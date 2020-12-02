Російський репер Баста, який виступав в окупованому Криму, анонсував концерти в Києві

Російський репер Баста (Василь Вакуленко), якому в 2017 році забороняли в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, планує дати два концерти в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, концерти заплановані на 25-26 червня 2021 року, вартість квитків - від 800.

Нагадаємо, репер Баста (Василь Вакуленко) в 2015 році порушив встановлений порядок перетину державного кордону України під час поїздок до окупованого Криму, де він давав концерти.

Влітку 2017 року Баста планував концерти в Одесі і Києві. Попри скасування концерту Басти в Одесі, російський виконавець зміг виступити в Києві. Тоді СБУ заявляла, що планує заборонити реперу в'їзд в Україну - він планував концерт і 1 грудня. У вересні Служба безпеки України дійсно заборонила Василю Вакуленку в'їзд в Україну на три роки.

31 серпня 2020 року в Міністерство культури й інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про зняття заборони на в'їзд на територію нашої країни громадянину РФ Василю Вакуленку.

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