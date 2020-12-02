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Новини Бюджет-2021
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Консультації триватимуть, але великих змін у проєкті держбюджету на 2021 рік чекати не варто, - Гетманцев

Консультації триватимуть, але великих змін у проєкті держбюджету на 2021 рік чекати не варто, - Гетманцев

Консультації щодо законопроєкту про державний бюджет на наступний рік продовжаться, але якихось суттєвих змін у бюджеті чекати не варто

Про це заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що ми ще продовжимо консультації щодо проєкту бюджету, але так чи інакше там якихось суттєвих змін не буде", - сказав Гетманцев журналістам після засідання фракції СН. За його словами, буде зроблено все можливе, щоб народні депутати не приймали бюджет вночі.

"Ми, безумовно, повинні прийняти бюджет, якомога швидше, щоб ми могли дати поштовх для бюджетного процесу на місцевому рівні. Тому я думаю, що це має статися на наступному (пленарному - ред) тижні. І не буде бюджетної ночі, саме тому і проводяться такі засідання фракції, щоб всі питання з'ясувати зараз", - зазначив Гетманцев.

Глава комітету також підкреслив, що проєкт бюджету на наступний рік - "реальний, приземлений, який відповідає кризовому стану в Україні і світі".

"У нас всіх багато питань до проєкту бюджету, але це те, з чим ми змушені змиритися, якщо ми хочемо жити в реальному фінансовому світі, а не жити ілюзіями", - вважає Гетманцев.

Автор: 

бюджет (2980) Гетманцев Данило (872) Слуга народу (2810)


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Топ коментарі
+4
Консультации продолжатся, но больших изменений в проекте госбюджета на 2021 год ждать не стоит, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6195
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02.12.2020 23:34
+4
Консультации продолжатся, но больших изменений в проекте госбюджета на 2021 год ждать не стоит, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2633
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02.12.2020 23:42
+1
Не эти же украинцы за него голосовали по приколу ? Хуже не будет они говорили . Ну , что ? Получите и распишитесь пожалуйста и оплачивайте и никто кроме Вас это не оплатит 😂😂😂😂😂
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02.12.2020 23:39
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Консультации продолжатся, но больших изменений в проекте госбюджета на 2021 год ждать не стоит, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6195
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02.12.2020 23:34 Відповісти
Не эти же украинцы за него голосовали по приколу ? Хуже не будет они говорили . Ну , что ? Получите и распишитесь пожалуйста и оплачивайте и никто кроме Вас это не оплатит 😂😂😂😂😂
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02.12.2020 23:39 Відповісти
Зачем ты постоянно оскорбляешь украинцев? Так хочется показать, свою мудрость, что ты уехал в ЕС в 90-х? Ну... ты показал. Зачем оскорблять окружающих?
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02.12.2020 23:42 Відповісти
Можешь по подробней чем я их оскорбляю ? Что мною написано не правду ?
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02.12.2020 23:47 Відповісти
Хочеш показати як ти поважаєш українців- вивчи мову і вживай її для початку. Вказувати на помилки не є проявом неповаги.
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03.12.2020 00:00 Відповісти
И ещё : Твой вопрос изначально поставлен глупо , и это тебя спалило что ты русский пень . Ставить вопрос уважение к одной нации , к человеку который живет среди многих национальностей , может только русский нацист . Ставить вопрос к уважение в Украине только к украинцам , где живут много национальностей может только русский нацист . Так что троллин мой тебя защитан ?
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03.12.2020 00:47 Відповісти
Выбрать себе в президенты чмо которое называет твою страну проституткой , это не оскорбление для самих себя украинцев ? Это не оскобленные меня теми украинцами ?
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02.12.2020 23:54 Відповісти
Зеленский же просто оказался слабым -- а что , до этого не было понятно ? Разве не слабый человек , будет свою страну проституткой обзывать ?

А видео , где он говорит журналисту « я вам ничего не должен « это не бык говорит ? А кто ?
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03.12.2020 00:15 Відповісти
Консультации продолжатся, но больших изменений в проекте госбюджета на 2021 год ждать не стоит, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2633
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02.12.2020 23:42 Відповісти
Корочє: Дєнєг нєт, всьо уже украдєно.
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02.12.2020 23:37 Відповісти
Как это денег нет ? Зачем вы врете ? На офис президента на сколько больше денег есть ? 30 % 40 % . Может тем кто голосовал за ЗЕ и компанию денег нет ? А бачили очi ? И ? 😜😜😜
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02.12.2020 23:41 Відповісти
Консультации продолжатся, но больших изменений в проекте госбюджета на 2021 год ждать не стоит, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6820
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02.12.2020 23:44 Відповісти
Взять и поделить... Зеля Кучму и КАЛомойского не обидит..Землякииии....
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02.12.2020 23:45 Відповісти
Консультации продолжатся, но больших изменений в проекте госбюджета на 2021 год ждать не стоит, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6541
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02.12.2020 23:46 Відповісти
Министерство Юстиции США признала выборы не сфальсифицированными.
Прощайте Трамп и Путлер...,Ауффидэрзеен)))
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02.12.2020 23:48 Відповісти
Агент кремля опять что то рассказал путинскому интерфаксу.
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02.12.2020 23:53 Відповісти
Хорошее предложение от фоп:"А почему игра идет в одни ворота? Предлагаю принять законопроект про депутатскую деятельность. Каждому депутату выдать фискальную камеру, как у полицейских. И с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 она должна быть включена. Чтобы мы видели, чем занимается оплачиваемый народом чиновник. Включил на 5 мин позже, штраф 51 000 грн, опоздал в Верховную раду на заседание, штраф 110 тыс грн за каждую минуту. Получил взятку, конфискация всего имущества, нажал кнопку "и за того парня", штраф 600 ДЕПУТАТСКИХ зарплат. И т.д. , можно напридумывать много. За любую грамматическую ошибку в законе, штраф. За антинародный проект, не принятый радою, лишение мандата. Пусть попробуют побыть в нашей шкуре. Может и взаимопонимание прийдет."
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03.12.2020 07:11 Відповісти
 
 