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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін дозволив використовувати персональні дані хворих на COVID-19 і медиків без їхньої згоди

Кабмін дозволив використовувати персональні дані хворих на COVID-19 і медиків без їхньої згоди

Кабінет міністрів дозволив державним органам використовувати деякі персональні дані без згоди власника. Дозвіл діятиме до кінця карантину та впродовж 30 днів після його закінчення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, у порівняльній таблиці до проєкту постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 22 липня 2020 р. №641", зазначено, що на період карантину тимчасово дозволяється обробка персональних даних осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 та медичних працівників.

Так, Національній службі здоров'я дозволено обробляти дані щодо прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження і проживання, роботи або навчання, номеру телефону, діагнозу, місця шпиталізації, відомостей про стан здоров'я "та інших персональних даних у порядку інформаційної взаємодії між зазначеними суб'єктами".

У документі також відзначається, що дані підлягають знеособленню, а, у разі неможливості - знищенню впродовж 30 днів після ухвалення рішення про скасування карантину.

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Автор: 

Кабмін (14065) карантин (18172) захист персональних даних (96) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Ковид становится все страшнее и страшнее
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02.12.2020 17:59
+4
Коли нормально говориш про порушення прав людини у =боротьбі= з вірусом - тебе обзивають і принижують. І всіх тих, хто так вважає.
Перестрашені готові на все.
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02.12.2020 19:30
+3
Главное начать, а там привыкните.
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02.12.2020 18:03
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Ковид становится все страшнее и страшнее
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02.12.2020 17:59 Відповісти
Главное начать, а там привыкните.
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02.12.2020 18:03 Відповісти
Надо же с кого-то начинать.
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02.12.2020 18:32 Відповісти
Что статистика по болезни нужна для понимания хода процесса и прогнозирования - никто не отрицает. Но при чём номер телефона, место рождения или имя? Какую роль в распространении вируса, по мнению Кабмина и Нац. службы здоровья, могут иметь эти персональные данные?
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02.12.2020 18:24 Відповісти
... кричали гости.
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02.12.2020 18:27 Відповісти
Сразу же возникло подозрение, что количество больных Ковидом резко возрастет.
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02.12.2020 18:29 Відповісти
та не волнуйтесь ! это такая государственная программа - помощи всем переболевшим (наверное деньги за лечение и лекарства возвращать начнут... а вот шоколадки без чека - хрен там)))
(сарказм, пардон)
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02.12.2020 18:45 Відповісти
Что статистика по болезни нужна для понимания хода процесса и прогнозирования - никто не отрицает. Но при чём номер телефона, место рождения или имя? Какую роль в распространении вируса, по мнению Кабмина и Нац. службы здоровья, могут иметь эти персональные данные?
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02.12.2020 18:55 Відповісти
Это грубое нарушение Конституции.
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02.12.2020 19:11 Відповісти
Права людини, де ви ...Ау Концтабір завжди починається Однаково. Приходить до влади 'кольоровий' непотріб й ...,створює для себе рай
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02.12.2020 19:38 Відповісти
Коли нормально говориш про порушення прав людини у =боротьбі= з вірусом - тебе обзивають і принижують. І всіх тих, хто так вважає.
Перестрашені готові на все.
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02.12.2020 19:30 Відповісти
Досить налякати стадо,й воно непомітить,що його вирізають...Людина істота надзвичайно тупа...
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02.12.2020 19:40 Відповісти
ваши права и свободы уничтожаются с молниеностной скоростью, вы продолжаете молчать
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02.12.2020 20:54 Відповісти
GDPR? Тьху, это в Европе
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02.12.2020 21:18 Відповісти
 
 