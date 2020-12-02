Президент не заважає і не дозволяє втручатися в антикорупційні розслідування, - радник глави ОП Подоляк

Президент України Володимир Зеленський і його Офіс сповідують принцип невтручання в справи правоохоронних та антикорупційних органів

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"І стосовно свого оточення президент дотримується такого ж принципу: жодного кумівства в Офісі президента бути не може. Якщо НАБУ або будь-який інший правоохоронний, антикорупційний орган доведе причетність будь-кого до злочину, ця людина повинна відповідати за законом. Ніяк інакше. Президент не заважає будь-яким розслідуванням, не дозволяє втручатись у розслідування, впливати на якісь процеси і підтримає будь-які прозорі розслідування, засновані на доведених фактах", - сказав радник Єрмака.

Подоляк зазначив, що Офіс президента "категорично відмовився від традиційної в минулому кулуарної практики" впливу на діяльність правоохоронних органів. Радник керівника ОП зазначив, що для президента Зеленського справедливість, прозорість і чесність правоохоронних органів - це пріоритет при реформуванні системи управління.

Читайте також: Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов

Подоляк заявив, що нібито "факти", надані деякими представниками медіа, про нараду у глави держави заради "захисту" когось із Офісу президента, є абсолютною вигадкою, у якій немає жодного обгрунтування, а також, на його думку, є неприйнятними з точки зору закону і моралі.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Водночас з тим, Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Проте, операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП