ЦВК зобов'язала Марківську ТВК на Луганщині оголосити результати місцевих виборів. Сьогодні комісія знову не зібралася

Марківська територіальна виборча комісія на Луганщині досі не оголосила результатів місцевих виборів. Вчора Центральна виборча комісія своїм рішенням зобов'язала її оголосити результати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив Ігор Дзюба, який попередньо переміг на виборах глави ОТГ.

"Зобов’язати Марківську селищну територіальну виборчу комісію Старобільського району Луганської області невідкладно вжити заходів, спрямованих на виконання рішення Луганського окружного адміністративного суду від 22 листопада 2020 року у справі № 360/4523/20, а саме відповідно до пункту 1 частини першої статті 278 Виборчого кодексу України, на підставі протоколу про результати голосування з виборів Марківського селищного голови Старобільського району Луганської області прийняти рішення про визнання особи обраною Марківським селищним головою Старобільського району Луганської області з урахуванням зазначеного судового рішення, що набрало законної сили, а також повідомити Центральну виборчу комісію про прийняте рішення у строк не пізніше 3 грудня 2020 року", - йдеться в рішенні ЦВК.

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Однак, як інформує Дзюба, засідання Марківської ТВК не відбулося сьогодні через відсутність кворуму. Не з'явився жоден із замінених раніше членів комісії.

Раніше спостерігачі процесу повідомили, що ТВК доповнена вісьмома підставними членами.

"ТВК поміняла 8 членів ТВК, я подзвонив на їхні номери (зазначені в постанові ТВК), 4 номери не обслуговуються, 2 - не відповідають, 1 - чоловічий голос відповів із Запоріжжя (Бакаліна Інна з Полтави), 1 - відповіла Усик Людмила Василівна з Просяного (Бондаренко Світлана з Полтави). Який висновок? Нові члени ТВК підставні, які і не здогадуються що вони в ТВК Марківки", - написав Олексій Приколота.

Поки ТВК не оголошує результати виборів глави ОТГ, місцева рада не обирає секретаря.

Затягування з оголошенням результатів виборів голови і виборами керівних органів ОТГ викликає невдоволення марківчан.

"А тим часом, для "фахових" це ще одна можливість затягти час й зробити чергову заміну у складі ТВК - "шило" на "мило", як то кажуть. Андрій Калюжний разом із Олексієм Чуриловичем (очільник місцевої організації "Нашого краю" - Ред.) роблять заміну трьох членів ТВК з Марківки, на невідомих й можливо нереальних людей з Черкащини. До Вашої уваги чергова постанова Старобільської РВК про заміну членів. Й до речі, на прохання заступника голови Марківської селищної ТВК до Старобільської РВК повідомити номери телефонів нових членів з метою зв’язатися з ними, отримав категоричну відмову, адже це персональні данні. Отже, Марківська селищна ТВК, під всім відомо чиїм впливом, не визнає ніяких законних норм. Тож, Марківщино, нами продовжують маніпулювати так звані "фахові господарники", ще не маючи влади вже нав’язують нам свої методи загарбницького правління", - повідомив Дзюба.

За попередніми даними на виборах глави Марківської ОТГ переміг самовисуванець, колишній глава Марківської райдержадміністрації Ігор Дзюба. Луганський окружний адмінсуд підтвердив це. Однак ТВК досі не оприлюднила результати виборів.

Видання "Сьогодні в Сєвєродонецьку" пов'язує нинішню ситуацію з інтригами "Нашого краю" і ОТЗЖ. Воно повідомляє, що 4 листопада Марковська ПТВК прийняла постанову № 61 "Про Визнання віборів Марківського селищного голову такими, что не відбуліся та призначення повторних віборів". Підстава - в цей день кілька інших кандидатів на посаду селищного голови подали скарги на порушення Ігорем Дзюбою частини п'ятої статті 216 Виборчого кодексу. Як виявилося, він брав участь у виборах селищного голови як самовисуванець, і одночасно був кандидатом від партії "Слуга народу" в депутати Старобільського районного ради. Виграв в обох виборах, від мандата депутата згодом відмовився.

Скарги на порушення, що мали місце до дня голосування, можуть подаватися не пізніше 22 годин дня, що передує дню голосування (частина друга статті 66 ІК). Тобто 24 жовтня, а не 4 листопада. Скарги, подані 4 листопада, комісія повинна була залишити без розгляду по суті. Крім того, порушення статті 216 ІК не є підставою для визнання виборів такими, що не відбулися.

Луганський окружний адміністративний суд 08.11.2020 при розгляді позову Ігоря Дзюби (справа 360/4327/20), суд визнав неправомірною постанову № 61 і скасував її. Це судове рішення підтвердив своєю постановою 12.11.2020 року Перший апеляційний адміністративний суд. Суд, також, зобов'язав ПТВК скласти протокол встановлення результатів виборів селищного голови. 17 листопада Марківська селищна територіальна комісія склала такий протокол, і повторно прийняла постанову (№68), яко. визнала вибори селищного голови такими, що не відбулися. А постановою №69 призначила повторні вибори на 17 січня 2021 року. 22 листопада Луганський окружний адміністративний суд (справа 360/4523/20) визнав неправмернимі і скасував постанови №68 та №69, він також зобов'язав ПТВК визнати обраним селищним головою Ігоря Дзюбу. 26 листопада це рішення підтвердив своєю постановою суд апеляційної інстанції. Суди вказали, що постанова ПТВК №68 по суті повторює раніше визнану неправомірною постанову №61.

Тим часом Марковська ТВК оголосила про проведення першої сесії новообраного ради на 24 листопада, в залі засідань Марківської райдержадміністрації. На сесії голова ПТВК оголосила результати виборів селищної ради, було сформовано тимчасову президію. А напередодні, 23 листопада, Ігор Дзюба скликав останню сесію селищної ради попереднього скликання, на якій були розглянуті 12 питань, включаючи внесення змін до селищного бюджету. Однак Ігор Дзюба не підписав документи на фінансування зарплат бюджетникам. А оскільки після оголошення 24 листопада результатів виборів його повноваження припинені, то марківські бюджетники залишилися без зарплат.



