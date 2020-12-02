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Новини Допомога Україні
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ОАЕ передали Україні 100 тис. експрес-тестів на COVID-19 і 200 тис. захисних масок, - Офіс президента

ОАЕ передали Україні 100 тис. експрес-тестів на COVID-19 і 200 тис. захисних масок, - Офіс президента

У рамках домовленостей про медичну допомогу Україна одержала від уряду Об'єднаних Арабських Еміратів 100 тис. наборів для експрес-тестування на COVID-19 IgM/IgG і 200 тис. захисних масок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Отримані тести і засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров'я МОЗ України, після чого їх розподілять по регіонах.

Читайте також: Уряд ОАЕ передав Україні майже 240 тис. експрес-тестів на COVID-19, - СБУ

Автор: 

ОАЕ (332) тест (318) Офіс Президента (2020) коронавірус (19922) маски (118)


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Топ коментарі
+17
Почём будут продавать в Эпицентре?
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02.12.2020 20:59
+9
Зеля один это все в Эпицентр не перетащит! Зовите Крадуцкого на помощь!
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02.12.2020 21:00
+9
дошли инвестиции из Омана? наконец то!
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02.12.2020 21:01
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Почём будут продавать в Эпицентре?
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02.12.2020 20:59 Відповісти
араби подивилися, що наш презедент постійно без маски на всіх фото і вирішили, що в Україні біда з масками
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02.12.2020 21:03 Відповісти
В Україні біда з презЕдентом.
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02.12.2020 21:16 Відповісти
ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок, – Офис Президента - Цензор.НЕТ 9248
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02.12.2020 21:03 Відповісти
В Епіцентрах будуть їх продавати?
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02.12.2020 21:00 Відповісти
Нє, Радуцкій в РФ продасть, як з держрезерву.
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02.12.2020 21:04 Відповісти
Варіант.
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02.12.2020 21:05 Відповісти
Зеля один это все в Эпицентр не перетащит! Зовите Крадуцкого на помощь!
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02.12.2020 21:00 Відповісти
*** стыдуха! нашли чему радоваться ****** держимордые!!!
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02.12.2020 21:00 Відповісти
Как грузинам нам кто-нибудь подарит 50 тонн жидкого медицинского кислорода?
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02.12.2020 21:01 Відповісти
дошли инвестиции из Омана? наконец то!
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02.12.2020 21:01 Відповісти
бедосик, где 10 млн тестов про которые ты пел весной?
где тысячи костюмов? где десятки млн масок твою мать?
БЕСПЛАТНЫХ!
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02.12.2020 21:02 Відповісти
95-й балаган по миру гастролить отправьте, может еще кто сжалиться, подаст!!!
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02.12.2020 21:03 Відповісти
хороший снабженец!
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02.12.2020 21:06 Відповісти
Пианист уже нашёл покупателей?
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02.12.2020 21:07 Відповісти
позор
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02.12.2020 21:07 Відповісти
Свято наближається! Свято наближається!

ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок, – Офис Президента - Цензор.НЕТ 7778
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02.12.2020 21:07 Відповісти
А русня сегодня эмирам военный спутник запустила. Развиваются дети пустыни
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02.12.2020 21:09 Відповісти
правда? да пущай козломордые хоть в жопу, долбятся! нам свое робить!
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02.12.2020 21:32 Відповісти
Зезідент приймає з усіх сторін, прямо, як німецька актриса фільмів для дорослих.
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02.12.2020 21:17 Відповісти
А давайте мы им Зелю отдадим! Для оЗеленения пустыни!
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02.12.2020 21:24 Відповісти
за що ви їм так, чим вони нам насолили? Хочете паводок в пустелі, чи заміну легкої нафти на венесуельську?
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03.12.2020 00:13 Відповісти
Боронь Боже. Просто Зе придатен лишень на перетворення в купу гною. У нас все одно чорнозем, тож в пустелі з цього користі быльше.
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03.12.2020 07:58 Відповісти
ОАЕ передали Україні 100 тис. експрес-тестів на COVID-19 і 200 тис. захисних масок, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1100
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02.12.2020 21:34 Відповісти
Позорище. Ждать маски хоть откуда нибудь. За полгода можно было развернуть производство и весь мир масками завалить.
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02.12.2020 21:38 Відповісти
А зачем. Лучше поддержим иностранного производителя.
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02.12.2020 21:45 Відповісти
А как весной распродавали свои запасы масок и защитных костюмов. Теперь по всему миру просим как нищие на паперти.
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02.12.2020 21:42 Відповісти
Цуко, ето страна, у которой ничего кроме туризма нет и не бьіло еще 30 лет назад, оказьівает помощь.
Зеленое говно, тебе утилизироваться не пора?
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02.12.2020 21:56 Відповісти
 
 