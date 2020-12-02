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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні на коронавірус перехворіло приблизно 3% населення, - заступник голови МОЗ Микичак

В Україні на коронавірус перехворіло приблизно 3% населення, - заступник голови МОЗ Микичак

В Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні на коронавірус вже перехворіло близько 3% населення.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак в інтерв'ю порталу "Телеграф", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ситуація з пандемією COVID-19 "дуже складна" і "тривожна", як практично у всьому світі.

"Захворюваність висока, темпи поширення стрімкі, пацієнти в стаціонарах важкі зі складно прогнозованим перебігом хвороби. Думаю, жодна країна не знає реальних масштабів захворюваності: по-перше, не всі дослідження дають позитивний тест, навіть за наявності всієї симптоматики. По-друге, неможливо тестувати все населення, дуже багато носіїв, безсимптомних і легких форм хвороби", - зазначила вона.

Микичак додала, що "за оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ, на ковід вже перехворіло близько 3% населення України".

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За її словами, близько 20% COVID-хворих госпіталізуються з ускладненнями, лікування тривале, перебіг хвороби складно прогнозований.

"Пацієнти потребують не тільки особливих умов, постсиндромного медикаментозного лікуванні, а й респіраторної підтримки киснем, потребують особливого тривалого догляду. Тому нам важливо, щоб система витримала великий потік звернень і потреб у госпіталізації. Ми також не можемо заблокувати надання медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями, зокрема, в невідкладних станах, із загостренням хронічних хвороб", - зазначила вона.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
І через це закрили економіку? "Безсимптомні хворі" - це взагалі шедевр пропаганди.
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02.12.2020 18:14
+5
У меня уже практически нет знакомых в Киеве кто не переболел бы. На работе уже 60% переболело
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02.12.2020 18:09
+5
вообще то переболело раз в семь-десять больше
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02.12.2020 18:10
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02.12.2020 18:03 Відповісти
Значно більше. Багато хто й не знає, що вже перехворів, бо симптомів не було.
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02.12.2020 18:03 Відповісти
Ну и? Я болел в мае и счас имею равные шансы словить по-новой с теми кто не болел вообще.
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02.12.2020 18:05 Відповісти
як вивели ту цифру у 3% поясніть? якщо так, як йде з тестуванням то в дупу ці дані.
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02.12.2020 18:07 Відповісти
У меня уже практически нет знакомых в Киеве кто не переболел бы. На работе уже 60% переболело
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02.12.2020 18:09 Відповісти
так шо,таки он есть?этот ковид
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02.12.2020 18:11 Відповісти
вообще то переболело раз в семь-десять больше
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02.12.2020 18:10 Відповісти
ну вот откуда такие цифры?
возможно это какой-то официоз, ибо много ж безсимптомно переболевших (даже не догадывающихся что оте сопли и нудный кашель, так похожие на ежегодные сезонные простуды и был короновирусик, в легчайшей форме)
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02.12.2020 18:12 Відповісти
Так понимаю есть официальная сводная цифра по подтверженным ПЛР-тестами случаям 778.560 человек. За весь год. Но єто не 3%.
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02.12.2020 18:17 Відповісти
если 778 560 - 3 % то 259 520 - 1 % значит 100% - 25 952 000 (нас шо всего 25,9 млн??)
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02.12.2020 18:23 Відповісти
от охота было считать?) Видно ж что цифра 3% с довідника стеля.
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02.12.2020 18:27 Відповісти
"Безсимптомні, які навіть не здогадуються" не можуть входити до ОПЕРАТИВНОЇ статистики. Можуть входити лише до прогнозної або оціночної кількості
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02.12.2020 20:10 Відповісти
І через це закрили економіку? "Безсимптомні хворі" - це взагалі шедевр пропаганди.
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02.12.2020 18:14 Відповісти
пропаганди чого?
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02.12.2020 18:19 Відповісти
Необхідності вакцини. Чомусь ніхто не говорить про ліки, лише про вакцину.
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02.12.2020 18:23 Відповісти
одне іншому не заважа. наприклад ліків проти чуми здається не існує, лише вакцина.
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02.12.2020 18:33 Відповісти
Как это не существует? Чума сейчас прекрасно вылечивается антибиотиками
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02.12.2020 18:37 Відповісти
Не знаю не спеціаліст, але людей чомусь продовжують вакцинувати від різної фігні
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02.12.2020 18:39 Відповісти
