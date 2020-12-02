Трьом поліцейським, які побили ветеранів АТО у Львові, повідомили про підозру в хуліганстві

Поліцейським, які напідпитку побили в центрі Львова двох ветеранів АТО, висунуто підозри в скоєнні групового хуліганства. Їм загрожує обмеження волі на строк до 5 років або до 4 років за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що 16 листопада цього року троє співробітників поліції з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей віком 19-20 років напідпитку у позаробочий час на проспекті Свободи, грубо порушуючи громадський порядок, під час раптового конфлікту завдали тілесні ушкодження двом 36-річним чоловікам", - сказано в повідомленні.

Поліцейським повідомили про підозру за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

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"Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, в листопаді у Львові троє поліцейських побили двох ветеранів АТО. Двох правоохоронців наступного дня звільнили з поліції.