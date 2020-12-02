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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль: охорона здоров'я здатна впоратися з 25 тис. хворих на COVID-19 за добу

Шмигаль: охорона здоров'я здатна впоратися з 25 тис. хворих на COVID-19 за добу

Система охорони здоров'я України витримає, якщо кількість хворих на коронавірусну хворобу становитиме 25 тис. осіб на добу.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю виданню "Кореспондент", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Навесні навіть уявити було складно, що при 12-15 тис. хворих на добу система не ляже. Зараз вона справляється. Ми очікуємо, що вона впорається і при 25 тис. хворих за день, якщо виникне така необхідність. Але, сподіваюся, до такого не дійде", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр вважає, що введення локдауну навесні було повністю виправданим.

"Навесні ніхто не розумів ні природи самого вірусу, ні механізму його поширення, ні алгоритмів лікування. Ввівши локдаун, ми врятували життя тисяч українців. Якби не локдаун, то перша хвиля пандемії накрила б нас, як Іспанію або Італію", - сказав він.

При цьому Шмигаль наголосив, що "зараз протоколи лікування коронавірусу кардинально відрізняються від весняних і дають змогу рятувати життя".

Читайте також: Кабмін готує проєкт масового тестування на COVID-19 в обласних центрах і великих містах, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Країною "керує" шаріков, а навколо нього зграя швондерів.
(с) Георгій Тука
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02.12.2020 20:20
+5
Да я думаю с учетом того что Шмыгаль будет лечится в феофании, система справится и с 1 00000 в сутки!
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02.12.2020 19:50
+4
что в понимании шмыгалки "спарвилась" ??? койки???? так ими можно и кабмин забить с низу до верху...но что-то лечиться чинуши хотят в Феофании !
медперсонала не хватает уже сейчас, кислорода и концентраторов не хватает уже сейчас, лекарства за свой счет уже сейчас...
так с какими 25 тыс в сутки может кто-то справиться???? а если в следующие сутки еще столько же??? и потом...??? Италия не самая отсталая по медицине страна и то рухнула...
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02.12.2020 20:09
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Да я думаю с учетом того что Шмыгаль будет лечится в феофании, система справится и с 1 00000 в сутки!
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02.12.2020 19:50 Відповісти
Шмыгаль врет и не краснеет. Сегодня слышала, что нет мест в больницах и больных выставляют на улицу. И при чем тут 25 тыс заболевших в день? Разве у всех заболевших тяжелые пневмонии? Шмыгаль или пьяный или обкуренный.
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02.12.2020 20:20 Відповісти
Шмигаль сказав ясн: " сісиєма віджржіт". А от чи в тримають ці 25 тисяч хворих - то велике питання. Швидше за все - не всі.
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02.12.2020 20:56 Відповісти
Как всегда вырвали слова из контекста и сделали с Премьера ИДИОТА.Не мог он такую глупость сказать.
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02.12.2020 19:51 Відповісти
не думаю..... ему и не то могут написать, на бумажке то
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02.12.2020 19:55 Відповісти
Це вони так завуальовано намагаються з'їхати з теми локдауну, промоніторівши настрій людей?
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02.12.2020 19:56 Відповісти
Ага. З двома у Жовкві уже справились.
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02.12.2020 20:02 Відповісти
еще было как КОРД "заседал" на "домушников" - перестреляли друг друга(!)
я не кацап, но это было пи.... ну вот КАК???
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02.12.2020 20:06 Відповісти
Ще б з десяток таких "засад" на бандюків і мєнтовські ряди трохи очистились від нечесті
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02.12.2020 20:33 Відповісти
братан, тут не то шо очиститись, просто спецпідр... тупо проти злодіїв, крадуніа, сам себе бл.... перестріляв. ну шо за маячня, подумав би ви, але на відео є. те ж саме коло того... ну, Елітний посьолок, 4 трупи і Аваков висрав гото типу так
і це гівно нас "захищає"?
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02.12.2020 20:39 Відповісти
что в понимании шмыгалки "спарвилась" ??? койки???? так ими можно и кабмин забить с низу до верху...но что-то лечиться чинуши хотят в Феофании !
медперсонала не хватает уже сейчас, кислорода и концентраторов не хватает уже сейчас, лекарства за свой счет уже сейчас...
так с какими 25 тыс в сутки может кто-то справиться???? а если в следующие сутки еще столько же??? и потом...??? Италия не самая отсталая по медицине страна и то рухнула...
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02.12.2020 20:09 Відповісти
Свадьбы не будет!

