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Новини Коронавірус і карантин
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Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії"

Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь

Клінічна лікарня "Феофанія" назвала орієнтовну суму, яку було витрачено на лікування від COVID-19 президента України Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака.

Про це повідомили в лікарні у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Вартість лікування кожного громадянина України з коронавірусною хворобою COVID-19, в тому числі й президента України чи голови Офісу президента України, незалежно від статусу, становить у середньому 7800 гривень і може змінюватися відповідно до тяжкості перебігу та стадії захворювання", – сказано у відповіді.

Водночас у "Феофанії" вказали, що "окремо підрахунок вартості лікування президента України Володимира Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака не проводився".

Також читайте: Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів

У лікарні також вказали, що "для облаштування робочої зони президентові України клінічна лікарня "Феофанія" жодних коштів не затратила".

"Приміщення для лікування та роботи президента України… передбачені проєктом будівлі", – інформує лікарня "Феофанія".

Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від COVID-19 у лікарні "Феофанія". Обоє отримали на початку минулого тижня негативні тести на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Офісу Президента Єрмак провів тиждень у "Феофанії" на самоізоляції через неможливість вдома встановити захищений зв'язок

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) карантин (18172) Феофанія (55) Єрмак Андрій (1368) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+37
Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании" - Цензор.НЕТ 1492
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02.12.2020 18:29
+30
Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании" - Цензор.НЕТ 1252
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02.12.2020 18:34
+20
Феофания за лечение одного больного ковидом со стороны выставляет счет более 100 тыс.грн.
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02.12.2020 18:33
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Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании" - Цензор.НЕТ 1492
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02.12.2020 18:29 Відповісти
Якщо не підрахову4али, значить вонир НЕ платили.... Бо всім пересічним дуже ретельно підраховують, і вони -ПЛАТЯТЬ як за ліки, операції, так і "лікування" так і за харчування!!!
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02.12.2020 18:55 Відповісти
Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії" - Цензор.НЕТ 9406
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02.12.2020 23:05 Відповісти
Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії" - Цензор.НЕТ 4833
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02.12.2020 23:15 Відповісти
Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії" - Цензор.НЕТ 7357
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02.12.2020 23:18 Відповісти
отак взяв і повірив
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02.12.2020 18:30 Відповісти
а я верю...не было там никакого ковида.разве шо капельница после передоза.физраствор-он недорогой
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02.12.2020 18:37 Відповісти
Нє, ну ти послухай !

Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании" - Цензор.НЕТ 4972
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02.12.2020 18:40 Відповісти
Надо выключать телик с видосами и завешивать зеркала,а оно еще дергаеться,пздц...
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02.12.2020 19:17 Відповісти
Як казав Глєб Жеглов: "Значицца нє било єго там!" (С)
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02.12.2020 18:39 Відповісти
слуга наріда в отдельной от наріда палате, а обещал велосипед, не более...
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02.12.2020 18:31 Відповісти
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02.12.2020 18:31 Відповісти
Зашибись. Бесплатно. Завтра я приеду на лечение. И зона рабочая уже готова. И тратится не надо.
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02.12.2020 18:31 Відповісти
И тебе тоже "связь" нужно... а Ермак у тебя есть?...
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02.12.2020 18:47 Відповісти
Опять цирк ? К чему ? В стране карантин .
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02.12.2020 18:31 Відповісти
как ленин с зиновьевым вдвоем в шалаше
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02.12.2020 19:44 Відповісти
Что запрос идиотский, что ответ.
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02.12.2020 18:33 Відповісти
Феофания за лечение одного больного ковидом со стороны выставляет счет более 100 тыс.грн.
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02.12.2020 18:33 Відповісти
Теперь все кто платил, через суд, имеют право на возврат 93 тысяч...
И это не шутки, с хорошим адвокатом, зацепится, раз плюнуть1
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02.12.2020 18:50 Відповісти
Они придумают новый иезуитский ответ.
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02.12.2020 18:55 Відповісти
Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании" - Цензор.НЕТ 1252
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02.12.2020 18:34 Відповісти
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02.12.2020 18:36 Відповісти
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02.12.2020 18:41 Відповісти
Ліл!
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02.12.2020 19:47 Відповісти
Щось немає жодного зебіла, який би зараз порівнював Янелоха з Рейганом. А до виборів як порівнювали, аж з трусів вистрибували.
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03.12.2020 01:05 Відповісти
Большинство жителей Украины тоже не лечились в Феофании. Но они хоть вид не делали...
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02.12.2020 18:35 Відповісти
я спав але бачив, як вони стояли в дешевій соціальній аптеці та купували набори, кров моча серветки рукавички і по рошеновські шоколаді для сестричок
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02.12.2020 18:36 Відповісти
Сегодня от ковида умер актер Борис Плотников, ака Борменталь...
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02.12.2020 18:37 Відповісти
А чому кожензнаспрезидентів там не лікують?
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02.12.2020 18:37 Відповісти
Рилом не вийшли...
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02.12.2020 18:51 Відповісти
А от чего этих зельоных идиотов лечили? Мозги пытались имплантировать? Так там даже место для мозгов не предусмотрено.
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02.12.2020 18:39 Відповісти
От диареи.
Обратите внимание на то, что диарея у воровитого фигляра началась аккурат в день победы Байдена. Совпадение?
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03.12.2020 08:18 Відповісти
А вы знаете, что товарищ обама арестован и прямо сейчас договаривается о сделке со следствием и сливает всех хозяев, пароли, явки..
Правда об этом не расскажет CNN и другие наследники программы "Время"
Как говорил Остап "Лёд тронулся..."
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02.12.2020 18:39 Відповісти
Совсем уже поехали от бессилия рахи...Обама у них арестован...
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02.12.2020 19:18 Відповісти
Обама ж вам всі під'їзди обпісяв на расєі, за це й арештували.
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03.12.2020 01:02 Відповісти
может Феофания сама по себе ничего и не оплачивала...может...
но из коронавирусного фонда я думаю, почти уверен... что что-то таки списали-выделили на лечение хитрости у зе и завхоза...
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02.12.2020 18:39 Відповісти
Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании" - Цензор.НЕТ 1784
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02.12.2020 18:39 Відповісти
Практически одними санбюлетнями вилечили наших зубажєлых сцарьков.
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02.12.2020 18:40 Відповісти
а как щас работают трипдачи? лечат трипер как и раньше отрезают головку?
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02.12.2020 18:40 Відповісти
Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании" - Цензор.НЕТ 3640
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02.12.2020 18:41 Відповісти
Медицина там бессильна...
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02.12.2020 18:42 Відповісти
Ветеринарія....
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02.12.2020 18:51 Відповісти
это таки любовь наверное - и заболеть в один день и лежать в одной больничке и легкая форма у обоих (или обеих))) и вылечились в один день и никак не отразилось на здоровье...
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02.12.2020 18:47 Відповісти
Как не отразилось на здоровье? А морда не влезающая в телевизор что, не в счет?...
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02.12.2020 18:53 Відповісти
ну да...морды там на больничных бесплатных харчах... подкачались салом (ушей не видно за щеками, лежащими на плечах))) ..тут как бы в здоровом тельце...здоровый душок))))
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02.12.2020 18:58 Відповісти
Так получается, что не Ленка - первая леди, а Дерьмак? Пора им уже съехаться и жить вместе, в Лукьяновском СИЗО....
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02.12.2020 20:22 Відповісти
Сенсация! Я рыдаю.Феофания лучше Панамы,Испании и Мальдив вместе взятых.Схемы Раскрыли жесточайшую коррупцию !! Ай,Ай Яй!!Какое сказочное свинство!!.Сплошные сенсации по 40 раз в день!
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02.12.2020 18:49 Відповісти
Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії" - Цензор.НЕТ 3849
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02.12.2020 18:50 Відповісти
Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії" - Цензор.НЕТ 2257
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02.12.2020 18:53 Відповісти
А якщо скорочено - то даун.
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02.12.2020 19:02 Відповісти
зе-моча в глазки очередная, на бубочку 8к нривен всего потратили, ага, как весь нарід...
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02.12.2020 18:52 Відповісти
Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії" - Цензор.НЕТ 8404
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02.12.2020 18:52 Відповісти
ага. личили как прастова слесаря трубапрактнава цэха...
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02.12.2020 18:54 Відповісти
Ну і для чого цей "жалкій лєпєт оправданія"? Народу і так все зрозуміло.
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02.12.2020 19:04 Відповісти
Стоимость лечения каждого гражданина Украины с коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе и президента Украины или председателя Офиса Президента Украины, независимо от статуса, составляет в среднем 7800 гривен и может изменяться в соответствии с тяжестью течения и стадии заболевания", - говорится в ответе.Источник: https://censor.net/ru/n3234616 и Хто поверит, что стоимость лечения гражданина Украины 7800 грн и Хто поверит, что стоимость лечения преЗЕдента Украины и вгодованого председателя оффыса 7800 грн
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02.12.2020 19:16 Відповісти
https://toneto.net/news/kultura/sluga-iz-bukingemskogo-dvortsa-ukral-tsennosti-na--135-tisyach Слуга из Букингемского дворца украл ценности на $135 тысяч ...Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії" - Цензор.НЕТ 3585.интересно а сколько наши СЛУГИ тырят у народа?.
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02.12.2020 19:20 Відповісти
Ну тут вони брехати точно не будуть. Вірю
(ніт)
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02.12.2020 19:52 Відповісти
То есть, все включено?
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02.12.2020 20:15 Відповісти
Ну вот..... уж кто бы сомневался !!!!! Верим на 150% !!!!
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02.12.2020 20:48 Відповісти
Если Кернес и вправду заболел короновирусом,а не просто "под шумок" захотел отдохнуть,то он сразу поехал за границу.Только там сейчас есть всё в том качестве (включая персонал) и наличии препаратов и тестеров....Все "переболевшие" (если не грипповым насморком и бронхитом) топ-чиновники Украины и политики-просто симулянты.Лни даже зубы ездят дечыить за границей.а тут угроза жизни...))
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02.12.2020 21:30 Відповісти
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Веселая компания собралась в ОПУ под крылышком Ермака Лоббисты Ахметова, коррупционеры, агенты России, просто идиоты. И Зеленский ...
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02.12.2020 21:54 Відповісти
Просто адийоты-Это 73% проголосовавших за Это.
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02.12.2020 22:41 Відповісти
А чи був пацієнт? Лікувалось воно..як на лижах в Буковелі каталось.
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03.12.2020 00:50 Відповісти
Хуцпа!
Воно так лікувалось, як його батьки живуть у Кривому.
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03.12.2020 00:56 Відповісти
какая пиступная зрадулька.
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03.12.2020 01:45 Відповісти
так вони в одному ліжку лежали?
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03.12.2020 02:25 Відповісти
 
 