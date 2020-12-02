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Новини Боротьба з корупцією
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Президент не заважає і не дозволяє втручатися в антикорупційні розслідування, - радник глави ОП Подоляк

Президент не заважає і не дозволяє втручатися в антикорупційні розслідування, - радник глави ОП Подоляк

Президент України Володимир Зеленський і його Офіс сповідують принцип невтручання в справи правоохоронних та антикорупційних органів

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"І стосовно свого оточення президент дотримується такого ж принципу: жодного кумівства в Офісі президента бути не може. Якщо НАБУ або будь-який інший правоохоронний, антикорупційний орган доведе причетність будь-кого до злочину, ця людина повинна відповідати за законом. Ніяк інакше. Президент не заважає будь-яким розслідуванням, не дозволяє втручатись у розслідування, впливати на якісь процеси і підтримає будь-які прозорі розслідування, засновані на доведених фактах", - сказав радник Єрмака.

Подоляк зазначив, що Офіс президента "категорично відмовився від традиційної в минулому кулуарної практики" впливу на діяльність правоохоронних органів. Радник керівника ОП зазначив, що для президента Зеленського справедливість, прозорість і чесність правоохоронних органів - це пріоритет при реформуванні системи управління.

Читайте також: Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов

Подоляк заявив, що нібито "факти", надані деякими представниками медіа, про нараду у глави держави заради "захисту" когось із Офісу президента, є абсолютною вигадкою, у якій немає жодного обгрунтування, а також, на його думку, є неприйнятними з точки зору закону і моралі.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Водночас з тим, Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Проте, операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП

Автор: 

