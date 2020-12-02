"Слуга народу" Дубінський про Кабмін: "Шмигалята - т¥пі долбби, кожна дія яких - шкідництво"

Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський непохвально відгукнувся про членів уряду після скасування карантину вихідного дня.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Шмигалята на своєму засіданні скасували карантин вихідного дня. Хоча ще недавно міністри змагалися в тому, хто краще похвалить це рішення, яке нібито знизило рівень захворюваності (яке, насправді, знижували штучно, зменшуючи кількість проведених тестів)", - написав Дубінський.

Після цього він звинуватив уряд у шкідництві.

"Т¥пі долбби, кожна дія яких - шкідництво", - написав нардеп.

Читайте також: Кабмін планує запровадити повний локдаун з 24 грудня, - "слуга народу" Дубінський