Трьом поліцейським, які побили ветеранів АТО у Львові, повідомили про підозру в хуліганстві
Поліцейським, які напідпитку побили в центрі Львова двох ветеранів АТО, висунуто підозри в скоєнні групового хуліганства. Їм загрожує обмеження волі на строк до 5 років або до 4 років за ґратами.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що 16 листопада цього року троє співробітників поліції з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей віком 19-20 років напідпитку у позаробочий час на проспекті Свободи, грубо порушуючи громадський порядок, під час раптового конфлікту завдали тілесні ушкодження двом 36-річним чоловікам", - сказано в повідомленні.
Поліцейським повідомили про підозру за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.
"Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу", - зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, в листопаді у Львові троє поліцейських побили двох ветеранів АТО. Двох правоохоронців наступного дня звільнили з поліції.
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Но как по мне етих гомосексуалистов следовало бьі отдать на кратковременное перевоспитание(при ослепленной Фемиде) атошникам.
И гомосексуалистам(ну тем троим) жизнь не испортить, и воспитательньій еффект 100%