Влада Львова вирішила не проводити масштабні заходи на Новий рік і Різдво

Влада Львова відмовиться від проведення масштабних новорічних і різдвяних заходів на користь малолюдних акцій.

Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наголошу: місто відмовиться від проведення масштабних заходів, як це було раніше. І закликаємо різні організації також відмовитися від великих заходів. Водночас головний акцент буде на проведенні невеликих заходів, на невеликих локаціях, які все одно дадуть можливість людям відчути дух Різдва", - сказав Москаленко на брифінгу в середу.

За його словами, різдвяну ялинку цього року до Львова привезуть із села Опаки Дрогобицького району. Її висота - 18 метрів. Ялинку почнуть встановлювати 13 грудня, а запалять традиційно 18 грудня.

Що ж стосується традиційного різдвяного ярмарку в центрі міста, то поки що міськвиконком не ухвалив рішення щодо його роботи. "Можливо, в цьому його і проведуть, але у переформатованому варіанті", - сказав Москаленко.

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