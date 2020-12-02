Іноземцям, які перетинають кордон України вручають постанови про штрафи за порушення ПДР, у разі несплати їм загрожує заборона в'їзду, - ДПСУ

Майже 70 іноземців, які порушили правила дорожнього руху, отримали на кордоні з Україною копії постанов про адміністративний штраф за період з 19 листопада, коли норма набрала чинності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що 19 листопада запрацював спільний проєкт МВС та ДПСУ. Тепер іноземні громадяни, які заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, які їздять на машинах із номерами іноземної реєстрації, нестимуть відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.

При в'їзді в Україну таких авто прикордонники вносять у базу даних номер машини, прізвище та ім'я водія і його паспортні дані. Якщо ця машина перевищує швидкість, між Державною прикордонною службою та Національною поліцією відбувається автоматичний обмін інформацією.

Співробітники поліції складають постанову про порушення правил дорожнього руху. Далі постанова знову потрапляє в цю базу даних, яка автоматично спрацьовує на порушника при перетині ним кордону.

Як уточнив УП представник ДПСУ Андрій Демченко, таким чином від початку реалізації проєкту 66 іноземців при виїзді з України вже отримали від прикордонників копії постанов про штраф. 8 порушників вже його оплатили.

Всього в іноземців є 30 днів для сплати штрафу, в іншому випадку вони отримують заборону в'їзду в нашу країну.

Серед порушників, яким зараз вручені постанови, найбільше громадян Молдови, Білорусі та РФ, а також Польщі.

Загалом станом на 2 грудня в базі даних ДПСУ є інформація про 420 таких порушників.

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