Справа про катування і зґвалтування в Кагарлику: п'ятьом поліцейським вручили обвинувальні акти, - ДБР

Слідчі теруправління Держбюро розслідувань у Києві завершили досудове розслідування стосовно працівників Кагарлицького відділення Обухівського ВП ГУ Нацполіції в Київській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, під час досудового розслідування встановлено, що в січні 2020 року колишні працівники Кагарлицького ВП затримали двох раніше засуджених осіб та не складаючи будь-які процесуальні документи доставили їх до приміщення відділення поліції, де за допомогою телефонного апарата ТА-57 протягом 20-30 хвилин били електричним струмом (при максимальному обертанні ручки індуктора сила струму могла досягнути 100 Вольтів). У такий спосіб правоохоронці вимагали надати зізнавальні покази щодо вчинення злочинів на території Кагарлицького району, після отримання яких вказаних осіб відпустили.



Начальник Кагарлицького ВП знав про те, що відбувається, але не вжив заходів для припинення цих дій та не повідомив компетентні органи про злочин.

На початку травня 2020 року колишній начальник сектору карного розшуку викликав до приміщення кабінету раніше засудженого за майнові злочини громадянина та вимагав надати викривальні покази щодо вчинення крадіжки. Після отримання відмови правоохоронець наніс потерпілому тілесні ушкодження, які відповідно до висновку судово-медичної експертизи належать до категорії середньої тяжкості.



Крім того, в ніч з 24 на 25 травня 2020 року начальник сектору карного розшуку Кагарлицького відділення поліції разом підлеглими, задля підвищення показників із розкриття злочинів, катували чоловіка, який раніше притягався до кримінальної відповідальності, шляхом нанесення тілесних ушкоджень, одягання протигазу, а також шляхом пострілу в бік потерпілого. У ту ж ніч правоохоронці катували жінку шляхом нанесення тілесних ушкоджень, одягання протигазу та перекриття доступу кисню до нього, після чого постраждалу зґвалтували.

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За вказаними фактами колишньому начальнику відділення поліції, його заступнику-начальнику сектору карного розшуку та трьом оперативним працівникам вручено обвинувальні акти за вчинення:катування (ст. 127 КК України);насильницького зникнення (ст. 146-1 КК України);зґвалтування (ст. 152 КК України).



У разі доведення вини вказаним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід - Київське обласне управління ДВБ НПУ.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.