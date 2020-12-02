"Тедіс" не заплатив 3,4 млрд до бюджету, а ви забираєте останнє у дрібних ФОПів, - Качура
Народний депутат України Олександр Качура вважає, що "податковий майдан" не закінчиться після вчорашнього голосування у Верховній Раді за відстрочення фіскалізації, а, навпаки, посиляться, тому що держава чинить тиск на дрібних підприємців, але не здатна змусити олігархів платити податки.
Про це він заявив сьогодні з трибуни Верховної ради України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Після вчорашнього голосування багато депутатів з нашої фракції думають, що на цьому закінчиться податковий майдан. Ні. Він тільки починається. Я впевнений, що підприємці будуть обурюватися ще більше, тому що вони виходили не за відстрочку фіскалізації - а за повне скасовування. Чому? Тому що вони відчувають несправедливість і питання тут не в касових апаратах. Ми почали займатися маленькими, а повинні - великим бізнесом, який не платить податки, і виводить гроші в офшори. Простий приклад. Тютюновий монополіст "Тедіс Україна", який програв суд українській державі і повинен заплатити 3 мільярди 400 мільйонів гривень, однак офіційно заявляє - ми платити не будемо. Прошу правоохоронні органи, виконавчу службу, Антимонопольний комітет подивитися на це. Подивіться на олігархат, подивіться на великі компанії, які не платять податки, замість того, щоб затягувати зашморг на шиї малого бізнесу і забирати у них останнє", - сказав Качура.
Качура також додав, що "в Україні для великих компаній "особливі закони", а для найменших – фіскальний тиск і тиск держави", що є несправедливим та провокує протести.
Нагадаємо, Північний апеляційний господарський суд Києва 25 листопада відмовив у задоволенні позову компанії "Тедіс Україна" щодо штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ) на 3,4 млрд грн.
26 листопада "Схеми" показали, як власник компанії "Тедіс-Україна" Борис Кауфман приїжджає на зустрічі в Офіс президента, Кабмін і Міністерство внутрішніх справ.
Вчора, 1 грудня, Верховна Рада України після протестів дрібних підприємців проголосувала за відстрочку фіскалізації для ФОПів до 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но куда-то же немножко заплатил.
правда, чи що..
- Василь Иваныч, а правда народ гутарит шо ты яврей?
- Видите ли, Пётр...
Не хотілось би на ніч таких новин...
----------------------------------------------------------------
"Передайте хтось Звіробій і Федині номер кримінального провадження щодо їхніх закликів до вбивства людини і повалення державної влади", - написав Качура. 29 жовтня (2019) він оприлюднив копію заяви, у якій просить правоохоронців відкрити кримінальну справу за статтями Кримінального кодексу України "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади", "Втручання у діяльність державного діяча" і "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".
------------------------------------------------------------------
сьогоднішня заява -це перша розумна річ, що він сказав за весь час
По другому коррупцию и бардак в Украине не победить
Как я благодарен Боже тобе , что ещё в 1992 году забрал меня с этого дурдома .
==
Хватит брехать. Налоги платятся неисправно. Половина предпринимателей работают по общей схеме и сдают нулевую декларацию. Другая половина уже много лет превышает допустимую выручку для ФОП. Насчёт "огромных штрафов" - поконкретнее СУММА И ЗА ЧТО. Я когда был фоп, тоже платил штрафы и не помню чтобы они были огромные.
Что касается вторых думаю тут и так всем известно, а вот что до первых то давайте будем честными. Среди ФОПов есть много таких которые фопами быть не могут. Но они дробят свой бизнес на енное количество ФОПов, и для государства получается что работает 10 ФОПов,хотя на самом деле все принадлежит одному человеку, который час даже ФОПом может и не быть, а остальные ФОПы просто фунты. Они не вкладывают деньги, не принимают решения они просто сидят на зарплате у хозяина бизнеса, так принято называть того кому все принадлежит. Этих ФОПов тоже переодически меняют, когда подходит официальный оборот (оборот сделанный по безналу), его не утаишь а отличии от наличного. И да многие потом заявляют что они создают рабочие места, номинально да создают, но платят минимальную за, а остальное в конверте. В итоге потом наемные работники с минимальной ещё высасывают налоги в качестве субсидий. Налоги которые могли пойти на медицину, образование, инфраструктуру и тд. Эти ФОПы и не хотят внедрения РРО, потому и их внедрение окажется что они вовсе не могут находится на упрощённой системе налогообложения, а только на общей.
В Украине бардак и беззаконие...мафия,жидье рулит страной. Коррупция рулит и сьедает страну. Все прогнило.