НАБУ (5061) Зеленський Володимир (23691) Офіс Президента (2020) Татаров Олег (425) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+26
Веселая компания собралась в ОПУ под крылышком Ермака
Лоббисты Ахметова, коррупционеры, агенты России, просто идиоты ....и Зелеленский ... 🤣
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02.12.2020 22:22
+25
Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9627
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02.12.2020 22:21
+24
Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4037
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02.12.2020 22:23
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Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4013
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02.12.2020 22:19 Відповісти
С точьностью до наоборот 🔄 ! Чтоб вы повыздыхали мрази 🤢🤢🤢🤡🤡🤡💩💩💩🐛🐸🐛🐸
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03.12.2020 03:48 Відповісти
Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9627
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02.12.2020 22:21 Відповісти
Похоже на рекламу презервативов....."Ни капли мимо!"
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03.12.2020 09:04 Відповісти
А 200-відсоткова генпрокурорша Зєлєнского - це кулцарність, чи кумівство?
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02.12.2020 22:22 Відповісти
Веселая компания собралась в ОПУ под крылышком Ермака
Лоббисты Ахметова, коррупционеры, агенты России, просто идиоты ....и Зелеленский ... 🤣
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02.12.2020 22:22 Відповісти
А разве он не объединяет весь этот лепрозорий?!
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02.12.2020 22:58 Відповісти
угу. мы это уже слышали. что там с депутатом-насильником? все уже хорошо? а с взяточником? а как насчет бенядиктовой, баканова, ермака? все с ними хорошо? а "мой прокурор" это ун шутил так или обманывал?
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02.12.2020 22:22 Відповісти
Це новий онехдот.
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02.12.2020 22:23 Відповісти
От шефира? Довольно по-дебильному написан!
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02.12.2020 23:01 Відповісти
Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4037
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02.12.2020 22:23 Відповісти
розслідування на доведених фактах???
вони там перенюхались? факти збираються під час розслідування, а доводяться в суді!!!
питання в іншому, чому фігуранта кримінального провадження навіть не відсторонено від посади???
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02.12.2020 22:25 Відповісти
Спочатку доведені факти, потім розслідування - он воно як, слідство по-зеленому... Цей дятел такий же юризд, як і **********? Поясніть йому хтось, що слідство збирає докази у ході розслідування, а доводить їх уже прокрурор в суді.
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02.12.2020 23:21 Відповісти
Уважаемый это он говорил для своего 73х процентного электората а не для адекватных людей.
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03.12.2020 09:09 Відповісти
шютка такой 95й?
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02.12.2020 22:25 Відповісти
кому ты трыньдишь, конь заливистый!.. Венедиктова после совещаньки в ОП резко останавливает арест Татарова... почему?!
патамушта, Портнов и Татаров имеют компромат на Зеленую Шмарклю, и только по этой причине Зеленский принял решение защищать преступника Татарова..
представьте, в стране пандемия, МВФ, оккупированные территории.. и тут вдруг весь Офис перЗедента бросается спасать Татарова.. почему?!.. патамушта кампромат на Зеленого Идиота в руках Портнова.. чьи-то бубенцы Андрюща Портнов и ФСБ вращает пальцами..
вопрос по существу: такой неадекватный клоун в роли перЗедента устраивает Украину?!
НЕТ!!!. эта гнида должна в Аду гореть со всеми "слугами нарИда" и прочими Ермаками..
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02.12.2020 22:26 Відповісти
И похоже эти "зелёные бубенчики" зажали в Омане куда этого нарика вывез Ермак ,там на него одели хомут.Там он из шута превратился в изменника Родины и агента Путина.
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03.12.2020 09:16 Відповісти
Бубачка всьо бере під особистий контроль, тому не треба нас дурити.
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02.12.2020 22:28 Відповісти
Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3612
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02.12.2020 22:28 Відповісти
собирай Майдан, по другому барыг не убрать.
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02.12.2020 22:30 Відповісти
вони просто плюють в обличчя всім нам... але зєвиборцям після сечі вже й не бридко... напевно
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02.12.2020 22:31 Відповісти
Єдтне. що було позитивне у Зеленського- це була певан щирість. Тепер і цього не залишилосью Залишився боязливий, некваліфікований і нещирий совок.
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02.12.2020 22:31 Відповісти
Яка щирість у клоуна і паяца? Ви про що взагалі? Її там ніколи не було, навіть до того, як недолуге чмо вирішило йти в президенти.
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02.12.2020 23:12 Відповісти
... ля) там цитаты просто огонь)))
Офис Президента "категорически отказался от традиционной в прошлом кулуарной практики" влияния на деятельность правоохранительных органов
Красавец))) Или:
для президента Зеленского справедливость, прозрачность и честность правоохранительных органов - это приоритет при реформировании системы управления
просто хуцпа 999 левела. Призовая игра.
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02.12.2020 22:32 Відповісти
І не підкопаєшся. Вони ж самі у це вірять, остання стадія...
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02.12.2020 23:11 Відповісти
Хо-хо, парниша. Жуть.
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02.12.2020 22:32 Відповісти
С них уже смеется вся страна, а они продолжают лепить тупые отмазки.
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02.12.2020 22:32 Відповісти
тю...та он ваще не в курсе,шо там у вас творицца
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02.12.2020 22:33 Відповісти
У )(уйла также давали отмазку когда просили освободить Сенцова ссылались на суд мол президент перед судом не властен и не имеет права вмешиваться также с захваченными нашими моряками суд а не он решит отпускать или нет хотя все знают по чей прямой указки все решается то же самое с Зебилом
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02.12.2020 22:33 Відповісти
Уж кто бы мычал,а Бубоска лучше бы молчал,Со своей *************
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02.12.2020 22:34 Відповісти
Так все и поверили.
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02.12.2020 22:36 Відповісти
Царю похер эти боярские дрязги.
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02.12.2020 22:43 Відповісти
Про нашу владу і ситуацію з корупцією нагадує один анекдот: Идет мужик по деревне, выпить хочет, смотрит хата кума, а из трубы летом дым валит, значит самогон варит. Заходит в хату и точно, говорит куму: "Давай выпьем! "- а тот: "Сейчас доварим и выпьем, а пока я за дрожжами схожу, а ты за водой на речку! " Ну взял ведро, пошел мужик за водой, приходит обратно, а там менты все накрыли. Ну приняли они его и кума, говорят пиши как все было, мужик написал, мент смотрит и говорит другому: "Ты смотри, че он написал: "Иду по деревне, вижу дым ≈ хата кума горит, взял ведро, пошел за водой ≈ тушить, типа, захожу, а там менты самогон варят. "
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02.12.2020 22:46 Відповісти
Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2777
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02.12.2020 22:46 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский и его Офис исповедуют принцип невмешательства в дела Украины и во все остальное. Было бы честнее сказать
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02.12.2020 22:49 Відповісти
Точно. 100%- й прокурор - это явное преувеличение. Максимум 73%-й!😎
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02.12.2020 22:55 Відповісти
Сеча в очі.

