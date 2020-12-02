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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін готує проєкт масового тестування на COVID-19 в обласних центрах і великих містах, - Шмигаль

Кабмін готує проєкт масового тестування на COVID-19 в обласних центрах і великих містах, - Шмигаль

Кабінет Міністрів розробляє проєкт масового тестування на COVID-19 в обласних центрах і великих містах.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кабмін працює над проєктом тотального тестування на COVID-19. Пріоритети - Київ і область, обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тис. осіб", - сказав прем'єр.

Коментуючи програму вакцинації проти COVID-19, Шмигаль зазначив, що уряд готує детальний план дій і веде переговори з постачальниками.

"Ми є учасниками глобальної системи COVAX, у рамках якої отримаємо певну кількість вакцин. Крім того, уряд веде переговори з приводу поставок вакцин з Pfizer і AstraZeneca", - пояснив він. Уже в другому кварталі наступного року в Україні почнеться вакцинація ", - підкреслив прем'єр-міністр.

Читайте також: Данілов про ймовірність загального тестування українців на COVID-19: Якщо воно буде неякісним, то не варто

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) тестування (455) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
Ідіть в с..аку, тестувальники.
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02.12.2020 19:09
+8
Вже інші країни починають вакцинацію.
А наші лише тестування планують.
Ото тормози..
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02.12.2020 19:13
+7
ТАК ТАКИ ПРОЕКТ!!!!?????
Очень даже оперативно. Почти можно сказать МГНОВЕННО отреагировал менеджер Ахметова на пандемию.
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02.12.2020 19:12
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Ідіть в с..аку, тестувальники.
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02.12.2020 19:09 Відповісти
Канаеш пiд назву iзраiльского панцирника?Преш як танк на тестувальникiв?Йди сам по вказанiй
адресi.
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02.12.2020 22:15 Відповісти
Набутылочный земункул, тебя сегодня снова кто-то вместо рояля использовал?
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02.12.2020 23:30 Відповісти
ТАК ТАКИ ПРОЕКТ!!!!?????
Очень даже оперативно. Почти можно сказать МГНОВЕННО отреагировал менеджер Ахметова на пандемию.
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02.12.2020 19:12 Відповісти
Все, что нужно было сделать еще позавчера, у них всегда в будущем времени. Только будет, будем и т.д. Власть тупых дилетантов.
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02.12.2020 19:30 Відповісти
Смотри.те.
Вот как цыгане на вокзале.-
- Вот, лох идет
- ну и ?
- его надо развести
-
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02.12.2020 19:34 Відповісти
Вже інші країни починають вакцинацію.
А наші лише тестування планують.
Ото тормози..
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02.12.2020 19:13 Відповісти
десь влітку наступного року будуть "тестувати", все буде зроблено в "стилі" опитування Зе,а вакцини українці зможуть по осені в аптеках придбати.
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02.12.2020 19:25 Відповісти
вакцина только по документам же колется, прямо как "бирка" на бродячую свинью или собачку на ферме
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02.12.2020 19:32 Відповісти
так все вже готово,дідЗеталізація в смартфоні)
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02.12.2020 19:37 Відповісти
Кстати, я когда-то читал сайт Зетатолк, но вот за химтрейлы врое и правда чет, где-то фото видел и т.д., реально какую-то хрень распыляют - фотки с иллюминатора были!!!
ну и анализы "осадков" тоже показали шо это отнюдь не оксид фиалок
вопросы, их есть у мну(сопротивляется СБУ)
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02.12.2020 19:47 Відповісти
а у кого смартфона катма-тому фиг а не вакцинацию
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02.12.2020 20:18 Відповісти
А тобі коли в дитинстві (школі, поліклініці кололи) - то взагалі питали?

