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Трьом поліцейським, які побили ветеранів АТО у Львові, повідомили про підозру в хуліганстві

Трьом поліцейським, які побили ветеранів АТО у Львові, повідомили про підозру в хуліганстві

Поліцейським, які напідпитку побили в центрі Львова двох ветеранів АТО, висунуто підозри в скоєнні групового хуліганства. Їм загрожує обмеження волі на строк до 5 років або до 4 років за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що 16 листопада цього року троє співробітників поліції з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей віком 19-20 років напідпитку у позаробочий час на проспекті Свободи, грубо порушуючи громадський порядок, під час раптового конфлікту завдали тілесні ушкодження двом 36-річним чоловікам", - сказано в повідомленні.

Поліцейським повідомили про підозру за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

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"Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, в листопаді у Львові троє поліцейських побили двох ветеранів АТО. Двох правоохоронців наступного дня звільнили з поліції.

Автор: 

ветерани (1068) побиття (928) Львів (3066) Нацполіція (15132) прокуратура (3667) хуліганство (233)


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Топ коментарі
+13
Практично всі мєнти повернуті на зонівських ;понятіях; . Так що пропоную їх обісцяти.
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02.12.2020 21:07
+13
полицейские - хулиганы? Это новое понятие в юриспруденции. Тут чистая https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/6154-statya-365-prevyshenie-vlasti-ili-sluzhebnyx-polnomochij Статья 365. Превышение власти или служебных полномочий - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет
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02.12.2020 21:19
+6
Молодые, сложившиеся преступники, уже готовые мусора, не надо тратить на воспитание время, находка для авакова.
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02.12.2020 21:24
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Практично всі мєнти повернуті на зонівських ;понятіях; . Так що пропоную їх обісцяти.
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02.12.2020 21:07 Відповісти
Краще обісрати й заставити зжерти.
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02.12.2020 21:38 Відповісти
...вместе с авакяном.
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02.12.2020 22:13 Відповісти
полицейские - хулиганы? Это новое понятие в юриспруденции. Тут чистая https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/6154-statya-365-prevyshenie-vlasti-ili-sluzhebnyx-polnomochij Статья 365. Превышение власти или служебных полномочий - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет
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02.12.2020 21:19 Відповісти
Короче....Разстрелять ... Потом со статьёй разберемся.
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02.12.2020 21:47 Відповісти
Вы к какой статье комментарий пишете? Здесь написано "во внерабочее время". То есть этот момент они не являлись полицейскими и никаких полномочий нарушать не могли.
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02.12.2020 21:47 Відповісти
Послушайте "знаток" законов, Если вы где-то в Законе Украины "О национальной полиции" найдете пункт, оговаривающий разделение полномочий полицейского в рабочее и нерабочее время, напишите...
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02.12.2020 21:58 Відповісти
Превьішение власти - статья в рабочее время. Здесь же собрались в одном месте из трех областей трое малолетних ублюдков. Так что хулиганка.

Но как по мне етих гомосексуалистов следовало бьі отдать на кратковременное перевоспитание(при ослепленной Фемиде) атошникам.

И гомосексуалистам(ну тем троим) жизнь не испортить, и воспитательньій еффект 100%
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02.12.2020 21:49 Відповісти
Вони не були "при виконанні".
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02.12.2020 22:37 Відповісти
не совсем так... эти мусорки были не при исполнении... потому 365 ук - никак... а вот легкие телесные(как минимум) + моралку и др. компенсации на пару лимонов с этих ****** сбить - это нормально... Потом пойдут на окружную семками торговать... под присмотром... бабло то отдавать надо...
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02.12.2020 22:39 Відповісти
Трое сотрудников полиции в возрасте 19-20 лет... И что здесь комментировать?
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02.12.2020 21:21 Відповісти
Молодые, сложившиеся преступники, уже готовые мусора, не надо тратить на воспитание время, находка для авакова.
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02.12.2020 21:24 Відповісти
Троим полицейским, избившим ветеранов АТО во Львове, сообщили о подозрении в хулиганстве - Цензор.НЕТ 7149
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02.12.2020 21:37 Відповісти
Наверное, упитанные. На мыло. Тока сильно вонять мусаркой будет.
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02.12.2020 21:40 Відповісти
"Орли" Авакова знову постаралися...
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02.12.2020 21:41 Відповісти
а их хоть уволят, страшно подумать, чем они будут заниматься, когда вырастут...
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02.12.2020 21:41 Відповісти
Фото трех уродов в студию. Может, они всех теперь избивать будут.
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02.12.2020 22:03 Відповісти
Гнать этих тварей с мусоров, и на нары на долгие лета.
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02.12.2020 22:17 Відповісти
Хулиганство)ой ой. А дал бы сдачи чертам, сделали бы еще виноватым, напал при исполнении. А вообще, с таких уродов срываются шевроны и бьется морда, пока тот не перестанет тебя видеть. Ветеранам ато! Дали 3 сопливых мусора тяги. И смех и грех.
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02.12.2020 22:37 Відповісти
Щось уже не вперше така муйня... Тенденція, трясця. Ледве не серійні вбивства трактуються як фулюганство.
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03.12.2020 06:20 Відповісти
Нимножко вешайт
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03.12.2020 08:11 Відповісти
 
 