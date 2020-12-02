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Дехто просто бреше президенту прямо в очі: листування глави комітету з нацбезпеки Завітневича з помічницею Зеленського. ФОТОрепортаж

Нардеп "Слуги народу", глава комітету Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич сьогодні в парламенті вів листування з помічницею президента Володимира Зеленського Марією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Контакт "пом. Президента Маша" попросив Завітневича надіслати супровідні коментарі до документу, який відправив нардеп, щоб президент "розумів мети і завдання".

"Якщо одним реченням: це невелика частина того, що відбувається в секторі безпеки і оборони", - друкував текст "слуга народу".

Завітневич в повідомленні зазначив, що "дуже важливо, щоб Верховний головнокомандувач знав реальний стан справ".

"До нього вони всі ходять часто й інформацію подають, як їм потрібно, комітет ВРУ теж не сліпий і глухий. Вчора спробували трохи про це поговорити, але дехто просто бреше В.О, (ймовірно Володимиру Олександровичу Зеленському. - Ред.) прямо в очі", - додав парламентарій.

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Дехто просто бреше президенту прямо в очі: листування глави комітету з нацбезпеки Завітневича з помічницею Зеленського 01
Дехто просто бреше президенту прямо в очі: листування глави комітету з нацбезпеки Завітневича з помічницею Зеленського 02
Дехто просто бреше президенту прямо в очі: листування глави комітету з нацбезпеки Завітневича з помічницею Зеленського 03
Дехто просто бреше президенту прямо в очі: листування глави комітету з нацбезпеки Завітневича з помічницею Зеленського 04
Фото: Цензор.НЕТ.

Автор: 

ВР (14942) Зеленський Володимир (23691) Слуга народу (2810) Завітневич Олександр (55)


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Топ коментарі
+66
Царь хороший, бояре плохие? )))
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02.12.2020 17:30
+54
Петя - гад, - поназначал плохих бояр - и теперь они хорошему царю суют палки.
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02.12.2020 17:34
+51
в который раз Зел**обики пытаются отстирать Зеленскому его белые штаны с коричневыми пятнами..
он же ничего не знает!.. он же не д**ил!.. он милый дол%**, а это, согласитесь разница..
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02.12.2020 17:31
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Царь хороший, бояре плохие? )))
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02.12.2020 17:30 Відповісти
Петя - гад, - поназначал плохих бояр - и теперь они хорошему царю суют палки.
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02.12.2020 17:34 Відповісти
для журналистов писано! знают скоты, что эти подхватят и разнесут какой вова незнайка!
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02.12.2020 17:37 Відповісти
Ждем рассказов про маленького царька в трусиках которого распинают на доске злые бояре
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02.12.2020 17:41 Відповісти
Тем более знают, сколько уже было скандалов с переписками. Спецоперация)
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02.12.2020 18:47 Відповісти
Ссут в уши))
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02.12.2020 19:40 Відповісти
Глаза такие ...
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02.12.2020 17:34 Відповісти
боярьіня Мария - харошая.
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03.12.2020 05:33 Відповісти
Опять все обижають честного и хорошего царя. Ну от шо за бояре такие - одно говно)
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02.12.2020 17:31 Відповісти
Некоторые просто врут президенту прямо в глаза: переписка главы комитета по нацбезопасности Завитневича с помощницей Зеленского - Цензор.НЕТ 4430
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02.12.2020 17:44 Відповісти
вмєстє
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02.12.2020 22:10 Відповісти
Ага, царь у нас хороший, это бояре его обманывают.
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02.12.2020 17:31 Відповісти
А если и правда обманывают, то зачем нам такой лох?
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02.12.2020 17:32 Відповісти
Так Лох думает что он не лох
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02.12.2020 17:39 Відповісти
Значит -ДЕГЕНЕРАТ ! Жрите бараны позорные предатели
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02.12.2020 18:41 Відповісти
этих тоже обманывают

