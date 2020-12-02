УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6510 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
500 4

Від початку доби найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу Водяного, - штаб ОС

Від початку доби найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу Водяного, - штаб ОС

Найманці РФ від початку доби двічі порушили домовленості, які вступили в дію 27 липня 2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ОС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" недалеко від населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета. Крім того, на цій же ділянці ворог провів дистанційне мінування позицій наших військ, використавши кілька заборонених мін ПОМ-2.

Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає.

Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Сапери ДСНС розмінували більш ніж 7 гектарів території у прифронтовому районі і передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Читайте також: Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі: застосували АГС і провели дистанційне мінування забороненими мінами ПОМ-2, - Міноборони

Автор: 

обстріл (28228) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всього то два рази.
"... открывал огонь из станкового автоматического гранатомета. Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2."
показати весь коментар
02.12.2020 17:59 Відповісти
Від початку доби найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу Водяного, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5314

.. тихого вечорочка, синочки!...
показати весь коментар
02.12.2020 18:26 Відповісти
Наверное, нашим хлопцам на фронте даже при нехватке боеприпасов, броников, берцев и кевларовых касок было легче, нежели сейчас. Когда нам присылают в окопы сепарско-рашистские "приветы", а "Незнайка" отвечать запрещает. Это же только провокация! Типа, приглашение потренироваться в стрельбе по бутылкам! Мне до слез жалко наших пацанов и мужиков! Это же надо было так вляпаться, выбрать клована- УКЛОНИСТА Президентом в воюющей стране и Главнокомандующим!!!
показати весь коментар
02.12.2020 18:48 Відповісти
 
 