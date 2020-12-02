Шмигаль: охорона здоров'я здатна впоратися з 25 тис. хворих на COVID-19 за добу
Система охорони здоров'я України витримає, якщо кількість хворих на коронавірусну хворобу становитиме 25 тис. осіб на добу.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю виданню "Кореспондент", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Навесні навіть уявити було складно, що при 12-15 тис. хворих на добу система не ляже. Зараз вона справляється. Ми очікуємо, що вона впорається і при 25 тис. хворих за день, якщо виникне така необхідність. Але, сподіваюся, до такого не дійде", - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр вважає, що введення локдауну навесні було повністю виправданим.
"Навесні ніхто не розумів ні природи самого вірусу, ні механізму його поширення, ні алгоритмів лікування. Ввівши локдаун, ми врятували життя тисяч українців. Якби не локдаун, то перша хвиля пандемії накрила б нас, як Іспанію або Італію", - сказав він.
При цьому Шмигаль наголосив, що "зараз протоколи лікування коронавірусу кардинально відрізняються від весняних і дають змогу рятувати життя".
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я не кацап, но это было пи.... ну вот КАК???
і це гівно нас "захищає"?
медперсонала не хватает уже сейчас, кислорода и концентраторов не хватает уже сейчас, лекарства за свой счет уже сейчас...
так с какими 25 тыс в сутки может кто-то справиться???? а если в следующие сутки еще столько же??? и потом...??? Италия не самая отсталая по медицине страна и то рухнула...
Трупи лежать серед живих.
Місць лишилось 50.
Про що говорить цей дурник ?
(с) Георгій Тука
Народу дохнет больше чем рождается.
Это называется этноцид...
И как только он всё успевает...... там уже строительство 6-полосной дороги на Шушу начали, длиной больше 100 км. А наш Премьер всё планирует и планирует, ну и на кофе гадает иногда.
Хіба госпіталізують усіх, хто хворіє ?