Некоторые просто врут президенту прямо в глаза: переписка главы комитета по нацбезопасности Завитневича с помощницей Зеленского - Цензор.НЕТ 1691
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02.12.2020 17:46 Відповісти
Главное чтобы шрифт был красивый.
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02.12.2020 17:31 Відповісти
в который раз Зел**обики пытаются отстирать Зеленскому его белые штаны с коричневыми пятнами..
он же ничего не знает!.. он же не д**ил!.. он милый дол%**, а это, согласитесь разница..
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02.12.2020 17:31 Відповісти
А он такой наивный или ...?
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02.12.2020 17:31 Відповісти
не или, конкретный.
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02.12.2020 17:35 Відповісти
хм.. у вас голубчик паранойя, промолвил голос в голове, и сразу стало очевидно - что он работает на них ! (с)
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02.12.2020 17:32 Відповісти
ДА ХОРОШ ПУРГУ НЕСТИ ВСЕ ОН ЗНАЕТ И ВЕЗДЕ УЧАСТВУЕТ ЗАЧЕМ ЦЯ ЛОКШИНА
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02.12.2020 17:33 Відповісти
Шо то, шо это... Если значет - значит должен сидеть, если не знает - тоже значит должен сидеть, потому что незнание не освобождает от ответственности.
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03.12.2020 00:56 Відповісти
Бедняжка....... Обнять и плакать.
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02.12.2020 17:34 Відповісти
Фу-у.
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03.12.2020 06:11 Відповісти
Не прокатило,зесрань-жалкая попытка хоть как то зекретина обелить...
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02.12.2020 17:34 Відповісти
СМС для журналистов написана была
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02.12.2020 17:36 Відповісти
постановочный слив.. 100%
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02.12.2020 17:40 Відповісти
Дерьмак, зараза, мальЧіку інтернет відключив. Бубочка нічого ж не знає, бідненький.
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02.12.2020 17:53 Відповісти
не менший кловун експремєр гончарук свого часу так і казав - вовочці на вуха можна навішати шо завгодно, скільки завгодно і де завгодно. головне не згадувати і не говорити в голос слово -ЛОХ.
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02.12.2020 17:36 Відповісти
то не врут,то тестируют умственные способности янелоха...
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02.12.2020 17:38 Відповісти
А вы приньте масштабы разграбления страны с таким долбодятлом в кресле презедента.
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02.12.2020 17:38 Відповісти
вот так вот...да?? ах вот так вот да???
Некоторые просто врут президенту прямо в глаза: переписка главы комитета по нацбезопасности Завитневича с помощницей Зеленского - Цензор.НЕТ 9484

...
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02.12.2020 17:44 Відповісти
Что-что, а строить "глазки" он умеет!
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02.12.2020 18:28 Відповісти
Из него актер, как из одного места молоток.
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03.12.2020 00:57 Відповісти
Вот оно чо..
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02.12.2020 19:41 Відповісти
кем президент себя окружил, такая и будет у него инфа..., если вокруг него все лгут, врут и и напускают туман, а президент даже не понимает что к чему, зачем нам такой президент, а если понимает и ничего не делает, то зачем нам такой президент...
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02.12.2020 17:46 Відповісти
Так другого же президента нет. Этого же выбрали.
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02.12.2020 21:37 Відповісти
так он же не лох!
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02.12.2020 17:46 Відповісти
Він лошара
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02.12.2020 17:56 Відповісти
Некоторые просто врут президенту прямо в глаза: переписка главы комитета по нацбезопасности Завитневича с помощницей Зеленского - Цензор.НЕТ 2289
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02.12.2020 17:49 Відповісти
теперь походу только ТАК!
Деякі просто брешуть президенту прямо в очі: листування глави комітету з нацбезпеки Завітневича з помічницею Зеленського - Цензор.НЕТ 3909
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02.12.2020 17:51 Відповісти
А ВОВКА то и не знает, что ЕРМАК - предатель и мацковский агент!!! ОН же совсем наивный думает, что он такой реХформатор, а его то одни враги, коррупционеры и предатели окружают, в изоляции бедного держат, правды ему не говорят, интернет обрезали...
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02.12.2020 17:52 Відповісти
Если президент Зеленский, постоянно нагло врет в глаза народу, то ,что ему ждать от этого самого народа? Как ты к людям так и они к тебе!
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02.12.2020 17:52 Відповісти
Дехто просто бреше президенту прямо в очі: листування глави комітету з нацбезпеки Завітневича з помічницею Зеленського - Цензор.НЕТ 9232
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02.12.2020 17:53 Відповісти
да. тоже. ещё больше вырубали.
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02.12.2020 18:44 Відповісти
Надо набраться смелости и прямо в глаза (как это любит торчок) сказать ему, что Минобороны руководит ватный совок Таран, который со своими Замами сорвал выполнение целого ряда оборонных конрактов, что приведет к срыву выполнения ДОЗ 2021.

Фактически это граничит с преступною халатностью, саботажем и государственной изменой.
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02.12.2020 17:54 Відповісти
Ничего не граничит. Это и есть гос. измена.
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02.12.2020 18:07 Відповісти
И кто ж это рискнет Наполеончику на правду глаза открыть? Ведь гонцу, принесшему плохую весть, как известно, отсекают голову!
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02.12.2020 18:33 Відповісти
Работает Таран на Москву в поте лица, разоружая Украину перед до зубов вооруженными бандами Кремля!
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02.12.2020 19:50 Відповісти
Работает разом з єрмаком та зеленським.
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03.12.2020 06:19 Відповісти
зелебобе некогда вникать в оборону, он нюхает а потом флешмобы запускает
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02.12.2020 18:02 Відповісти
апманули бубачку...

