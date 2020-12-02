"Тедіс" не заплатив 3,4 млрд до бюджету, а ви забираєте останнє у дрібних ФОПів, - Качура

Народний депутат України Олександр Качура вважає, що "податковий майдан" не закінчиться після вчорашнього голосування у Верховній Раді за відстрочення фіскалізації, а, навпаки, посиляться, тому що держава чинить тиск на дрібних підприємців, але не здатна змусити олігархів платити податки.

Про це він заявив сьогодні з трибуни Верховної ради України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Після вчорашнього голосування багато депутатів з нашої фракції думають, що на цьому закінчиться податковий майдан. Ні. Він тільки починається. Я впевнений, що підприємці будуть обурюватися ще більше, тому що вони виходили не за відстрочку фіскалізації - а за повне скасовування. Чому? Тому що вони відчувають несправедливість і питання тут не в касових апаратах. Ми почали займатися маленькими, а повинні - великим бізнесом, який не платить податки, і виводить гроші в офшори. Простий приклад. Тютюновий монополіст "Тедіс Україна", який програв суд українській державі і повинен заплатити 3 мільярди 400 мільйонів гривень, однак офіційно заявляє - ми платити не будемо. Прошу правоохоронні органи, виконавчу службу, Антимонопольний комітет подивитися на це. Подивіться на олігархат, подивіться на великі компанії, які не платять податки, замість того, щоб затягувати зашморг на шиї малого бізнесу і забирати у них останнє", - сказав Качура.

Качура також додав, що "в Україні для великих компаній "особливі закони", а для найменших – фіскальний тиск і тиск держави", що є несправедливим та провокує протести.

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Нагадаємо, Північний апеляційний господарський суд Києва 25 листопада відмовив у задоволенні позову компанії "Тедіс Україна" щодо штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ) на 3,4 млрд грн.

26 листопада "Схеми" показали, як власник компанії "Тедіс-Україна" Борис Кауфман приїжджає на зустрічі в Офіс президента, Кабмін і Міністерство внутрішніх справ.

Вчора, 1 грудня, Верховна Рада України після протестів дрібних підприємців проголосувала за відстрочку фіскалізації для ФОПів до 2022 року.