Якись безмежні бовдури.
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02.12.2020 22:58 Відповісти
Подоляк - "Владимир Зеленский и его Офис исповедуют принцип невмешательства в дела правоохранительных органов"
Ой, а хто-ж тоді казав ось таке=> "Генпрокурор на 100% мой человек"
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02.12.2020 23:04 Відповісти
А как же, поэтому Венедиктова покрывает Татарова, который работает в ОП. Идите уже нахер, зеленые ублюдки.
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02.12.2020 23:08 Відповісти
что то не видно что бы сидело куча чиновников, у которых мамы, папы, дяди, дети миллиардерами резко становтся, а они нищие живут на их подарки в замках, ездят на их машинах и .т.д. гдегромкие посадки?
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02.12.2020 23:17 Відповісти
Зе мешает и позволяет себе вмешиваться в антикоррупционные органы, мало того, он крышует вора, второго человека из ОП татарова, этим решением шут подписал себе смертельный приговор, он уже никогда не отмоется, ему кранты.
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02.12.2020 23:39 Відповісти
А я верю. Он действительно ни на что не влияет. Там Портнов всем руководит.
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02.12.2020 23:44 Відповісти
Болтать не мешки ворочать. А вообще врет очень неубедительно. А еще " полиитехнологом" в ОПе работает...
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02.12.2020 23:48 Відповісти
Бла-бла-бла.
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02.12.2020 23:49 Відповісти
Чомусь мені смішно
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03.12.2020 00:03 Відповісти
А чому зе-владі не брехати, якщо стільки українців не відрізняють слова і справи?
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03.12.2020 00:53 Відповісти
Радник «Темного демона»: хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака?
В червні 2011-го Подоляк став одним із тих небагатьох журналістів, яких запросили до Межигір`я на інтерв'ю Віктора Януковича.
У тогочасного президента він запитав:
«https://youtu.be/c6aPSjBdU9Q?t=1414 Як зробити простого українця психологічно готовим бути законнослухняним? »
Чому Подоляк став одним із тих, кого запросили до Межигір'я?
Видання Depo пізніше https://archive.is/lXx1n пояснювало це тим, що Подоляк був радником глави Адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна.
За кілька місяців до цього - у квітні 2011 - Подоляк заявив про те, що став консультантом регіонала Юрія Іванющенка (відомого також як Юра Єнакієвський).
У 2010-му під назвою https://belaruspartisan.by/politic/165268/ «НТВ» недоплюнуло до самого себя» вийшла розмова нібито за його участі.
У ній від імені Подоляка наводились слова про те, що він:
· «має високопоставлені зв'язки в спецслужбах Росії і України», які «дуже допомогли»йому, як після https://www.radiosvoboda.org/a/916889.html депортації з Білорусі , так і в подальшому;
· не має застережень щодо співпраці з будь-якими політиками, адже головне для нього «гарний замовник» і «ціна питання».
· бере участь в інформаційних війнах, завдяки яким «добре заробляє, причому не без задоволення»https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
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03.12.2020 02:27 Відповісти
14 березня цього року (2020) https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/ermak-temnyij-demon-za-spinoj-zelenskogo.htm він (Подоляк) ось так характеризував Андрія Єрмака:
«Так чи інакше, Єрмак тепер зло. Темний демон за спиною Зеленського. Той, який буде жорстко відмобілізовувати опонентів. Дратувати і викликати у них зубний скрегіт. Рано чи пізно (скоріше рано, враховуючи характер Володимира Олександровича) Зеленський від нього втомиться і намагатиметься послати «доріжкою Богдана». Але зла громадськість вже не відпустить.
Хвороби Єрмака точно ті ж, що властиві і всьому оточенню Зеленського. Занадто помітна невідповідність «особистого Я» завданням, які потрібно вирішувати.
Грубо кажучи, розмір особистості набагато менший за посаду, яку довелося зайняти. Ну і по дрібницям трішки. Відсутність власної масштабної політплатформи (тому і проявився так швидко протест частини парламентської фракції Слуги народу). Відсутність власної силової команди. Відсутність впливових і авторитетних медійних спікерів, здатних нудно, довго і професійно пояснювати кроки. До. А не по факту. Хоча по факту пояснюють те, що сталося тільки медійні вороги Єрмака. Відсутність чіткого розуміння суспільних настроїв). А без цього у нас ніяк. Навіть якщо ти маєш рацію, пасіонарії швидко тебе з'їдять».

 https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
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03.12.2020 02:28 Відповісти
У 2018-2019 роках Подоляк був помічений у піарі Віктора Медведчука:
Михаил Подоляк: Перед Медведчуком у Бойко - ни единого шанса (12.09.2018) (http://znaj.ua/ znaj.ua https://archive.is/FezjI 9 )
М.Подоляк: Медведчук предлагает украинцам мир и стабильность (27.08.2018) (http://golos.ua/ golos.ua https://archive.is/3kuUc 10 )
Пощечина от Медведчука: почему шансы кума Путина растут (27.08.2018) (http://glavred.info/ glavred.info https://archive.is/8q5C8 11 )
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03.12.2020 02:32 Відповісти
"Слугам народа" нельзя равнодушно стоять в стороне, когда со всех сторон на них льется pr-дерьмо. Агрессивное и хорошо оплаченное
Подоляк
https://gordonua.com/blogs/mihail-podolyak/slugam-naroda-nelzya-ravnodushno-stoyat-v-storone-kogda-so-vseh-storon-na-nih-letsya-pr-dermo-agressivnoe-i-horosho-oplachennoe-1519459.html
Забыл как как хорошо оплаченное Коломойским дерьмо лилось на попиредников?
Или наоборот очень хорошо все помнит и поэтому боится.
Бойся Подляк
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03.12.2020 02:42 Відповісти
кремлевская консерва Портнов мешает и позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования!
А Банковая одобряет. Зе и Ермак в курсе.
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03.12.2020 02:43 Відповісти
"Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования"
Ну прям диво дивное, оборжаться можно.
На кого эти слова рассчитаны?
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03.12.2020 02:51 Відповісти
Возможно и не вмешивается, кто его спрашивать будет. Да и нафига оно ему надо заморачиваться.
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03.12.2020 07:04 Відповісти
лживая мразь
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03.12.2020 09:13 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3234650/prezident_ne_meshaet_i_ne_pozvolyaet_vmeshivatsya_v_antikorruptsionnye_rassledovaniya_sovetnik_glavyПрезидент не заважає і не дозволяє втручатися в антикорупційні розслідування, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2803
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03.12.2020 09:21 Відповісти
Вот єто поворот ! Оказывается єто не президент ведёт себя в фарфоровой лавке как слон.
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03.12.2020 09:25 Відповісти
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03.12.2020 11:08 Відповісти
 
 