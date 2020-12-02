Від початку доби найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу Водяного, - штаб ОС

Найманці РФ від початку доби двічі порушили домовленості, які вступили в дію 27 липня 2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ОС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" недалеко від населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета. Крім того, на цій же ділянці ворог провів дистанційне мінування позицій наших військ, використавши кілька заборонених мін ПОМ-2.

Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає.

Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Сапери ДСНС розмінували більш ніж 7 гектарів території у прифронтовому районі і передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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