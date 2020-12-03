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Новини
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Слуга народу Гетманцев: Не бачу поки жодної підстави, щоб курс гривні скакав

Слуга народу Гетманцев: Не бачу поки жодної підстави, щоб курс гривні скакав

Глава податкового і фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев не бачить підстав для стрімкої зміни курсу гривні.

Про це він заявив в інтерв'ю "Буквам", інформує Цензор.НЕТ.

Так він відповів на запитання про те, чи може національна валюта впасти до 30 гривень за долар.

"Є таке поняття як "валютні очікування". Сам по собі коментар посадової особи, що має стосунок до фінансів, може вплинути на курс валюти. Я не хочу чинити такого впливу. Але я не бачу поки що жодної підстави для того, щоб курс гривні скакав. Жодної не бачу підстави для цього", - сказав Гетманцев.

Він також не вважає непоправним, якщо країна не отримає транш МВФ.

"Нам буде складніше, нам знадобиться залучати кошти з інших джерел. Це в принципі нормально. Це те саме, що ми робимо цього року. Цього року ми теж недоотримали гроші з МВФ. Відповідно, необхідно було залучити їх з інших джерел, що не було зроблено Мінфіном. Тому ми маємо деякі проблеми з виконанням видаткової частини бюджету зараз", - зазначив Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник глави ОП Милованов: друкувати гроші не вийде

"Бюджет - це не даність, це план, який у процесі виконання може змінюватися. Я переконаний, що у нас має бути фінансування МВФ. Але в разі, якщо ми його не отримаємо, ми залучимо гроші з інших джерел: ми розмістимо ОВДП, наприклад. Все одно дефіцит буде профінансований, але, можливо, дорожче і складніше", - вважає депутат.

Станом на 2 грудня НБУ встановив курс на рівні 28,56 гривні за долар. Вище він був востаннє 4 листопада - 28,6.

У проєкті кошторису Кабмін встановив середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 29,1.

Автор: 

гривня (1716) долар (529) інфляція (849) курс (1624) Гетманцев Данило (873)


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Топ коментарі
+13
Слуга народа Гетманцев: Не вижу пока ни одного основания, чтобы курс гривни скакал - Цензор.НЕТ 810
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03.12.2020 01:37
+11
А курс и не скачет. Гривна просто неуклонно обесценивается.

Дыра в 300 ярдов и отсутствие финансовых вливаний не является причиной для Гетманцева? Ну тогда он полный идиот.
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03.12.2020 01:28
+10
а кто положит деньги в банк, глава которого клоун, а помощники воры?
Только 73% населения Украины.
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03.12.2020 01:18
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Не вижу ни одной причины, почему бы не инвестировать

https://replyua.net/blog/235356-v-ukrainu-ne-speshat-vkladyvat-dengi-pritok-investiciy-za-poslednie-10-mesyacev-upal-v-20-raz.html В Украину не спешат вкладывать деньги: приток инвестиций за последние 10 месяцев упал в 20 раз
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03.12.2020 01:06 Відповісти
а кто положит деньги в банк, глава которого клоун, а помощники воры?
Только 73% населения Украины.
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03.12.2020 01:18 Відповісти
гетманцев--где ты мозги потерял ?
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03.12.2020 09:10 Відповісти
Значит пока еще есть что красть и выводить.
Как в 2013.
Когда обнулят ВСЕ - просто уйдут,повесив все на потерпевщего писюниста янелоха.
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03.12.2020 01:08 Відповісти
земля, Укроборонпром и мелочёвка осталась.
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03.12.2020 01:19 Відповісти
Поскачи на бутылке,гетманцев.
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03.12.2020 01:09 Відповісти
Слуга народа Гетманцев: Не вижу пока ни одного основания, чтобы курс гривни скакал - Цензор.НЕТ 4667
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03.12.2020 01:09 Відповісти
Уже начали считать......
Как информирует Replyua.net, политолог Виктор Бобыренко пишет на своей странице в Facebook, всегда, когда спор или дискуссия заходят в тупик, нужно обращать внимание на факты, против которых уже не пойдешь. Политолог отмечает, так за время президентства Порошенко за 4 года с 2015 по 2018 на дороги было потрачено 115 миллиардов гривен. Построено 9 тысяч км дорог.
Политолог отмечает, в 2020 году при президенте Зеленском построили 4 тысячи км и потратили 120 миллиардов гривен. И это при том, что есть же в открытом доступе информация о том, что подешевел битум процентов на 30.
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03.12.2020 01:15 Відповісти
Это из слов шоколадных
Что то я не видел те 9 тыс км дорог построечных и отремонтированных при порохе
Напомни где они?
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03.12.2020 08:46 Відповісти
"Построено 9 тысяч км дорог."
"Общая протяжённость 86,0 тыс. км."

