Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії"
Клінічна лікарня "Феофанія" назвала орієнтовну суму, яку було витрачено на лікування від COVID-19 президента України Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака.
Про це повідомили в лікарні у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Вартість лікування кожного громадянина України з коронавірусною хворобою COVID-19, в тому числі й президента України чи голови Офісу президента України, незалежно від статусу, становить у середньому 7800 гривень і може змінюватися відповідно до тяжкості перебігу та стадії захворювання", – сказано у відповіді.
Водночас у "Феофанії" вказали, що "окремо підрахунок вартості лікування президента України Володимира Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака не проводився".
У лікарні також вказали, що "для облаштування робочої зони президентові України клінічна лікарня "Феофанія" жодних коштів не затратила".
"Приміщення для лікування та роботи президента України… передбачені проєктом будівлі", – інформує лікарня "Феофанія".
Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від COVID-19 у лікарні "Феофанія". Обоє отримали на початку минулого тижня негативні тести на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И это не шутки, с хорошим адвокатом, зацепится, раз плюнуть1
Обратите внимание на то, что диарея у воровитого фигляра началась аккурат в день победы Байдена. Совпадение?
Правда об этом не расскажет CNN и другие наследники программы "Время"
Как говорил Остап "Лёд тронулся..."
но из коронавирусного фонда я думаю, почти уверен... что что-то таки списали-выделили на лечение хитрости у зе и завхоза...
(ніт)
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
Веселая компания собралась в ОПУ под крылышком Ермака Лоббисты Ахметова, коррупционеры, агенты России, просто идиоты. И Зеленский ...
Воно так лікувалось, як його батьки живуть у Кривому.