Чума сейчас типичная очаговая инфекция. Так что вакцинируют при поездке в эндемичные по чуме районы. Сейчас каждый случай чумы это мини-ЧП
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02.12.2020 18:43 Відповісти
Так зачем же вакцинируют если есть лекарство?
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02.12.2020 18:51 Відповісти
Дешевле не впускать без справки о вакцинации, чем потом вводить карантин из-за вспышки
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02.12.2020 19:07 Відповісти
З чумой просто - це бацила, з вірусом те, шо відбувається простим смертним неможливо ані шось доказати, ані спростити. Треба буде якась "вспишка" - зроблять.
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02.12.2020 19:22 Відповісти
ШАС ЭТА ТВАРИНКА НАМ РАССКАЖЕТ - НАРОД ЭТО ТА КОТОРАЯ СОВЕТОВАЛА ФОПАМ ИДТИ В БОЛЬНИЦУ ВРЕМЕННО РАБОТАТЬ ( КАРАНТИН ВЫХОДНОГО ДНЯ) - НЕЧИСТЬ ОНА
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02.12.2020 18:17 Відповісти
Ни о чем, реальный процент значительно больше. Чехи вон о 17-20%, я этому верю больше. Я думаю, есть и которые по второму разу пошли.
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02.12.2020 18:17 Відповісти
есть, лично знаю таких.
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02.12.2020 18:33 Відповісти
реальний відсоток набагато більший
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02.12.2020 19:03 Відповісти
яке поле для здеця ще залишається!
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02.12.2020 18:21 Відповісти
Цікаво. А https://www.worldometers.info/coronavirus/ який базується на офіційній статистиці країн дає що в Україні захворів кожний 58-й мешканець... Це менше, ніж 2%. І це ЗАХВОРІВ а не перехворів.
Отже у наших "майстрів спорту" - брехня на брехні.
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02.12.2020 18:22 Відповісти
Хоть она и замглавы,но математика это явно не ее!
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02.12.2020 18:22 Відповісти
"В Украине коронавирусом переболело примерно 3% населения, - замглавы Минздрава Микичак" - 369 054 - выздоровели = 3%. 100% = 12 301 800. В Украине проживает 12 301 800 ?
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02.12.2020 18:23 Відповісти
Мало того, что людей запугивают так в них ещё стараются воспитать чувство вины и собственной ущербности. Тебе кажется что ты здоров - нет, ты просто не сдавал анализы или уже бессимптомник. Ты хочешь дышать без маски - да ты просто маньяк, за что ты так ненавидишь людей? Ты переболел - нет, так можно сказать только после вакцинации да и то не факт, ты опасен всегда!
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02.12.2020 18:24 Відповісти
тут еще с вакциной неизвестно шо сотворят - эти ублюдки могут потребовать справку вакцинации при выезде, устройство на работу, обучение и т.д. ....
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02.12.2020 19:01 Відповісти
Три відсотки населення це приблизно півтори мільйони...Візьмемо десять тисяч в день захворювань отримуємо триста тисяч в місяць...Помножимо то на п"ять місяців і маємо півтори мільйони або три відсотки...Отак просто і тупо в мінздраві рахують не прогнозуючи,не утруднюючи себе жодним аналізом...
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02.12.2020 18:30 Відповісти
Летальность ~0,01%
Смертельный вирус, да.
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02.12.2020 18:34 Відповісти
Кожен день дивлюсь на цю кляту Монголію - ноль померлих.
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02.12.2020 19:26 Відповісти
Можна запитати,яким чином летальність становить 0,01%,якщо за статистикою з 758 264 інфікованих-12 717 померло?Якщо зробити розрахунок,то виходить-1,68%.Звідки взялося 0,01?
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02.12.2020 19:48 Відповісти
3% ???
Ахаха) 15 %, як мінімум
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02.12.2020 19:02 Відповісти
т.е. весь этот ковидный треш в стране при 3% заболевших?..
серьезно? - 3% и наша медицина лежит, невзирая на спецфонд, волонтерскую и западную помощь, мотивирующие видосики из феофании?..
...что дальше, Зин (с)
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02.12.2020 19:04 Відповісти
та процентов 10-15 уже переболели коронатрипером
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02.12.2020 19:13 Відповісти
процентов 30-40
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02.12.2020 19:15 Відповісти
Вы, главное уточняйте, что переболело 3% по официальным данным, потому что по факту уже переболело , как минимум 20 % , причем не ждали помощи от государства, а сами вылечились за свои кровные.
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02.12.2020 20:22 Відповісти
Ага
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02.12.2020 20:44 Відповісти
Эту цифру можно смело умножать на 15. Зе-брехуны уже реально задрали !!!! За кого они держат людей ?
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02.12.2020 20:50 Відповісти
хорошо хоч не 3,1415926535…
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02.12.2020 23:54 Відповісти
Але ж епідемія оголошується по закону, якщо захворіває більше 5℅ населення! А ми маємо 3℅ за 9 місяців?
Оце так постріл собі в ногу! Так ви ж після цього саботажники в особливо великих розмірах, хлопці...
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03.12.2020 00:27 Відповісти
 
 