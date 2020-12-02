Держрегуляторна служба: списувати вагони за віком не будуть, адже швидке оновлення парку – це утопія

Списання старих вагонів за віком призведе до значного дефіциту рухомого складу на ринку перевезень, який перевізники не зможуть компенсувати закупівлею нових вагонів.

Про це заявив радник Голови ДРС та член Робочої групи при ДРС з питань ринку природного газу Андрій Кісенко.

За його словами, ініціатива Мінінфраструктури щодо обмеження терміну експлуатації залізничних вагонів могла б спричинити дефіцит рухомого складу на ринку. І це стало ключовою причиною для відмови Держрегуляторслужби погодити цей проект.

"Ми вважаємо, що при запровадженні цього наказу на ринку створиться певний дефіцит вагонів. Оскільки та кількість, яка передбачається для списання не тільки як вагонів Укрзалізниці, а в основному ми кажемо про те, що це напіввагони та зерновози, то в майбутньому, я думаю, що наступного року це буде вже певний дефіцит вагонів. І жодна з приватних компаній, яка володіє парком вагонів, не справиться з цим дефіцитом і не забезпечить повну вигрузку і доставку тих грузів, які їй будуть запропоновані", - заявив Кісенко.

Він назвав утопією ідею швидкого оновлення вагонного парку, оскільки компанії не здатні інвестувати значні кошти у закупівлю нових вагонів на заміну списаним.

"На сьогодні, і це підтверджують і приватні компанії, які володіють приватним парком вагонів, вони не будуть в змозі покрити дефіцит вагонів шляхом їх купівлі. На сьогоднішній день це непередбачувана інвестиція, і вони не готові до таких інвестицій в короткостроковій перспективі", - пояснив Кісенко і закликав бізнес та владу розробити новий проект, який врахує інтереси усіх учасників ринку.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба (ДРС) не погодила проект наказу, яким Мінінфраструктури збиралося скоротити термін експлуатації вантажних вагонів.

У свою чергу АТ "Укрзалізниця" запропонувала Міністерству інфраструктури компромісне рішення щодо обмеження терміну служби вагонів. Зокрема, держкомпанія запропонувала обмежити 33 роками лише термін служби піввагонів, а використання зерновозів – терміном до 45 років. Що стосується всіх інших типів вагонів, на думку УЗ, найкращим рішенням буде продовження терміну служби за технічним станом.