Кабмін готує проєкт масового тестування на COVID-19 в обласних центрах і великих містах, - Шмигаль
Кабінет Міністрів розробляє проєкт масового тестування на COVID-19 в обласних центрах і великих містах.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Кабмін працює над проєктом тотального тестування на COVID-19. Пріоритети - Київ і область, обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тис. осіб", - сказав прем'єр.
Коментуючи програму вакцинації проти COVID-19, Шмигаль зазначив, що уряд готує детальний план дій і веде переговори з постачальниками.
"Ми є учасниками глобальної системи COVAX, у рамках якої отримаємо певну кількість вакцин. Крім того, уряд веде переговори з приводу поставок вакцин з Pfizer і AstraZeneca", - пояснив він. Уже в другому кварталі наступного року в Україні почнеться вакцинація ", - підкреслив прем'єр-міністр.
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Очень даже оперативно. Почти можно сказать МГНОВЕННО отреагировал менеджер Ахметова на пандемию.
Вот как цыгане на вокзале.-
- Вот, лох идет
- ну и ?
- его надо развести
-
А наші лише тестування планують.
Ото тормози..
ну и анализы "осадков" тоже показали шо это отнюдь не оксид фиалок
вопросы, их есть у мну(сопротивляется СБУ)
В мене випадок був. В 2003 р. поступав в аспірантуру, серед інших документів вимагалась довідка про стан здоров'я. Мені мій терапевт відмовлявся її підписувати, бо в мене не вистачало щеплення від дифтерії. Довелося йти робити.
это ж не с трибуны гавкнуть...
Шмыгаааль... ну, ты понял( )
я не виноват...мне так написали...
мои корабельные сосны или дубы...
как тот шо под клетчатым одеялом, азер - оп,. и поциента низзя в КПЗ как этого.... лысый, прострелил ногу алкашу который.... ну вы понял
А то шо уже не хожу на выборы - это скорей от отврашения. на вторые, там где Зеля и ПАП - тупо реально не ходил от того шо один меня называл салоедом(да) - геем(нет)(ролик видел?), а второй - типо я жить не мог без папирця шо там одним попам стали более бабла блатить чем РПЦ.
ну бред же, а вот недавно общался с пацаном шо за Зелю - чуть не обосрался, они же поехавшие.
я скажу - Мадам, а вам никогда не чувствовалось шо "все расписано"? м?
вот чуть почитываю про тов. Гитлера и видно, впрочем как и про Наполеона, не читал, шо есть "судьба", оказывается. У того же Пушкина, дом Колотушкина и прочих, вот и Г.ЮЦ. - тоже туда же, Сципион, Ганнибал первый и вторы(о)й, так что
нефиг наезжать на нашего Путина, святой членовек!!!11
..ті "тести" ТІЛЬКИ добавляють страху Людині -ліків ще НЕМА ... і ПРИБУТКИ тим хто каже що пам"ятає Клятву Гіпократа . тому вони свідомо включають ПАНІКУ.... бо ж за даними самого ЦСУ кількість смертей від ковід складає 0.7 % від ВСІХ померлих ... найбільше серцево-судинні і онкологічні захворювання .. про них МОВЧАТЬ бо то НЕдає прибутку .. а тут маски тести вакцина і - ВСЕ це до ОДНОГО місця в РЕАЛЬНОМУ лікуванні .. .. таке ДИКІСТЬ і ВАРВАРСТВО захопили Життєвий простір... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ Люди ... повторю ПСИХІЧНІ втрати Людини ВТРИЧІ перевершують ФІЗИЧНІ ... а от ЗНАННЯМ-розумом МОЖУТЬ вберегтися ... ВИХОВУЙТЕ Силу Духу і формуйте моцний Організм все Життя ..наснаги і Здоров"я