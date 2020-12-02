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ОАЕ передали Україні 100 тис. експрес-тестів на COVID-19 і 200 тис. захисних масок, - Офіс президента
У рамках домовленостей про медичну допомогу Україна одержала від уряду Об'єднаних Арабських Еміратів 100 тис. наборів для експрес-тестування на COVID-19 IgM/IgG і 200 тис. захисних масок.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Отримані тести і засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров'я МОЗ України, після чого їх розподілять по регіонах.
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где тысячи костюмов? где десятки млн масок твою мать?
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Зеленое говно, тебе утилизироваться не пора?