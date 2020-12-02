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"Тедіс" не заплатив 3,4 млрд до бюджету, а ви забираєте останнє у дрібних ФОПів, - Качура

Народний депутат України Олександр Качура вважає, що "податковий майдан" не закінчиться після вчорашнього голосування у Верховній Раді за відстрочення фіскалізації, а, навпаки, посиляться, тому що держава чинить тиск на дрібних підприємців, але не здатна змусити олігархів платити податки.

Про це він заявив сьогодні з трибуни Верховної ради України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Після вчорашнього голосування багато депутатів з нашої фракції думають, що на цьому закінчиться податковий майдан. Ні. Він тільки починається. Я впевнений, що підприємці будуть обурюватися ще більше, тому що вони виходили не за відстрочку фіскалізації - а за повне скасовування. Чому? Тому що вони відчувають несправедливість і питання тут не в касових апаратах. Ми почали займатися маленькими, а повинні - великим бізнесом, який не платить податки, і виводить гроші в офшори. Простий приклад. Тютюновий монополіст "Тедіс Україна", який програв суд українській державі і повинен заплатити 3 мільярди 400 мільйонів гривень, однак офіційно заявляє - ми платити не будемо. Прошу правоохоронні органи, виконавчу службу, Антимонопольний комітет подивитися на це. Подивіться на олігархат, подивіться на великі компанії, які не платять податки, замість того, щоб затягувати зашморг на шиї малого бізнесу і забирати у них останнє", - сказав Качура.

Качура також додав, що "в Україні для великих компаній "особливі закони", а для найменших – фіскальний тиск і тиск держави", що є несправедливим та провокує протести.

Читайте також: Єрмак: великий бізнес не повинен ховатися за ФОПами

Нагадаємо, Північний апеляційний господарський суд Києва 25 листопада відмовив у задоволенні позову компанії "Тедіс Україна" щодо штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ) на 3,4 млрд грн.

26 листопада "Схеми" показали, як власник компанії "Тедіс-Україна" Борис Кауфман приїжджає на зустрічі в Офіс президента, Кабмін і Міністерство внутрішніх справ.

Вчора, 1 грудня, Верховна Рада України після протестів дрібних підприємців проголосувала за відстрочку фіскалізації для ФОПів до 2022 року.

Автор: 

податки (3808) Кауфман Борис (83) Тедіс Україна (68) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+19
"Тедис" не заплатил 3,4 млрд в бюджет, а вы забираете последнее у мелких ФОПов, - Качура

Но куда-то же немножко заплатил.
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02.12.2020 20:18
+18
Тююююю, "Тедис" не доплатил в бюджет. Вот ТОВ "Квартал 95" вообще лет десять в бюджет ни копейки не платит, а этот поц за то молчит.
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02.12.2020 20:30
+17
там где евреи - бардак
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02.12.2020 20:23
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"Тедис" не заплатил 3,4 млрд в бюджет, а вы забираете последнее у мелких ФОПов, - Качура

Но куда-то же немножко заплатил.
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02.12.2020 20:18 Відповісти
КУДА??? Куда надо ,туда и заплатил, Ну всем это хочется узнать.
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02.12.2020 20:40 Відповісти
Кто это вы? Как будто вы это не вы, а кто-то другой. Вот же папуас зебилоидный.
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02.12.2020 20:18 Відповісти
"Тедис" не заплатил 3,4 млрд в бюджет, а вы забираете последнее у мелких ФОПов, - Качура - Цензор.НЕТ 9654
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02.12.2020 20:29 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения.
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02.12.2020 21:42 Відповісти
кажуть, бені повертають 3 млрд долярів...
правда, чи що..
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02.12.2020 20:20 Відповісти
кажуть
- Василь Иваныч, а правда народ гутарит шо ты яврей?
- Видите ли, Пётр...
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02.12.2020 20:55 Відповісти
Бене на днях простили 30 с лишком млрд.грн. налогов.
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02.12.2020 21:08 Відповісти
Очень плохо. Ещё на выхлопе спор Кнр-Украина по поводу моторСич. Там цена-3,5 млрд,долларов в минус нашему государству и потеря стратегического предприятия вместе с потенциалом, со суперспециалистами и всеми работниками. Это тоже кошмар. Уже четыре года.
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02.12.2020 21:25 Відповісти
Суцільні провали.
Не хотілось би на ніч таких новин...
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02.12.2020 22:16 Відповісти
ну там ктайозам облом буде, бо ніяких інвестицій там не було
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02.12.2020 23:31 Відповісти
там где евреи - бардак
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02.12.2020 20:23 Відповісти
а там где сплошь евреи, порядок
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02.12.2020 20:49 Відповісти
никогда - там полный бардак
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02.12.2020 21:02 Відповісти
И в Израиле?
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02.12.2020 21:07 Відповісти
Поживи там - прочуйствуешь
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02.12.2020 22:53 Відповісти
Тююююю, "Тедис" не доплатил в бюджет. Вот ТОВ "Квартал 95" вообще лет десять в бюджет ни копейки не платит, а этот поц за то молчит.
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02.12.2020 20:30 Відповісти
у шостого теддіс брауні все пішло так! )
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02.12.2020 20:30 Відповісти
зоКачура - один з небагатьох "слуг", що тверезо мислять.
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02.12.2020 20:30 Відповісти
ви так вважаєте?
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"Передайте хтось Звіробій і Федині номер кримінального провадження щодо їхніх закликів до вбивства людини і повалення державної влади", - написав Качура. 29 жовтня (2019) він оприлюднив копію заяви, у якій просить правоохоронців відкрити кримінальну справу за статтями Кримінального кодексу України "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади", "Втручання у діяльність державного діяча" і "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".
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сьогоднішня заява -це перша розумна річ, що він сказав за весь час
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02.12.2020 20:54 Відповісти
Это началась предвыборная гонка и попытка понравится массе ФОПов перед парламентскими выборами (досрочными).... Сначала создать проблему - потом помочь ее решить - ничего в памяти не всплывает? из 90-х?
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02.12.2020 21:27 Відповісти
вы думаете? мне кажется, что "слуги" слишком тупы, чтобы такие сложные конструкции строить. скорее те, которые из них похитрее, видят, что все идет вразнос, и решили просто отгородиться от откровенных дураков
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02.12.2020 21:53 Відповісти
да, и еще - в 90-х большинство "слуг" пешком под стол ходило. такие разводки они теоретически могли увидеть в кино, но они же кроме 95 квартала ничего не смотрят, я подозреваю
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02.12.2020 21:59 Відповісти
Всі вони там однакові, просто від корита тимчасово відсунули. Але 73/44% все подобається.
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02.12.2020 21:14 Відповісти
тверезо і мислять, для слуг урода несумісні речі, чи він сказав щось таке, що ніхто не знав?
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02.12.2020 23:34 Відповісти
Ну так не зря же Зеленский на корпоративе "Тедис" прыгал
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02.12.2020 20:31 Відповісти
Сто процентов! Подонки ! Сами налоги не платят, все ж идет через офшоры!
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02.12.2020 20:31 Відповісти
Что бы спасти украинцев , над Украиной надо американцам или европейцам взять внешние укрепление .