Шмигаль: охорона здоров'я здатна впоратися з 25 тис. хворих на COVID-19 за добу - Цензор.НЕТ 8486
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02.12.2020 20:10 Відповісти
Шмигаль: охорона здоров'я здатна впоратися з 25 тис. хворих на COVID-19 за добу - Цензор.НЕТ 3015
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02.12.2020 20:11 Відповісти
Та кажи вже 250 000 ! Як ви зараз тестуєте, так в нас все завмерло на 15 000. Слава великому Степанову! Сімейним лікарям наказали не направляти на тестування легкі та середні випадки. Степанов хоче втриматись у кріслі
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02.12.2020 20:12 Відповісти
Ні, ви неправі. СтЄпанов якраз не тримається за крісло, він навіть свого кума ПАЛИЦЮ просив зібрати у ВРУ голоси за свою відставку, але не зайшлося. Це зе!нелоху потрібен СтЄпанов, як громовідвід або цап-відбувайло. А СтЄпашка на свою дружину зареєстрував фам.фірму, його ЖДУТ ВЄЛІКІЄ ДЄЛА! На грецця йому цей гемор, але САМ не відпускає.
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02.12.2020 20:23 Відповісти
Здравозахоронение Украины справится и с большим числом, чем 25 тыс заболевших в сутки - хоть миллион, все равно подыхать дома.
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02.12.2020 20:14 Відповісти
В Одесі люди вмирають в палатах. Від нестачі кисню.
Трупи лежать серед живих.
Місць лишилось 50.
Про що говорить цей дурник ?
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02.12.2020 20:15 Відповісти
В Одесі? Київська область, товариша з запаленням легень, з Обухова, насилу прилаштували в лікарню в Миронівці, при тому зразу попередили - кисню немає, купляйте концентратор за свої. І було це 4 листопада. Що в лікарнях зараз навіть страшно уявити.
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02.12.2020 21:21 Відповісти
Країною "керує" шаріков, а навколо нього зграя швондерів.
(с) Георгій Тука
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02.12.2020 20:20 Відповісти
І не говори. Не везе українцям на президентів. То шоколадний барига,який грабував 5 років під час війни,то зек,який жив по тюремних законах. Біда та годі....
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02.12.2020 20:36 Відповісти
Та я б радів би й надалі, щоб мене Порошенко обкрадав.
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02.12.2020 21:01 Відповісти
Ти б радів,бо отримуєш по канХфєтці за кожен пост за шоколадного чорта. Дивись,бо вхопиш цукровий діабет,як твій патрон.)
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03.12.2020 07:26 Відповісти
нічого страшного. а ось ти вірус кловун 95 підхопив таки.
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03.12.2020 08:15 Відповісти
І не говори! Не счастить українцям з мізками, і ти тому яскравий приклад.
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02.12.2020 21:22 Відповісти
А ти такий "усний",аж страшно. Сидиш на форумі і строчиш пости за шоколадку.
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03.12.2020 07:29 Відповісти
Люблю шоколад. За звичай купую 20 грн. за плитку, ну добре, 19,50, але якщо роздають безкоштовно, та ще й за те, що можна назвати ідіота ідіотом, скажи де черга? Я теж хочу записатись!
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03.12.2020 08:28 Відповісти
Та ти уже записаний і навіть цього не доганяєш.😜
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03.12.2020 19:21 Відповісти
До речі, кацапсинко, яким тупим перекладачем ти користуєшся? Що ти взагалі мав на увазі коли писав оце: -" А ти такий "усний",аж страшно." Что бы это значило?
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03.12.2020 08:44 Відповісти
не очень хочется вводить локдаун. Отвечать же ему. А ЧС вводить - это ведь компенсации потребуют после. Тоже не очень хочется платить... Вот и крутится, как папуас на сковородке.
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02.12.2020 20:25 Відповісти
От СПИДа, туберкулёза, рака уже никто не умирает???
Народу дохнет больше чем рождается.

Это называется этноцид...
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02.12.2020 20:27 Відповісти
Что оно несёт....В больницах нет мест,из лекарств только шприцы,врача днём с огнём не сыщешь.И это Киев!
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02.12.2020 20:29 Відповісти
А тем временем.... завтра открывается специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19, которая состоится по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, мировые лидеры, официальные лица и эксперты ООН обсудят ключевые аспекты пандемии COVID-19, распределение вакцин и социально-экономические вопросы.
И как только он всё успевает...... там уже строительство 6-полосной дороги на Шушу начали, длиной больше 100 км. А наш Премьер всё планирует и планирует, ну и на кофе гадает иногда.
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02.12.2020 20:30 Відповісти
такой себе аушвиц по шмыгалёвски.
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02.12.2020 20:33 Відповісти
Иных уж нет, других долечим..😷
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02.12.2020 20:34 Відповісти
Через неделю сможет "справиться" с 30000, а через 2 недели с 35000 и тд
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02.12.2020 20:34 Відповісти
А феофания сколько принять может?
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02.12.2020 20:40 Відповісти
Зависит от количества ермаков, в феофанию берут только тех, у кого есть "связь" с каким нибудь ермаком..
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02.12.2020 20:52 Відповісти
"Шмыгаль: здравоохранение способно справиться с 25 тыс. заболевших COVID-19 в сутки" - запомним.
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02.12.2020 20:42 Відповісти
Нужно было запомнить Бубочкины 9 000..
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02.12.2020 20:53 Відповісти
Що він меле ?
Хіба госпіталізують усіх, хто хворіє ?
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03.12.2020 00:03 Відповісти
Специально Шмыгаль такое ляпнул, чтобы забить сегодняшний скандал с коррупционером и предателем зеленским и его подельницей венедиктовой, неужели не понятно? За это его ермак и держит пока(если, конечно, не продал должность на пару с убитым на фронте братом).
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03.12.2020 00:46 Відповісти
 
 