8HLc 1 068 845 просмотров
Почувствовали разницу 446 млн. против одного миллиона ?!
Так кто и что у нас не тот ?!
https://www.youtube.com/watch?v=_rSrrgwYGjo Deep Purple - "Smoke On The Water"
https://www.youtube.com/watch?v=_rSrrgwYGjo 30 615 293 просмотра•28 янв. 2015 г.
И это без Блекмора и Лорда ... Опять же 30.6 млн. просмотров .
Хотя мне всегда больше нравились "Highway starts" & "Child in the time" .
Эт ведь я привожу свежие исполнения 5 , 10 летней давности .
Бо вот от 1970 и там уже под 100 млн. просмотров :
https://www.youtube.com/watch?v=OorZcOzNcgE Deep Purple - Child In Time - 1970
https://www.youtube.com/watch?v=OorZcOzNcgE 97 223 945 просмотров
Вот вопрос куда этим реперам : Бастам , Сырёгам , "Головой об мусорный бак" до 100 млн. просмотров записи 1970 года (т.е через. 50 лет после записи !)
Вот кто захочет помнить того Оксимирона в 2040 году ?! Про 2060 я уже молчу !
Моей доце за 20 . И её мама была ещё в проекте , когда умер Джим Морисон 1970 году .
И это точно не от мамы , бо когда ей было 20 тогда "Металлика" была в ходу , и "Iron Maiden" -- т.е. металлисты с элементами трэша . А арт-рок , симфони-рок и даже хард-рок были не в тренде .
А доця моя никогда не спутает этого "патлатого красавца" Джима с Джо Дасеном и уж тем паче с Лаеном Ритчи , Хотя "The Doors" не вспомнит много композиций .
Правда , у неё музыкальное образование . Но вот её подружка филолог и тоже увлекается роком .
Вот тот же Нойз с 2.2 млн просмотров (за неполный год) https://www.youtube.com/watch?v=9lWufLCozSw
Нойз с 19 млн https://www.youtube.com/watch?v=eLAHSRmFFzE ,
Би-2 с Мироном почти 15 млн https://www.youtube.com/watch?v=kmxPFKIe4Zs ,
Мирон с 13 млн https://www.youtube.com/watch?v=FPyUFj9tmrE
И следует учитывать, что Вы накидали мировые шедевры практически классики, которую слушал и слушает весь мир, а это ребята только местного значения. Да и глупо сравнивать музыку с просто стихами. К тому же такое Г, как Потап и Настя тоже могут и 100 млн набрать (по крайне мере 93 млн у них видел). А из того же панка мне The Exploited гораздо ближе, чем Sex Pistols. Но у них и близко не будет столько просмотров.
И я не оспариваю, что и сейчас достаточно много хороших команд появляется. Мне замечательно Мотанка заходит https://www.youtube.com/watch?v=Dx7lRWJyMeY&list=RDDx7lRWJyMeY&start_radio=1 и Nocturnal Mortum https://www.youtube.com/watch?v=tEag11zfPMU . Но они никогда и миллиона не наберут. К тому же я не удивлюсь, если через 5 лет о них никто не вспомнит (Хотя последнюю группу молодой командой уже тоже нельзя назвать - она тоже вроде из 90-х).
27 лет в 2011 году было .
https://www.youtube.com/watch?v=TJAfLE39ZZ8 Amy Winehouse - Back To Black
https://www.youtube.com/watch?v=TJAfLE39ZZ8 582 202 366 просмотров•23 дек. 2009 г.
Сейчас бы ей было 37 . И она больше тяготела джазу и R&B , т.е. столь якобы непопулярный блюз и соул . Более полумиллиардов просмотов .
Даже у кумира трёх поколений совейских Муслима Магомаева нет такой накрутки .
И надо не забывать, шо на Настю могут запасть озабоченные разных стран . Она действительно бомба в плане сексапила ...
Речь же тут идёт про стили музыки , а не про "Виагру" или Настюхино тело .
А насчёт "стихов" это Вы слегка преувеличиваете . Даже многие барды скромненько так утверждают , что оне тексты пишут . А является ли эти "тексты" поэзией пусть время рассудит .
А куда реперам до бардов -- ну разве что по уровню обстеннной лексики . Да уж , Юз Алешковский просто нервно курит в стороннке с его 3 годами на сталинской зоне ...
А тут Оксфорд - ну куда Юзу до Оксфорда ... Токмо в Окфорде можно набраться рифмованных матюков !
Куда уж Мирзояну с его "Мы не по Замятину" до Оксимирона с его "Вечным Jude" . Эт ж как остро и актуально . Разве что про рептилоидов ещё актуальнее . И по-больше волохатых пиписек ... Но тут не успели реперы : Ляпис их опередил !
И что Вы в того "жида" вцепились. Это его дебютный альбом, юношеский максимализм и т.п. Если Вы "жида" приняли на свой счет, уверяю Вас, что все не так. Он сам из еврейской семьи. В альбоме Горгород у него матов вообще вроде нет. А смысла и метафор выше крыши. К слову, я не слушал ни жида, ни Горгород, ни другие альбомы. Просто послушал пару песен, потом почитал тексты и понял, что был неправ. Так же и с Нойзом. Хотя последнего вообще репером считать нельзя. Он музыкант-мультиинструменталист из семьи музыкантов, доносящий свою мысль речитативом. Раньше тоже считал хип-хоп культуру культурой быдла, а потом понял, что это просто не мое.
Ну а "мои" группы тоже много просмотров не наберут. Slayer и Sepultura особой популярностью у зрителей Ютуба не пользуются. Но как говорится, на вкус и цвет... Само собой, что концерт Металлики или Iron Maiden, если будут в Киеве, я тоже не пропущу (жаль, что Металлика не приедет в Киев никогда).
https://www.youtube.com/watch?v=ZhIsAZO5gl0 Kiss - I Was Made For Lovin' You
https://www.youtube.com/watch?v=ZhIsAZO5gl0 146 186 541 просмотр•14 июн. 2019 г
146 млн. просмотров за год с хвостиком . Какая нахрен "АББА" , какой "Биджиз" ?!
Не говоря уже про "Бони-М" за последние 40 лет не собирает такие просмотры .
Так шо рок переживёт ещё 3 поколения ...
У "Кашмира" сложная эстетика и всё ж набирает 82 млн. просмотров за 8 лет .
David Gilmour - Comfortably Numb - 85 млн с 2016 -- живой концерт . Там вообще только музыка без "песни" .
Ксати , моя бывшая сопли розовые когда-то пускала насчёт "лапочки" Димы Билана , но и она не пожалела бабки на лицензионный видео-диск "The Wall" ...
Но а сладкоголосые "Скорпы" все до сих пор писают кипятком . И мужики , и главное дамочки ...
Тут гей-эстетика Димы Билана , там "Скорпы" с их аппокалиптическими : "Героином" , "Humanity" ...
Бісить таке. 1. Заборона повинна бути НАВІЧНО!!! 2. Список повинен надавати МЗС (бажано щоб Дещиця), а не продажне СБУ