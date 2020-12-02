Дехто просто бреше президенту прямо в очі: листування глави комітету з нацбезпеки Завітневича з помічницею Зеленського. ФОТОрепортаж

Нардеп "Слуги народу", глава комітету Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич сьогодні в парламенті вів листування з помічницею президента Володимира Зеленського Марією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Контакт "пом. Президента Маша" попросив Завітневича надіслати супровідні коментарі до документу, який відправив нардеп, щоб президент "розумів мети і завдання".

"Якщо одним реченням: це невелика частина того, що відбувається в секторі безпеки і оборони", - друкував текст "слуга народу".

Завітневич в повідомленні зазначив, що "дуже важливо, щоб Верховний головнокомандувач знав реальний стан справ".

"До нього вони всі ходять часто й інформацію подають, як їм потрібно, комітет ВРУ теж не сліпий і глухий. Вчора спробували трохи про це поговорити, але дехто просто бреше В.О, (ймовірно Володимиру Олександровичу Зеленському. - Ред.) прямо в очі", - додав парламентарій.

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Фото: Цензор.НЕТ.