"обидели мышку - написяли в норку" (с)
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02.12.2020 18:06 Відповісти
"Некоторые просто врут президенту прямо в глаза" - а президент после также врёт нам.
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02.12.2020 18:10 Відповісти
Ребятишки, а ведь Зеля действительно ничего не знает. Вот только не потому что он хороший но наивный, а потому что тупой и невежественный. По крайней мере в вопросах занимаемой должности. Вот и парят ему кто что горазд. Та самая простота, что хуже воровства...
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02.12.2020 18:12 Відповісти
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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02.12.2020 18:13 Відповісти
Ну так... Буржуи это давным давно поняли. Это "нашим" все Порошенко вредит.
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02.12.2020 18:19 Відповісти
Іншими словами -- дурак хуже предателя.
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03.12.2020 06:23 Відповісти
ПУСКАЙ ПРОЧТЕТ ЦЕНЗОР - ДА ДА КЛОУН - ТЫ ХУДШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ - УХОДИ САМ
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02.12.2020 18:14 Відповісти
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02.12.2020 18:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Z2dJhqE5Sys Фанаты Голобородько очнулись от зеленого гипноза после увертюры с ФОПами и кортежем

Дехто просто бреше президенту прямо в очі: листування глави комітету з нацбезпеки Завітневича з помічницею Зеленського - Цензор.НЕТ 8109
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02.12.2020 18:14 Відповісти
Первый врунишка в ВРУ это гетьманович,большой мастер вешать лапшу на уши клоуну.
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02.12.2020 18:34 Відповісти
Дехто просто бреше президенту прямо в очі: листування глави комітету з нацбезпеки Завітневича з помічницею Зеленського - Цензор.НЕТ 1204
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02.12.2020 18:51 Відповісти
Фу... Слабая попытка... Знает чёрт что фоткают...
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02.12.2020 19:06 Відповісти
Кто ж виноват, что царь дурак? Пока живут на свете дураки, обманывать их, стало быть, с руки...
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02.12.2020 20:27 Відповісти
А "какая разница", какую там информацию носят "видатному діячу"? Он все равно оценить ее не в состоянии, носите хоть правдивую, хоть лживую..
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02.12.2020 20:49 Відповісти
То навіщо було обирати президентом людину, яку так легко можна обдурити? Бо самі виборці такі ж самі? Кому ви довіряєте - дурню і брехуну?
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02.12.2020 22:07 Відповісти
наш Зєєв Зе хороший, це люди у нас погані...
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02.12.2020 22:37 Відповісти
Т.е. я правильно понял, на сложнейших переговорах с Путиным, нас должен представлять человек которому легко лгут в глаза?
А ну тогда я спокоен.
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02.12.2020 23:02 Відповісти
То якщо президент нічого незнає - хай відкриває цензор і читає новини з коментарями
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02.12.2020 23:17 Відповісти
рiвень Земанди нижче плiнтусу.
якщо таке ж СБУ, то країні дiйсно може бути капєц вiд такого керiвництва рiвня КВН та гiвно-кварталу...
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02.12.2020 23:59 Відповісти
Ага, не знает бедненький... Наверное, в клетке без интернета сидит, а его как цирковую обезьянку используют.
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03.12.2020 00:59 Відповісти
президент на то і президент, щоб ЗНАТИ, коли йому "проста врут пряма в глаза"! І робити необхідні висновки...
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03.12.2020 01:27 Відповісти
Що не кажи, а дупою вертіти на сцені таки легше, ніж крутити шариками в голові.
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03.12.2020 06:31 Відповісти
"Слугам народа" нельзя равнодушно стоять в стороне, когда со всех сторон на них льется pr-дерьмо. Агрессивное и хорошо оплаченное
Подоляк
https://gordonua.com/blogs/mihail-podolyak/slugam-naroda-nelzya-ravnodushno-stoyat-v-storone-kogda-so-vseh-storon-na-nih-letsya-pr-dermo-agressivnoe-i-horosho-oplachennoe-1519459.html
Забыл Подляк как слуги лили хорошо оплаченное Коломойским дерьмо на попередников?Тогда вам не пахло?
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03.12.2020 03:02 Відповісти
Задача царя и состоит в том, чтобы отличать хороших бояр от плохих. Эти вечные стенания о плохих боярах, и "страданиях" царя по этому поводу - просто таки достали!
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03.12.2020 07:37 Відповісти
Просто звичайний ХАОС в управлінні державою!! .
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03.12.2020 08:00 Відповісти
Просто звичайний ХАОС в управлінні державою!! .
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03.12.2020 08:01 Відповісти
Гарну виставу влаштували блаЗЄнські. А "журналісти" клюнули та подають це мало не як таємне листування
Агов, пане Бутусове, це просто смішно
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03.12.2020 08:28 Відповісти
 
 