По другому коррупцию и бардак в Украине не победить
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02.12.2020 20:33 Відповісти
Есть вариант проще и надежней - объявить войну США и через часа два - сдатся )))
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02.12.2020 21:28 Відповісти
"Тедис" не заплатил 3,4 млрд в бюджет, а вы забираете последнее у мелких ФОПов, - Качура - Цензор.НЕТ 5054
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02.12.2020 20:35 Відповісти
Люто поддерживаю!
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02.12.2020 21:30 Відповісти
я не здивуюсь, якщо той фоп за шмарклю і слуг урода голосував.
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02.12.2020 23:36 Відповісти
Пока не будет порядка с олигархами...никто ничего платить не будет !!!!!
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02.12.2020 20:35 Відповісти
Кто это порядок будет наводить ? Тупые хохлы ? Они же могут на евреев батрачить . Не так ли ?
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02.12.2020 20:38 Відповісти
Вот именно!
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02.12.2020 20:38 Відповісти
Евреи грабят украинцев , а украинцы не лохи все это терпят .
Как я благодарен Боже тобе , что ещё в 1992 году забрал меня с этого дурдома .
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02.12.2020 20:36 Відповісти
Кто бы сомневался, что у тебя место где не терпят хомосятины и её пропаганды среди детей - дурдом.
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02.12.2020 20:59 Відповісти
то сиди в своєму дурдомі і не тринди
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02.12.2020 23:37 Відповісти
ВСІ все знають! А грошей в бюджеті нема. Значить уже ВСІ, з відсутності грошей. щось мають! ФОПи не під Верховну Раду повинні йти, а делегації направити до Олігархів, бо Верховна Рада нічого не вирішую. Вона лише затверджує те, що порішали Олігархи.
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02.12.2020 20:37 Відповісти
ВР решает все, если захочет!
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02.12.2020 20:40 Відповісти
до аліхархів треба направляти бригади з утюгами і паяльниками
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02.12.2020 23:38 Відповісти
Мудозвон Качура иже с ним фопики сами не знают против чего протестуют. Налоги платят во всём мире. а этим подавай девяностые, торговать нахаляву и не платить ничего, но требовать больницы и школы.
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02.12.2020 20:58 Відповісти
ты немного ошибаешся... Я плачу налоги, исправно. И подавляющее большинство ФОПов так же платит - исправно. Ни копейки не требуя у государства. А большие корпорации - наделали себе подсадных фопов для ухода от налогов, это всем понятно как и понятна разница между нами - и подсадными. Так вот, не в налогах дело - а в огромных штрафах, решение о которых принимает представитель налоговой, просто от своего настроения! Там нет жестких критериев - там все размыто , и это создает просто огромную волну коррупционных преступлений! Это содранно с кацапского фискального законодательства один в один! Дальше ни буду писать про тысячи подводных камней и неувязок. Их такое огромное количество... все очень мрачно.
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02.12.2020 21:40 Відповісти
так же платит - исправно

