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Новини Коронавірус і карантин
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Зараз у лікарнях не вистачає інфекціоністів, анестезіологів і медсестер, - заступниця голови МОЗ Микичак

Зараз у лікарнях не вистачає інфекціоністів, анестезіологів і медсестер, - заступниця голови МОЗ Микичак

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні достатньо медичного персоналу, але цей персонал не пропорційно розподілено.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ.

"Та кількість сімейних лікарів, яка фактично без напруги працювала до пандемії, зараз має дуже велике навантаження. У лікарнях відчутний брак лікарів-анестезіологів, інфекціоністів, пульмонологів, рентгенологів. Особливо велика проблема - медичні сестри та допоміжний персонал. Лабораторним центрам гостро необхідні епідеміологи, лікарі-лаборанти. Водночас досить багато лікарів інших спеціальностей, наприклад, хірургів, акушерів-гінекологів і так далі. Певних спеціальностей, наприклад стоматологів, у нас є навіть у надлишку. У Китаї, до речі, лікарів-стоматологів задіяли в проведенні візитів по домівках і відстеженні ланцюжків зараження. Ми ж розуміємо, що наші стоматологи від такої роботи відмовляться", - зазначила Микичак.

За її словами, щоб компенсувати брак кадрів, МОЗ провело ревізію лікарів, які працюють викладачами в університетах. У багатьох областях викладачі вже приєдналися до лікування пацієнтів. Крім того, до лікування хворих на коронавірус залучають інтернів та студентів.

"Зараз до лікування "ковідних" пацієнтів залучаються інтерни, вони працюють під керівництвом лікаря. Єдине - інтерни ще не можуть призначати лікування. До роботи в лабораторних центрах ми залучаємо студентів", - розповіла заступниця міністра.

Читайте також: В Україні на коронавірус перехворіло приблизно 3% населення, - заступник голови МОЗ Микичак

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Районная больница "з-та на руки" - главврач 36 000 грн. и четыре зама по 25 000, медсестра -4 500 грн. - И почему вдруг не хватает медсёстер ??
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02.12.2020 20:19
+5
Нужно уменьшить им зарплату-по любому появятся.
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02.12.2020 17:36
+4
Состоянием на 20.11.2020 г. дефицит медицинских кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях составляет:
1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.

Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.


В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
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02.12.2020 17:41
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Нужно уменьшить им зарплату-по любому появятся.
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02.12.2020 17:36 Відповісти
А скоро Новый Год . Кого ещё интересуют проблемы малого бизнеса ? Корпоративы и другой пир во время чумы .
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02.12.2020 17:40 Відповісти
Зато беня хорошо прибарахлился при постройке дорог, за деньги, которые должны были пойти на врачей-инфекционистов
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02.12.2020 17:40 Відповісти
Состоянием на 20.11.2020 г. дефицит медицинских кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях составляет:
1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.

Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.


