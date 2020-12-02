Зараз у лікарнях не вистачає інфекціоністів, анестезіологів і медсестер, - заступниця голови МОЗ Микичак
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні достатньо медичного персоналу, але цей персонал не пропорційно розподілено.
Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ.
"Та кількість сімейних лікарів, яка фактично без напруги працювала до пандемії, зараз має дуже велике навантаження. У лікарнях відчутний брак лікарів-анестезіологів, інфекціоністів, пульмонологів, рентгенологів. Особливо велика проблема - медичні сестри та допоміжний персонал. Лабораторним центрам гостро необхідні епідеміологи, лікарі-лаборанти. Водночас досить багато лікарів інших спеціальностей, наприклад, хірургів, акушерів-гінекологів і так далі. Певних спеціальностей, наприклад стоматологів, у нас є навіть у надлишку. У Китаї, до речі, лікарів-стоматологів задіяли в проведенні візитів по домівках і відстеженні ланцюжків зараження. Ми ж розуміємо, що наші стоматологи від такої роботи відмовляться", - зазначила Микичак.
За її словами, щоб компенсувати брак кадрів, МОЗ провело ревізію лікарів, які працюють викладачами в університетах. У багатьох областях викладачі вже приєдналися до лікування пацієнтів. Крім того, до лікування хворих на коронавірус залучають інтернів та студентів.
"Зараз до лікування "ковідних" пацієнтів залучаються інтерни, вони працюють під керівництвом лікаря. Єдине - інтерни ще не можуть призначати лікування. До роботи в лабораторних центрах ми залучаємо студентів", - розповіла заступниця міністра.
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1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.
Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.
В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
я хотел сказать, что много административных работников при больничках и еще больше с мед.образованием ошивается при министерстве и разных там здравотделах (на которые уходит львиная доля выделенных средств)
Частина стоматологів стали приватниками, частина пішла на пенсію, а інші взагалі невідомо куди поділися... Породіль якимось чином намагаються доправити в сусідній райцентр, а хтось, можливо, вдається за допомогою до бабок-повитух, як у позаминулому столітті.
Рехворма, ****!
Давайте ше вітінарів запросимо, а також зоотєхніков, - спєціалістів по іскуствєнному осємєнєнію. Вони вас вилічать, - через пряму кишку.
Хочете, запишу вас на прийом до дяді Жори?