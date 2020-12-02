Кабмін готує проєкт масового тестування на COVID-19 в обласних центрах і великих містах, - Шмигаль

Кабінет Міністрів розробляє проєкт масового тестування на COVID-19 в обласних центрах і великих містах.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кабмін працює над проєктом тотального тестування на COVID-19. Пріоритети - Київ і область, обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тис. осіб", - сказав прем'єр.

Коментуючи програму вакцинації проти COVID-19, Шмигаль зазначив, що уряд готує детальний план дій і веде переговори з постачальниками.

"Ми є учасниками глобальної системи COVAX, у рамках якої отримаємо певну кількість вакцин. Крім того, уряд веде переговори з приводу поставок вакцин з Pfizer і AstraZeneca", - пояснив він. Уже в другому кварталі наступного року в Україні почнеться вакцинація ", - підкреслив прем'єр-міністр.

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