В мене випадок був. В 2003 р. поступав в аспірантуру, серед інших документів вимагалась довідка про стан здоров'я. Мені мій терапевт відмовлявся її підписувати, бо в мене не вистачало щеплення від дифтерії. Довелося йти робити.
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02.12.2020 21:16 Відповісти
Ксеню. вакцiнацiю, дурепа, розпочала тiльки Кацапiя,а чим , незручно при дамi сказати. Масове тестування робе , мабуть. лише Китай.
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02.12.2020 22:22 Відповісти
Сегодня готовит, а завтра возьмет и отдаст деньги Зеленскому на асфальт в оманские офшоры? Сколько уже раз за год готовил?
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02.12.2020 19:15 Відповісти
Підозріло весь час красти на шляхах, тепер будуть на тестуванні...
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02.12.2020 19:18 Відповісти
Ну успокоили....подождем значит до 1 апреля...а жителям села правительство желает крепкого здоровя и дождтся Пасхальных празников
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02.12.2020 19:20 Відповісти
... а буквы "Ь", "А", "Д" я просто не всегда успеваю выговаривать
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02.12.2020 19:22 Відповісти
либо кот или кошка на/по клавиатуре промчался
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02.12.2020 19:31 Відповісти
Яке на*уй масове тестування якщо в англії з наступного тижня починають вакцинування з 800 тисяч порцій вакцини?
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02.12.2020 19:23 Відповісти
а лаборатории, оборудование, реактивы и самое главное люди, берущие анализ, оформляющие направление, транспортирующие (сохраняющие) и обрабатывающие биоматериалы с выдачей ответов (с гарантией соответствия)... готовы???
это ж не с трибуны гавкнуть...
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02.12.2020 19:24 Відповісти
...дь-власть! в конце только отавь)...
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02.12.2020 19:28 Відповісти
"Это для Алекса
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02.12.2020 19:31 Відповісти
большое пролетарское: Д Я К У Є М О
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02.12.2020 19:34 Відповісти
Тестирование вакцинированных, или вакцинирование тестируемых?
Шмыгаааль... ну, ты понял( )
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02.12.2020 19:30 Відповісти
...действительно, жесть...
я не виноват...мне так написали...
мои корабельные сосны или дубы...
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02.12.2020 19:36 Відповісти
Так на дурачка и удобно съехать то. чуть шо - ыыыыы, а вот Дед мороз поехал, гыгыгы = клиент неподсуден))
как тот шо под клетчатым одеялом, азер - оп,. и поциента низзя в КПЗ как этого.... лысый, прострелил ногу алкашу который.... ну вы понял
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02.12.2020 19:50 Відповісти
а шож такоє... люди в світі уже вакцинуватись починають , а нам тести треба срочно списати?
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02.12.2020 19:39 Відповісти
А не пошли бы они нах.
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02.12.2020 19:41 Відповісти
Кабмін готує проєкт масового тестування на COVID-19 в обласних центрах і великих містах, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6809
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02.12.2020 19:49 Відповісти
кошки хотя бы не хрипят как это..... бл., "мой президент"(на 4 крайних выборов не ходил если шо)
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02.12.2020 19:52 Відповісти
Вы хвастаетесь или жалуетесь? Вот благодаря неголосующим мы сейчас имеем то, что имеем. Интересно.... с приступом аппендицита Вы гордо откажетесь от операции потому что по-Вашему мнению нет достойных врачей? Или все-таки из имеющихся постараетесь выбрать наиболее знающего?
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02.12.2020 20:19 Відповісти
аппендицита нету бо "занесли" пару рублей.
А то шо уже не хожу на выборы - это скорей от отврашения. на вторые, там где Зеля и ПАП - тупо реально не ходил от того шо один меня называл салоедом(да) - геем(нет)(ролик видел?), а второй - типо я жить не мог без папирця шо там одним попам стали более бабла блатить чем РПЦ.
ну бред же, а вот недавно общался с пацаном шо за Зелю - чуть не обосрался, они же поехавшие.
