Шмигаль: охорона здоров'я здатна впоратися з 25 тис. хворих на COVID-19 за добу

Система охорони здоров'я України витримає, якщо кількість хворих на коронавірусну хворобу становитиме 25 тис. осіб на добу.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю виданню "Кореспондент", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Навесні навіть уявити було складно, що при 12-15 тис. хворих на добу система не ляже. Зараз вона справляється. Ми очікуємо, що вона впорається і при 25 тис. хворих за день, якщо виникне така необхідність. Але, сподіваюся, до такого не дійде", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр вважає, що введення локдауну навесні було повністю виправданим.

"Навесні ніхто не розумів ні природи самого вірусу, ні механізму його поширення, ні алгоритмів лікування. Ввівши локдаун, ми врятували життя тисяч українців. Якби не локдаун, то перша хвиля пандемії накрила б нас, як Іспанію або Італію", - сказав він.

При цьому Шмигаль наголосив, що "зараз протоколи лікування коронавірусу кардинально відрізняються від весняних і дають змогу рятувати життя".

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