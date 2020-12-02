"Слуга народу" Дубінський про Кабмін: "Шмигалята - т¥пі долбби, кожна дія яких - шкідництво"
Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський непохвально відгукнувся про членів уряду після скасування карантину вихідного дня.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Шмигалята на своєму засіданні скасували карантин вихідного дня. Хоча ще недавно міністри змагалися в тому, хто краще похвалить це рішення, яке нібито знизило рівень захворюваності (яке, насправді, знижували штучно, зменшуючи кількість проведених тестів)", - написав Дубінський.
Після цього він звинуватив уряд у шкідництві.
"Т¥пі долбби, кожна дія яких - шкідництво", - написав нардеп.
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как у тебя вообще в мозгу родилась мысль о правоте пердения чьего-то ануса ? )))
Да, Коломойскому не совсем нравится, что премьер не от него, а от Ахметова - это логично.
Но при чём тут мнение говорящего срального сфинктера Коломойского по фамилии Дубинский ?
Здоров'я професора Доценка В.Ф. не витримало ускладнень, викликаних захворюванням на коронавірус.
11.11.2020 року в Університеті відбувалися вибори нового ректора, ряд кандидатів на посаду ректора прохали МОН України та адміністрацію вказаного ЗВО перенести вибори ректора у зв'язку із тим, що в навчальному закладі стріких обертів набрала вказана хвороба. Натомість, МОН України і адміністрація Університету проігнорували вказане прохання.
Чьи голоса?
Нардепы 277 голосами поддержали https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/4/7242535/ 13 кандидатур , которые ранее предложил Шмыгаль.
После этого нардепы назначили по квоте президента министра обороны (285 голосов) и министра иностранных дел (288 за).
https://censor.net/ru/n3201588 https://censor.net/ru/n3201588
Вопросы есть ??
😁
Дубинский это Коломойский.
Конфликт интересов двух олигархов грабяжих бюджет. Вот и все. Другого тут нет ни чего.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4315
Так оказывается бородатая ватная кончита Дубина голосовал "ЗА" назначение Д. Шмыгаля Премьер-Министром)))
https://reyestr.court.gov.ua/Review/82490423
Вот ссылка на постанову Киевского апелляционного суда, согласно которому это слово "не является ругательством"). Таким образом уже сформирована судебная практика.
Таким образом я снова хочу повторить что товарищ Дубинский это настоящий гандон!