За тиждень на грип в Україні захворіли 199 тис. осіб, - МОЗ

За минулий тиждень в Україні на грип та ГРВІ захворіли 199 277 осіб, з них 39,5% - діти до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 524,5 на 100 тис. населення, що на 8,6% більше за епідемічний поріг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Від початку епідемічного сезону по Україні:

інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 9,1% більше аналогічного періоду минулого сезону;

з 28 вересня по 22 листопада 2020 перехворіло 3,4% населення країни;

госпіталізовані 1,5% хворих, з них 7 486 - діти до 17 років;

летальних випадків не зареєстровано;

проти грипу вакциновано 101 145 осіб.

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