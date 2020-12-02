Кабмін дозволив використовувати персональні дані хворих на COVID-19 і медиків без їхньої згоди

Кабінет міністрів дозволив державним органам використовувати деякі персональні дані без згоди власника. Дозвіл діятиме до кінця карантину та впродовж 30 днів після його закінчення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, у порівняльній таблиці до проєкту постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 22 липня 2020 р. №641", зазначено, що на період карантину тимчасово дозволяється обробка персональних даних осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 та медичних працівників.

Так, Національній службі здоров'я дозволено обробляти дані щодо прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження і проживання, роботи або навчання, номеру телефону, діагнозу, місця шпиталізації, відомостей про стан здоров'я "та інших персональних даних у порядку інформаційної взаємодії між зазначеними суб'єктами".

У документі також відзначається, що дані підлягають знеособленню, а, у разі неможливості - знищенню впродовж 30 днів після ухвалення рішення про скасування карантину.

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