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02.12.2020 20:33 Відповісти
Извините, но это не оправдание. Вот из-за таких поехавших, как тот пацан сейчас вместе с ними в этом бардаке живете и сами и остальные, кто знал к чему приведет неправильный выбор. А Вы своей позицией им помогли.
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02.12.2020 20:38 Відповісти
мне вот смешно как обращаются кацапы даже когда бабка, фразами бабки им звонят - Девушка,
я скажу - Мадам, а вам никогда не чувствовалось шо "все расписано"? м?
вот чуть почитываю про тов. Гитлера и видно, впрочем как и про Наполеона, не читал, шо есть "судьба", оказывается. У того же Пушкина, дом Колотушкина и прочих, вот и Г.ЮЦ. - тоже туда же, Сципион, Ганнибал первый и вторы(о)й, так что нефиг наезжать на нашего Путина, святой членовек!!!11
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02.12.2020 20:47 Відповісти
Извините, мы кажется с Вами на разных волнах. Мне почему-то не Пушкин вспомнился, а Лермонтов с его "Смешались в кучу люди, кони, мечи, секиры, топоры."
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02.12.2020 21:10 Відповісти
Это надо было сделать ещё полгода назад...
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02.12.2020 20:08 Відповісти
Десятый месяц разгула ковида........ может хватит планировать, а просто взять и начать тестировать?
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02.12.2020 20:15 Відповісти
а у меня есть проект тотального посылания вас накуй, зебилы шмыгалевые...
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02.12.2020 20:15 Відповісти
Ну если Шмыгаль заявил, можно не переживать - ничего не будет.
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02.12.2020 20:18 Відповісти
Ооооо, тестера оттестированного выпустили
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02.12.2020 20:24 Відповісти
Запускайте массовое тестирование одновременно с украинской вакциной. Сказачники *ять
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02.12.2020 20:36 Відповісти
Не торопись, вас всех накалывают с марта. Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск заявляет, что в один и тот же день тесты на антиген коронавируса SARS-СоV-2 показали противоречивые результаты: два были позитивными, два негативными.
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02.12.2020 20:41 Відповісти
Он же не ПЦР, а экспресс тесты делал. В них смысла вообще нет легче на ромашке погадать
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02.12.2020 20:44 Відповісти
Вы пцр верите?) Сертификаты, кто производит тесты и реагенты к тестам, нигде ничего, ноунейм, только фон. Лично мой кореш Димон для выезда в Германи 2 пцр в одно время в разные лабы сдал, один +, второй -. Вас всех накалывают с марта.
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02.12.2020 20:58 Відповісти
Святос - Крут)
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02.12.2020 20:49 Відповісти
это ж какой смертельный вирус! чтобы его выявить нужно тестировать!
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02.12.2020 20:53 Відповісти
лучше бы все на вич сдавали, толку больше, но страшновато мне было когда сдавал
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02.12.2020 21:03 Відповісти
ВІТАЮ Всіх ... куди НЕ глянь ЗМІ , що належать сіоністській БАНДІ злодійського племені + раша , .. РОЗГАНЯЮТЬ страхи- ПАНІКУ ... і будуть до-поки НЕ ВКРАДУТЬ останній РЕСУРС Українців Св.Землю..
..ті "тести" ТІЛЬКИ добавляють страху Людині -ліків ще НЕМА ... і ПРИБУТКИ тим хто каже що пам"ятає Клятву Гіпократа . тому вони свідомо включають ПАНІКУ.... бо ж за даними самого ЦСУ кількість смертей від ковід складає 0.7 % від ВСІХ померлих ... найбільше серцево-судинні і онкологічні захворювання .. про них МОВЧАТЬ бо то НЕдає прибутку .. а тут маски тести вакцина і - ВСЕ це до ОДНОГО місця в РЕАЛЬНОМУ лікуванні .. .. таке ДИКІСТЬ і ВАРВАРСТВО захопили Життєвий простір... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ Люди ... повторю ПСИХІЧНІ втрати Людини ВТРИЧІ перевершують ФІЗИЧНІ ... а от ЗНАННЯМ-розумом МОЖУТЬ вберегтися ... ВИХОВУЙТЕ Силу Духу і формуйте моцний Організм все Життя ..наснаги і Здоров"я
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02.12.2020 21:23 Відповісти
 
 