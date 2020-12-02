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Сподіваюсь, що Угорщина і Україна будуть здатні самостійно вирішити двосторонній конфлікт, - Столтенберг

Сподіваюсь, що Угорщина і Україна будуть здатні самостійно вирішити двосторонній конфлікт, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна і Угорщина будуть здатні самостійно знайти рішення суперечки між країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не буду вдаватися в деталі закритої дискусії на засіданні міністрів, але я можу сказати, що добре відомо, що є двостороння суперечка між Угорщиною та Україною і я сподіваюся, що дві країни будуть здатні її вирішити", - сказав Столтенберг під час відео-прес-конференції, яка відбулася за підсумками дводенного засідання міністрів закордонних справ альянсу

Столтенберг вважає, що нинішнє засідання міністрів закордонних справ НАТО, в якому також взяв участь і глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба для обговорення ситуації в сфері безпеки в Чорноморському регіоні, "продемонструвало, що ми здатні продовжувати зміцнювати наше партнерство з Україною".

Читайте також: Євродепутати з Угорщини вважають, що на Закарпатті створено "ситуацію громадянської війни".

"Ми здатні надавати більше допомоги і здатні зустрічатися на рівні міністрів, щоб обговорювати питання, які є предметом спільної стурбованості", - наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади і антиугорськість".

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Читайте: Сійярто попросив керівництво ОБСЄ відправити місію на Закарпаття для розслідування "образ на адресу угорської громади"

Автор: 

Угорщина (2262) НАТО (6423) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+14
Есть вариант с Будапештской областью.
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02.12.2020 21:15
+14
****** никого не слышат... более того они и плохо видят особенно свои наглые действия на территории суверенного государства...
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02.12.2020 21:19
+10
хто за Будапештський район в складі Закарпатської області - прошу голосувати
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02.12.2020 21:18
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Есть вариант с Будапештской областью.
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02.12.2020 21:15 Відповісти
ЄС і НАТО ще дякую скажуть
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02.12.2020 21:19 Відповісти
хто за Будапештський район в складі Закарпатської області - прошу голосувати
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02.12.2020 21:18 Відповісти
Вот и результат, разбирайтесь сами, вы ведь наши и нам по ........ , кто прав, а кто нет.
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02.12.2020 21:19 Відповісти
****** никого не слышат... более того они и плохо видят особенно свои наглые действия на территории суверенного государства...
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02.12.2020 21:19 Відповісти
І у Європі ціну їм знають.
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02.12.2020 21:27 Відповісти
А iм район потрiбен чи люди?Людей хай забирають вже зараз,бо в них вже паспорти угорськi наготовi.
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03.12.2020 08:18 Відповісти
Певна річ. Залишити в Україні тільки споконвічні території. А Галичина якраз хоче бути з Україною. А також чорноморське узбережжя, бо воно наше споконвічне.
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03.12.2020 09:40 Відповісти
А ведь это шанс. "Подлое" нападение Украины на члена НАТО Венгрию и "жёсткий" ответ НАТО аж до линии разграничения на Донбассе.
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02.12.2020 21:24 Відповісти
Не до лини разграничения, а до ростовской области, и Крым включительно.
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02.12.2020 21:27 Відповісти
Пока это не реально . НАТО и Союзмультфильм сдерживают друг друга безконтактно.
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02.12.2020 21:32 Відповісти
Та да. Придется все самим. И кацапов успокаивать, и йовбиков. НАТА сказала вмешиваться не будет...
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02.12.2020 21:34 Відповісти
Придётся все самим - тоже не реально. Хану Ахмету, Бенжамену и другим местным ******* эти разборки до одного места. А сами мы люди маленькие, что мы там бубним из-под маски, сейчас, вообще никого не интересует.
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02.12.2020 21:43 Відповісти
Знаешь анекдот о военном, часах и избиении еврея в трамвае? Так вот, многие в Украине, только и ждут отмашки, и забежит хан опять за можай, и бенжамена с собой прихватит.
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02.12.2020 21:50 Відповісти
Наглые такие эти ****** - так и лезут, не лучше кацапоф.
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02.12.2020 21:24 Відповісти
Тобто сіяртів ввічливо послали. Це є гуд.
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02.12.2020 21:26 Відповісти
нас вроде послали вместе с ними
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02.12.2020 21:29 Відповісти
Не, не так. Йовбиков послали, а нам сказали - Да заткните вы уже их! Даем добро.
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02.12.2020 21:35 Відповісти
Не послали ,а сказали самим разбираться с Венгрией и не уточняли как ,значит вариантов много и в выборе я так понял мы не ограничены.Я думаю надо учесть опыт тех стран к которым у венгров были подобные претензии и отвечать в том же стиле
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02.12.2020 21:52 Відповісти
Столтенберг считает, что сегодняшнее заседание министров иностранных дел НАТО, в котом также принял участие и глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба для обсуждения ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе, "продемонстрировало, что мы способны продолжать укреплять наше партнерство с Украиной".Источник: https://censor.net/ru/n3234643

