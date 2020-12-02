УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11532 відвідувача онлайн
Новини Силовики
6 470 16

Іноземцям, які перетинають кордон України вручають постанови про штрафи за порушення ПДР, у разі несплати їм загрожує заборона в'їзду, - ДПСУ

Іноземцям, які перетинають кордон України вручають постанови про штрафи за порушення ПДР, у разі несплати їм загрожує заборона в'їзду, - ДПСУ

Майже 70 іноземців, які порушили правила дорожнього руху, отримали на кордоні з Україною копії постанов про адміністративний штраф за період з 19 листопада, коли норма набрала чинності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що 19 листопада запрацював спільний проєкт МВС та ДПСУ. Тепер іноземні громадяни, які заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, які їздять на машинах із номерами іноземної реєстрації, нестимуть відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.

При в'їзді в Україну таких авто прикордонники вносять у базу даних номер машини, прізвище та ім'я водія і його паспортні дані. Якщо ця машина перевищує швидкість, між Державною прикордонною службою та Національною поліцією відбувається автоматичний обмін інформацією.

Співробітники поліції складають постанову про порушення правил дорожнього руху. Далі постанова знову потрапляє в цю базу даних, яка автоматично спрацьовує на порушника при перетині ним кордону.

Як уточнив УП представник ДПСУ Андрій Демченко, таким чином від початку реалізації проєкту 66 іноземців при виїзді з України вже отримали від прикордонників копії постанов про штраф. 8 порушників вже його оплатили.

Всього в іноземців є 30 днів для сплати штрафу, в іншому випадку вони отримують заборону в'їзду в нашу країну.

Серед порушників, яким зараз вручені постанови, найбільше громадян Молдови, Білорусі та РФ, а також Польщі.

Загалом станом на 2 грудня в базі даних ДПСУ є інформація про 420 таких порушників.

Читайте також: Аваков про автофіксацію порушень ПДР: Система працює, планується закупівля ще 300 відеокамер. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5930) іноземець (388) ПДР (475) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) штраф (1852)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Заголовок якось "по добкіному" написаний
показати весь коментар
02.12.2020 22:52
+2
это еще чо! вон шо беларуский турист говорит о порядках в польше

https://twitter.com/i/status/1334170368588836864 Jim Beamyč

https://twitter.com/i/status/1334170368588836864 Не Майк и Ник, но я плакал
показати весь коментар
02.12.2020 22:49
+2
Чудово. Тобто навіть в сp@ному Українському суді оскаржити не можна. Будь яку х-ню на тебе повісили - плати, або - заборона в'їзду. Може тоді одразу паяльник в дупу?
показати весь коментар
03.12.2020 02:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это еще чо! вон шо беларуский турист говорит о порядках в польше

https://twitter.com/i/status/1334170368588836864 Jim Beamyč

https://twitter.com/i/status/1334170368588836864 Не Майк и Ник, но я плакал
показати весь коментар
02.12.2020 22:49 Відповісти
Заголовок якось "по добкіному" написаний
показати весь коментар
02.12.2020 22:52 Відповісти
тоже не сразу въехал Пересекающим границу Украины иностранцам вручают постановления о штрафах за нарушение ПДД, в случае неуплаты им грозит запрет въезда, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3004
уже когда новость прочел понял, шо не всем вручают, а уже нарушившим.
а еще видимо они пересекали границу не в, а из Украины.
такие заголовки-новости заставляют думать и закаляют мозг!
показати весь коментар
02.12.2020 23:08 Відповісти
Заголовок-замануха.
показати весь коментар
03.12.2020 09:31 Відповісти
а когда депутаты платить будут?
показати весь коментар
02.12.2020 23:27 Відповісти
Из некоторых стран просто не выпустят,пока не оплатиш.
Для этого есть общественные работы.
показати весь коментар
03.12.2020 00:24 Відповісти
ну тому, хто назад або ще раз в Україну не треба, може і заб"ють. А ось кому туди-сюди ... Вони нічого н е кажуть, чи будуть проценти, пеня за просрочку. Людина може раз побувати в Україні, порушити і забути, а потім машину віддать прийдеться.
показати весь коментар
03.12.2020 02:22 Відповісти
Більшість порушників не повернуться.
Але питаня пені - цікаве.
показати весь коментар
03.12.2020 10:30 Відповісти
Чудово. Тобто навіть в сp@ному Українському суді оскаржити не можна. Будь яку х-ню на тебе повісили - плати, або - заборона в'їзду. Може тоді одразу паяльник в дупу?
показати весь коментар
03.12.2020 02:07 Відповісти
можна відмовитися від виїзду ))), і піти в суд. Немає різниці, коли інші країни навіть не випускають, поки не оплатиш.
показати весь коментар
03.12.2020 02:23 Відповісти
В Румунії пускають а потім заарештовують за не сплату))))
показати весь коментар
03.12.2020 08:17 Відповісти
ну і сенс? і гроші не отримали, і на утримання порушника - портатились. чи вони там відробляють?
показати весь коментар
03.12.2020 15:19 Відповісти
сенс в тому що всі платять ніхто в тюрму не хоче
показати весь коментар
04.12.2020 10:03 Відповісти
В Польщі мусиш заплатити - якщо немає грошей можуть через суд забрати автомобіль це якщо порушення зафіксуваа поліція. З фоторадарами не знаю - один раз мене зфоткав але пройшло вже 5 років в Польщі і не тільки був сотні разів і жодної реакції.
показати весь коментар
03.12.2020 08:28 Відповісти
 
 