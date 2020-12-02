Президент не заважає і не дозволяє втручатися в антикорупційні розслідування, - радник глави ОП Подоляк
Президент України Володимир Зеленський і його Офіс сповідують принцип невтручання в справи правоохоронних та антикорупційних органів
Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"І стосовно свого оточення президент дотримується такого ж принципу: жодного кумівства в Офісі президента бути не може. Якщо НАБУ або будь-який інший правоохоронний, антикорупційний орган доведе причетність будь-кого до злочину, ця людина повинна відповідати за законом. Ніяк інакше. Президент не заважає будь-яким розслідуванням, не дозволяє втручатись у розслідування, впливати на якісь процеси і підтримає будь-які прозорі розслідування, засновані на доведених фактах", - сказав радник Єрмака.
Подоляк зазначив, що Офіс президента "категорично відмовився від традиційної в минулому кулуарної практики" впливу на діяльність правоохоронних органів. Радник керівника ОП зазначив, що для президента Зеленського справедливість, прозорість і чесність правоохоронних органів - це пріоритет при реформуванні системи управління.
Подоляк заявив, що нібито "факти", надані деякими представниками медіа, про нараду у глави держави заради "захисту" когось із Офісу президента, є абсолютною вигадкою, у якій немає жодного обгрунтування, а також, на його думку, є неприйнятними з точки зору закону і моралі.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Водночас з тим, Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Проте, операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП
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Лоббисты Ахметова, коррупционеры, агенты России, просто идиоты ....и Зелеленский ... 🤣
вони там перенюхались? факти збираються під час розслідування, а доводяться в суді!!!
питання в іншому, чому фігуранта кримінального провадження навіть не відсторонено від посади???
патамушта, Портнов и Татаров имеют компромат на Зеленую Шмарклю, и только по этой причине Зеленский принял решение защищать преступника Татарова..
представьте, в стране пандемия, МВФ, оккупированные территории.. и тут вдруг весь Офис перЗедента бросается спасать Татарова.. почему?!.. патамушта кампромат на Зеленого Идиота в руках Портнова.. чьи-то бубенцы Андрюща Портнов и ФСБ вращает пальцами..
вопрос по существу: такой неадекватный клоун в роли перЗедента устраивает Украину?!
НЕТ!!!. эта гнида должна в Аду гореть со всеми "слугами нарИда" и прочими Ермаками..
Офис Президента "категорически отказался от традиционной в прошлом кулуарной практики" влияния на деятельность правоохранительных органов
Красавец))) Или:
для президента Зеленского справедливость, прозрачность и честность правоохранительных органов - это приоритет при реформировании системы управления
просто хуцпа 999 левела. Призовая игра.
Якись безмежні бовдури.
Ой, а хто-ж тоді казав ось таке=> "Генпрокурор на 100% мой человек"
В червні 2011-го Подоляк став одним із тих небагатьох журналістів, яких запросили до Межигір`я на інтерв'ю Віктора Януковича.
У тогочасного президента він запитав:
«https://youtu.be/c6aPSjBdU9Q?t=1414 Як зробити простого українця психологічно готовим бути законнослухняним? »
Чому Подоляк став одним із тих, кого запросили до Межигір'я?
Видання Depo пізніше https://archive.is/lXx1n пояснювало це тим, що Подоляк був радником глави Адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна.
За кілька місяців до цього - у квітні 2011 - Подоляк заявив про те, що став консультантом регіонала Юрія Іванющенка (відомого також як Юра Єнакієвський).
У 2010-му під назвою https://belaruspartisan.by/politic/165268/ «НТВ» недоплюнуло до самого себя» вийшла розмова нібито за його участі.
У ній від імені Подоляка наводились слова про те, що він:
· «має високопоставлені зв'язки в спецслужбах Росії і України», які «дуже допомогли»йому, як після https://www.radiosvoboda.org/a/916889.html депортації з Білорусі , так і в подальшому;
· не має застережень щодо співпраці з будь-якими політиками, адже головне для нього «гарний замовник» і «ціна питання».
· бере участь в інформаційних війнах, завдяки яким «добре заробляє, причому не без задоволення»https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
«Так чи інакше, Єрмак тепер зло. Темний демон за спиною Зеленського. Той, який буде жорстко відмобілізовувати опонентів. Дратувати і викликати у них зубний скрегіт. Рано чи пізно (скоріше рано, враховуючи характер Володимира Олександровича) Зеленський від нього втомиться і намагатиметься послати «доріжкою Богдана». Але зла громадськість вже не відпустить.
Хвороби Єрмака точно ті ж, що властиві і всьому оточенню Зеленського. Занадто помітна невідповідність «особистого Я» завданням, які потрібно вирішувати.
Грубо кажучи, розмір особистості набагато менший за посаду, яку довелося зайняти. Ну і по дрібницям трішки. Відсутність власної масштабної політплатформи (тому і проявився так швидко протест частини парламентської фракції Слуги народу). Відсутність власної силової команди. Відсутність впливових і авторитетних медійних спікерів, здатних нудно, довго і професійно пояснювати кроки. До. А не по факту. Хоча по факту пояснюють те, що сталося тільки медійні вороги Єрмака. Відсутність чіткого розуміння суспільних настроїв). А без цього у нас ніяк. Навіть якщо ти маєш рацію, пасіонарії швидко тебе з'їдять».
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
Михаил Подоляк: Перед Медведчуком у Бойко - ни единого шанса (12.09.2018) (http://znaj.ua/ znaj.ua https://archive.is/FezjI 9 )
М.Подоляк: Медведчук предлагает украинцам мир и стабильность (27.08.2018) (http://golos.ua/ golos.ua https://archive.is/3kuUc 10 )
Пощечина от Медведчука: почему шансы кума Путина растут (27.08.2018) (http://glavred.info/ glavred.info https://archive.is/8q5C8 11 )
Подоляк
https://gordonua.com/blogs/mihail-podolyak/slugam-naroda-nelzya-ravnodushno-stoyat-v-storone-kogda-so-vseh-storon-na-nih-letsya-pr-dermo-agressivnoe-i-horosho-oplachennoe-1519459.html
Забыл как как хорошо оплаченное Коломойским дерьмо лилось на попиредников?
Или наоборот очень хорошо все помнит и поэтому боится.
Бойся Подляк
А Банковая одобряет. Зе и Ермак в курсе.
Ну прям диво дивное, оборжаться можно.
На кого эти слова рассчитаны?