заметь,не с Венгрией,а с Украиной .как еще яснее сказать?
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02.12.2020 21:57 Відповісти
Яснее сказать, що Угорщина не має узбережжя Чорного моря...
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03.12.2020 07:55 Відповісти
Не, НАТО, давай ракетой по Берегову зафигач. Орбан же попросил))))
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02.12.2020 21:27 Відповісти
Столтенберг знает, что сийярто агент кремля, неужели нет рычагов, чтобы поставить его на место, почему такая демократическая мягкотелость, скорее слабость?
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02.12.2020 21:31 Відповісти
ну такі вони - недоліки демократії...
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02.12.2020 22:41 Відповісти
Ну чтобы успокоить "воинственных" мадьяр - достаточно одной бригады ЗСУ. Какая там рядом? 128 "Эдельвейс" в Мукачево?
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02.12.2020 21:32 Відповісти
Крче есть два варианта пока такие орбаны и Сиарто у мадьяр Украине или прогнуться или забыть про ЕС и НАТО.
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02.12.2020 21:40 Відповісти
А на мій погляд мадяр делікатно послали.
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02.12.2020 21:58 Відповісти
це відповідь на ось оцей пук сіярто: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/12/2/7117175/ Глава МЗС Угорщини поскаржився НАТО на обшуки на Закарпатті
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02.12.2020 22:46 Відповісти
як не в темі, клич 39-го! він пояснить
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02.12.2020 22:48 Відповісти
видать австро-венгрия тоже не до конца еще распалась...фантомные боли мучают
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02.12.2020 21:55 Відповісти
Просто одна из стран членов НАТО спелась с Фашисткой Федерацией, которая ставит главной своей целью развал альянса. Все достаточно просто.
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02.12.2020 21:57 Відповісти
Звісно розберемося)) ви лише робіть вигляд що "дуже стурбовані")))
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02.12.2020 22:05 Відповісти
Просто виключить Угорщину з альянсу і буде все гуд.
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02.12.2020 22:11 Відповісти
лови, довбню сіярту!
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02.12.2020 22:40 Відповісти
у венгров за душой аж целых 19 тысяч солдат и 30 старых советских танков Т-72. И самому молодому венгру которы имеет реальный боевой опыт и держал автомат не понарошку - лет 90 уже стукнуло. Так что с учетом того что НАТО мягко их послало в жопу в вопросе притязаний на какие то особые права для их нацменьшинтсва в Украине - им остается только проводить какие то вербальные атаки с безопасного расстояния
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02.12.2020 22:40 Відповісти
У Украины никакого спора нет.
А Венгрия - пусть ******** о своими спорами, в пешее эротическое путешествие!
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02.12.2020 23:17 Відповісти
У нас є спор за Крим і фантомні болі за Кубань, як у мадяр за Закарпаття.
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03.12.2020 08:02 Відповісти
Правда? И Украина угрожает чьей то территориальной целостности?
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03.12.2020 08:11 Відповісти
Правящая в Венгрии националистическая партия ФИДЕЗ во главе с Орбаном и ещё более правая нилашистская партия ****** вбили венграм в головы ирредентистскую идею восстановления границ хортистской Венгрии 1941 года, что абсолютно противоречит правилу НАТО об отсутствии у участников альянса территориальных претензий. Так что, если б рашка пообещала помочь мадьярам в удовлетворении их амбиций, те вышли бы из НАТО и вприпрыжку побежали в рашкинский ОДКБ
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02.12.2020 23:30 Відповісти
Просто можно организовать "головную боль" Венгрии , и им будет глубоко ... , разве что будут проявлять крайнюю озабоченность . А это уже удел владеющих властью в сей момент .
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03.12.2020 00:49 Відповісти
 
 