==
Хватит брехать. Налоги платятся неисправно. Половина предпринимателей работают по общей схеме и сдают нулевую декларацию. Другая половина уже много лет превышает допустимую выручку для ФОП. Насчёт "огромных штрафов" - поконкретнее СУММА И ЗА ЧТО. Я когда был фоп, тоже платил штрафы и не помню чтобы они были огромные.
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02.12.2020 21:58 Відповісти
так а чего закрылся? отмыв бабла закончился?
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02.12.2020 22:58 Відповісти
касові апарти повинні бути, подобається чи ні, але мають бути.
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02.12.2020 23:39 Відповісти
ахахаха... а смысл платить 3.5 млрд гривасов, если судье и рашаловам можна 20 млн отстегнуть и все
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02.12.2020 20:59 Відповісти
Как это олигархи не платят, они платят на прямую в карман ежемесячно в конвертах 450ти слугам олигархов, ой - слугам народа.
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02.12.2020 21:15 Відповісти
Я в нашей стране работаю уже почти 20 лет. Всегда имел белую зарплату в разы выше средней с которой уплачивались все налоги. Никогда не пользовался субсидиями и другими льготами. Так вот мне уже порядком поднадоели что ФОПы которые честно не хотят платить налоги, так и крупный бизнес, маскирующийся по ФОПов, или лоббирующий под себя законы.
Что касается вторых думаю тут и так всем известно, а вот что до первых то давайте будем честными. Среди ФОПов есть много таких которые фопами быть не могут. Но они дробят свой бизнес на енное количество ФОПов, и для государства получается что работает 10 ФОПов,хотя на самом деле все принадлежит одному человеку, который час даже ФОПом может и не быть, а остальные ФОПы просто фунты. Они не вкладывают деньги, не принимают решения они просто сидят на зарплате у хозяина бизнеса, так принято называть того кому все принадлежит. Этих ФОПов тоже переодически меняют, когда подходит официальный оборот (оборот сделанный по безналу), его не утаишь а отличии от наличного. И да многие потом заявляют что они создают рабочие места, номинально да создают, но платят минимальную за, а остальное в конверте. В итоге потом наемные работники с минимальной ещё высасывают налоги в качестве субсидий. Налоги которые могли пойти на медицину, образование, инфраструктуру и тд. Эти ФОПы и не хотят внедрения РРО, потому и их внедрение окажется что они вовсе не могут находится на упрощённой системе налогообложения, а только на общей.
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02.12.2020 22:00 Відповісти
фопики и их подстрекатели-мудозвоны из парламента сами не знают против чего протестуют.
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02.12.2020 22:05 Відповісти
ты с тех пор как свой ФОП закрыл нищенствуешь? или в депутаты пошел, взятки брать?
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02.12.2020 23:03 Відповісти
А чиновники и депутаты, берущие взятки тебе порядком не надоели? Только ФОп-ы? Налоги, "которые могли пойти на медицину, образование, инфраструктуру" разворовываются! Пусть люди с их неуплаты живут нормально - они из напрямую заплатят "врачам и учителям", а на инфраструктуру у "государства" овердохрена естественных монополий, ск оторых оно в состоянии строить, но все равно разворовывает Так шо бросай свою дурацкую агитацию против ФОП-ов в пользу пролетариев (дебилов)
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02.12.2020 23:03 Відповісти
О тех кто ворует из бюджета отдельный разговор. Налдоели конечно, но они не выходят на митинги требуя и дальше дать им возможность воровать. Бороться с коррупцией нужно, отбирать наворованное нужно, сажать особо рьяных воров нужно. Но я в писал немного не об этом. Чтобы все это происходило, нужно давление общества. Но когда часть общества не платит честно налоги, то оно и не особо требует чтобы их не воровали. Это такой договорнячок, мы вам не доплачиваем, вы нас за это не трогаэте, а мы за закрываем глаза если вы там что-то украдете. Подитожим, меня не устративаю что ФОПы вовсе реально не ФОПы, а платят налоги как ФОПы, и все чиновники которые воруют из бюджета либо занимаются коррупцией. Но в статье речь шла о ФОПах.
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03.12.2020 09:28 Відповісти
Тедиз не просто не заплатил штрафик,эти люди люди создали преступную организацию путём подкупа должностных лиц самого высокого уровня,своим монопольным положением эти мафиози успешно пользуются и по сей день.
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02.12.2020 22:57 Відповісти
Мало того что не заплатил так эта кантора и дальше по полной работает и на всех ложит болт.Твари которых крышуют бандюки.
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03.12.2020 00:57 Відповісти
Так за этим бандюком коррупционером Кауфманом стоит крыша такие же жулики и коррупционеры Аваков, Ермак, зе и так далее. Потому кауфман ложит на всех. Попробывал бы он не заплатить налоги в Европе...уже загремел бы в каталашку.

В Украине бардак и беззаконие...мафия,жидье рулит страной. Коррупция рулит и сьедает страну. Все прогнило.
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03.12.2020 02:20 Відповісти
Дык Тедис занес. А кому занесли ваши ФОПы? Они ж на себя! А нужно заносить!
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03.12.2020 08:12 Відповісти
 
 