Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії"

Клінічна лікарня "Феофанія" назвала орієнтовну суму, яку було витрачено на лікування від COVID-19 президента України Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака.

Про це повідомили в лікарні у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Вартість лікування кожного громадянина України з коронавірусною хворобою COVID-19, в тому числі й президента України чи голови Офісу президента України, незалежно від статусу, становить у середньому 7800 гривень і може змінюватися відповідно до тяжкості перебігу та стадії захворювання", – сказано у відповіді.

Водночас у "Феофанії" вказали, що "окремо підрахунок вартості лікування президента України Володимира Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака не проводився".

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У лікарні також вказали, що "для облаштування робочої зони президентові України клінічна лікарня "Феофанія" жодних коштів не затратила".

"Приміщення для лікування та роботи президента України… передбачені проєктом будівлі", – інформує лікарня "Феофанія".

Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від COVID-19 у лікарні "Феофанія". Обоє отримали на початку минулого тижня негативні тести на COVID-19.

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