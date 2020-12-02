Консультації триватимуть, але великих змін у проєкті держбюджету на 2021 рік чекати не варто, - Гетманцев

Консультації щодо законопроєкту про державний бюджет на наступний рік продовжаться, але якихось суттєвих змін у бюджеті чекати не варто

Про це заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що ми ще продовжимо консультації щодо проєкту бюджету, але так чи інакше там якихось суттєвих змін не буде", - сказав Гетманцев журналістам після засідання фракції СН. За його словами, буде зроблено все можливе, щоб народні депутати не приймали бюджет вночі.

"Ми, безумовно, повинні прийняти бюджет, якомога швидше, щоб ми могли дати поштовх для бюджетного процесу на місцевому рівні. Тому я думаю, що це має статися на наступному (пленарному - ред) тижні. І не буде бюджетної ночі, саме тому і проводяться такі засідання фракції, щоб всі питання з'ясувати зараз", - зазначив Гетманцев.

Глава комітету також підкреслив, що проєкт бюджету на наступний рік - "реальний, приземлений, який відповідає кризовому стану в Україні і світі".

"У нас всіх багато питань до проєкту бюджету, але це те, з чим ми змушені змиритися, якщо ми хочемо жити в реальному фінансовому світі, а не жити ілюзіями", - вважає Гетманцев.