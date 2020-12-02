На засіданні фракції "Слуга народу" кадрові питання і локдаун не обговорювалися, - Корнієнко

Депутатська фракція партії "Слуга народу" не обговорювала кадрові питання на засіданні 2 грудня.

Про це повідомив журналістам перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні, кадрові рішення не обговорювали", - сказав політик, відповідаючи на запитання про те, чи обговорювалося питання можливої відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Крім того, він зазначив, що на засіданні фракції були розглянуті законопроекти про перезавантаження Служби безпеки України, про Бюро економічної безпеки, про вакцинацію, після чого депутати за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаль і міністра фінансів Сергія Марченка обговорили проект держбюджету-2021.

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"Проект держбюджету обговорювали в декількох розрізах, переважно це були питання від депутатів, які представляють мажоритарні округи, пов'язані з фінансуванням програм соціально-економічного розвитку, освітньою субвенцією, медициною, тощо", - уточнив Корнієнко.

Також він поінформував, що на засіданні фракції не обговорювали питання можливого введення локдауну в Україні, оскільки це прерогатива Кабінету міністрів, а "депутати будуть учасниками і користувачами локдауну, який введе уряд".