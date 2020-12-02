За тиждень на грип в Україні захворіли 199 тис. осіб, - МОЗ
За минулий тиждень в Україні на грип та ГРВІ захворіли 199 277 осіб, з них 39,5% - діти до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 524,5 на 100 тис. населення, що на 8,6% більше за епідемічний поріг.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Від початку епідемічного сезону по Україні:
- інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 9,1% більше аналогічного періоду минулого сезону;
- з 28 вересня по 22 листопада 2020 перехворіло 3,4% населення країни;
- госпіталізовані 1,5% хворих, з них 7 486 - діти до 17 років;
- летальних випадків не зареєстровано;
- проти грипу вакциновано 101 145 осіб.
Топ коментарі
+5 Оксана Фесенко
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+4 Паравоз
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+3 Sergii Ustim
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https://twitter.com/sashkof2 Alexander Fesenko
Чотири кисневих концентратори, придбані Фондом Петра Порошенка спільно з родиною Луценків, отримали у Рівненській центральній міській лікарні. Обладнання медикам передали новообраний міський голова Рівного Олександр Третяк разом з однодумцями
https://twitter.com/i/status/1333774544440582147 https://twitter.com/i/status/1333774544440582147
Хоч від цього вже не помирають і то добре.
Когда же до вас дойдет, что это так не работает?
А тут просто решалово от эфиопа и Билла Гейтса, а не наука.
Теперь понятно почему рассказывают о снижении заболевших вирусом...
Брюки превращаются.. превращаются брюки... Ну вы поняли?
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Ещё одно больное вылезло.
Чеснок полезен для организма (а еще полезнее сбалансированное полноценное питание, включая другие фрукты и овощи), но от гриппа он не защитит и не вылечит. Хватить постить доказанную антинаучную хрень.
Кроме короны, других болезней нет!
В Інтосані повіломили, що вакцини нема і,в цьому році, вже не буде, так само й в інших приватних лікарнях Одеси, не кажучі за аптеки...
А Мінздрав рапортує за перевищення апідпорогу...
Що ви зробили, щоби того не сталось???
Хтів жінці зробити, але - дуля з маком... хоч вона більше вдома - це я більш контактую назовні...
В аптеках нема, та вже й дійсно пізно...
Спарва в іншому - йпаний міністр, з головним санітаром та разом з бубочкою, за що кажуть, коли рекомендують робити щеплення від грипу??? - Де ті ВАКЦИНИ???
Средство профилактики гриппа с доказанной эффективностью - вакцины, и они реально работают, в отличие от "народных" методов, которые в лучшем случае не вредят)
Доказательство эффективности - двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с большой выборкой, опубликованное с результатами и выкладкой всех исходных данных в уважаемом (очень желательно иностранном) рецензируемом научном издании. А не вот это вот все)
Пользуйтесь таблетками, хуже от них не будет, это точно.
И все в таком духе.