В Україні на коронавірус перехворіло приблизно 3% населення, - заступник голови МОЗ Микичак

В Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні на коронавірус вже перехворіло близько 3% населення.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак в інтерв'ю порталу "Телеграф", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ситуація з пандемією COVID-19 "дуже складна" і "тривожна", як практично у всьому світі.

"Захворюваність висока, темпи поширення стрімкі, пацієнти в стаціонарах важкі зі складно прогнозованим перебігом хвороби. Думаю, жодна країна не знає реальних масштабів захворюваності: по-перше, не всі дослідження дають позитивний тест, навіть за наявності всієї симптоматики. По-друге, неможливо тестувати все населення, дуже багато носіїв, безсимптомних і легких форм хвороби", - зазначила вона.

Микичак додала, що "за оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ, на ковід вже перехворіло близько 3% населення України".

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За її словами, близько 20% COVID-хворих госпіталізуються з ускладненнями, лікування тривале, перебіг хвороби складно прогнозований.

"Пацієнти потребують не тільки особливих умов, постсиндромного медикаментозного лікуванні, а й респіраторної підтримки киснем, потребують особливого тривалого догляду. Тому нам важливо, щоб система витримала великий потік звернень і потреб у госпіталізації. Ми також не можемо заблокувати надання медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями, зокрема, в невідкладних станах, із загостренням хронічних хвороб", - зазначила вона.