В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
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02.12.2020 17:41 Відповісти
а кого в переизбытке?
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02.12.2020 17:46 Відповісти
так вказали кого,стоматологи,акушер-гінекологи,хірурги...."чорний ринок" медпослуг зробив свою справу..
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02.12.2020 18:03 Відповісти
н-не..то я прочитал...
я хотел сказать, что много административных работников при больничках и еще больше с мед.образованием ошивается при министерстве и разных там здравотделах (на которые уходит львиная доля выделенных средств)
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02.12.2020 18:07 Відповісти
В моєму невеличкому містечку питання надлишку стоматологів і акушерів-гінекологів було вирішене радикально ще навесні цього року, - взагалі ліквідували стоматогогію і пологове відділення.
Частина стоматологів стали приватниками, частина пішла на пенсію, а інші взагалі невідомо куди поділися... Породіль якимось чином намагаються доправити в сусідній райцентр, а хтось, можливо, вдається за допомогою до бабок-повитух, як у позаминулому столітті.
Рехворма, ****!
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02.12.2020 21:10 Відповісти
зелених виродків
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02.12.2020 18:25 Відповісти
так организовывайте курсы переквалификации со стоматологов и геникологов на инфекционистов. Но это надо делать в принудительном порядке.
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02.12.2020 17:51 Відповісти
Ото вони вас налікують, - "в прінудітєльном порядкє"!
Давайте ше вітінарів запросимо, а також зоотєхніков, - спєціалістів по іскуствєнному осємєнєнію. Вони вас вилічать, - через пряму кишку.
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02.12.2020 21:17 Відповісти
А слєсарь дядь Жора із местного ЖЕКа вопще казав, шо може анестезіологом работать. За його словами, дєлов то всіво нічєво, - послє літри вижратого всяка чуйствітєльность організЬма практічєськи зникає. Главне, шоб запаси медичного спірту вчасно поповнювались.
Хочете, запишу вас на прийом до дяді Жори?
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02.12.2020 21:39 Відповісти
да не пойдут они туда не принудительно, никак. Разве это непонятно? Стоматологами и гинекологами в наше время не становятся, ими рождаются. Вот, что.
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02.12.2020 21:43 Відповісти
Сєрьожа, єслі чесно, - ви могли б зробить вєліколєпну кар'єру фельдфебеля в царській армії. Ну, на крайняк, - прапорщика.
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02.12.2020 21:58 Відповісти
Сейчас в больницах не хватает инфекционистов, анестезиологов и медсестер, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 7348
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02.12.2020 17:51 Відповісти
Это результат мощной реформы Супрун
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02.12.2020 17:53 Відповісти
а що первина ланка сімейних лікарів вже впала?
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02.12.2020 17:59 Відповісти
Ще тримається, та дивлюсь - це ненадовго.
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02.12.2020 19:16 Відповісти
это тебе лично зеленский сказал ,да?)))
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02.12.2020 18:10 Відповісти
Впала. Перезвоните, когда-нибудь. Это ответик. Ту-ту...
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02.12.2020 18:10 Відповісти
а шо фопы в анестезиологи не пошли - а лично эта тваринка говорило шо могут
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02.12.2020 18:11 Відповісти
Так вон толпы ФОПов бродят по дорогам и перекрывают движение что им нет работы. Пускай идут в больницы работать. Ето же благодаря ихней деятельности епидемия разпространилась по стране с такой скоростью.
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02.12.2020 18:20 Відповісти
не понимаю. вместо того чтоб заниматься делом, министр и замы, стали РЕЧНиКАМИ. а куда же подевалось то ******, которое должно озвучивать инфу в сми. и сколько времени эти "трудоголики" изучают тексты и тренируються перед эфиром. вывод простой. они не занимаються своей работой а статистикой
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02.12.2020 18:26 Відповісти
Не вопрос. Я завтра иду в больницу. Устраиваться анестезиологом. Надо так надо. Уколы я видел по телеку как делают. Ничего сложного. Буду лечить зетипиллов.
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02.12.2020 18:29 Відповісти
так может, все-таки в отделение, пани замминистра? как преподаватели и студенты медвузов? заодно оцените качество работы и жизни изнутри, так сказать, возглавляемых вами процессов.
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02.12.2020 19:26 Відповісти
Супрун решила что слишком много больниц а на скорые достаточно фельдшеров сажать и приезжать изредка, если сильно просят матом грозя убить. Тетя мотя постаралась, но до конца все развалить не успела.
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02.12.2020 20:18 Відповісти
Ниче,зетерпилы доразвалят
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02.12.2020 20:38 Відповісти
Районная больница "з-та на руки" - главврач 36 000 грн. и четыре зама по 25 000, медсестра -4 500 грн. - И почему вдруг не хватает медсёстер ??
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02.12.2020 20:19 Відповісти
Сейчас в больницах не хватает инфекционистов, анестезиологов и медсестер, - замглавы Минздрава Микичак Отмените закон запрещающих мед сестрам и врачам вышедшим на микро пенсию работать по специальности. И сразу добавится целая плеяда опытных, а главное таких нужных специалистов.
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02.12.2020 22:04 Відповісти
як варіант,але цей уряд не вирішує проблеми він їх створює,достукатися до них все одно що дзвонити по колії абеткою морзе.
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03.12.2020 00:41 Відповісти
 
 