Вы сейчас на полном серьезе утверждаете, что новых дорого стало больше на 10%? Дайте ссылку на карту с этими дорогами.
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03.12.2020 10:51 Відповісти
Коли він ще скінчиться той "коцерт"?..
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03.12.2020 06:32 Відповісти
Ну если он не видит ни каких оснований, значит он дебил. Очень хорошо вписывается в команду "зе-билов"...
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03.12.2020 01:10 Відповісти
Мертвые лошади не скачут. Особенно при гиперинфляции которую родили гипертарифы.
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03.12.2020 01:13 Відповісти
Слуга народа Гетманцев: Не вижу пока ни одного основания, чтобы курс гривни скакал - Цензор.НЕТ 810
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03.12.2020 01:37 Відповісти
Угу....... конечно же нет, будете из ЗВР поддерживать курс, как при Овоще, а потом выбухнет после вас.
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03.12.2020 01:14 Відповісти
" Господи, как скучно мы живем !! В нас пропал дух авантюризма, Мы перестали пистить Слуг !!"
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03.12.2020 01:20 Відповісти
Он не видит. Но форумчан не проведешь. Каждый из нас - финансист!
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03.12.2020 01:20 Відповісти
"недополучили деньги из МВФ" - почему на это преступление не возбудился Бакланов?
"у нас должно быть финансирование МВФ" , должно, хммм.. То есть, МВФ не выполняет своих обязанностей? Правда? Ну тогда пусть Бенядиктова заведёт на них дело, Портянка ей поможет
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03.12.2020 01:25 Відповісти
А курс и не скачет. Гривна просто неуклонно обесценивается.

Дыра в 300 ярдов и отсутствие финансовых вливаний не является причиной для Гетманцева? Ну тогда он полный идиот.
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03.12.2020 01:28 Відповісти
С болтунов все равно никакого спроса. Завтра скажет, вырвали из контекста или что Сорос подстроил, отмазки давно известны и банальны
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03.12.2020 01:29 Відповісти
Из Набсовета Укрзализницы сбежал Андерс Аслунд, из Нафтогаза удрал американец Амос Хохштайн - директор Набсовета. Оба этой осенью. Оба заявили о сопротивлении властей попыткам создать современную корпоративную структуру управления госкомпаниями. Неужели Вы думаете , что мир слепой. В Нафтогазе он с 2017 года и был устойчивый рост прибыли, а в этом году всё рухнуло. Он вообще открытым текстом заявил, что в Нафтогазе саботаж коррумпированных сил .
https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/amos-hochstein-why-im-leaving-the-supervisory-board-of-naftogaz.html
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03.12.2020 01:39 Відповісти
Кто умеет читать и анализировать тот поймет что будет с курсом ....

"Доходы бюджета 2021 власть Зеленского планирует на уровне 1 трлн 92 млрд гривен. При этом 561 млрд. гривен (51,37%) они собираются получить от ВНУТРЕННИХ заимствований. Денег таких в стране просто нет. Осуществляться это будет путем вымывания золотовалютных запасов через ОВГЗ и скупкой этих бумажек банками с выдачей им рефинансирования от НБУ. ЗВЗ Украины уменьшаются уже с сентября месяца 2020 года. С таким бюджетом, под конец года, там останется не более 10-12% от нынешнего состояния. Зеленский и Ко решили напоследок опустошить и Золотовалютный резервный фонд . " (с)
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03.12.2020 01:46 Відповісти
Украинцам нужно вбить себе в голову, что во власти не люди, а твари, место которых как минимум в тюрьме, а лучше на эшафоте.(с)
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03.12.2020 01:50 Відповісти
та вы, трускавецко-отдипломнутые, вообще слепые, кривомозглые,
недоученые и недопиз...ные..
а по 8 слабо? - а ваш вошдь, отбулавленый, абещаль...
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03.12.2020 01:48 Відповісти
Так же как и ваш вошьть Петя абещаль доллар по 8 а сделаль по 28.0. Но все же Украина оказалась глубоко в жопе, тоесть получилось как вы мечтали. И страна в жопе и *евробляхеров* наказали, и тарифы заоблачные и еще десятки миллиардов должны Ахметову за *зеленые тарифы*.
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03.12.2020 01:55 Відповісти
вы путаете, шановный - наш вождь наш рыжий мустанг,
абсолютно нелигитимно переизбранный,
и визжащий сейчас из под всех плинтусов,
шо он легитимный на самом деле, но только немного нелигитимно переизбранный...
с удовольствием наблюдаю ету серию "последний взгвизг кончиты"
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03.12.2020 02:07 Відповісти
зеленое спасение - пандемия....
на етом еще можно какое то время ехатъ, и на ето все списывать - но недолго.
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03.12.2020 01:53 Відповісти
Вся история Украины состоит в том что власть постоянно ищет как набить карманы олигархам и бандюкам, а не как облегчить жизнь и налоги простым украинцам. Зачем каждый год искать сотни миллиардов на затыкание дыр если можно заткнуть ненажерливые пасти 4-5 олигофренам которые никак не могут нажраться.
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03.12.2020 02:19 Відповісти
трезвеешь, Алекс - уже внятный немой вопрос.
осталось тока выяснить кому ты его задаешь...
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03.12.2020 03:35 Відповісти
Олигофрены - это ты и еще 13 с половиной миллионов дегенератов, которые проголосовали за малорослого зебиленка))
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03.12.2020 07:31 Відповісти
В 2008 году Юля тоже казала : де вы побачили Мирову крыззу? А Її задавлю Терафлю...
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03.12.2020 05:10 Відповісти
Гетьманцев, візьми та з'їси три таблетки апрофену (ака тарен, антидот проти ФОВ з армійської аптечки).
Через деякий час курс почне стрибати, причому в буквальному значенні цього слова...
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03.12.2020 06:03 Відповісти
Сейчас в обменниках евро продают почти по 35, а какие-то 4-5 месяцев тому курс был 28. С такими темпами руководства страной, к лету ойро будет по 50. А тупоголовый шут гетьманцев в розовых очках и не видет очевидного
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03.12.2020 06:19 Відповісти
Зрозуміло. Значить плигне.
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03.12.2020 06:52 Відповісти
це не курс долара скаче, це гетьманцев скаче по ефірах, Вам Ігор Валерійович сказав - дефолт, а ви шо? Халтурите? нема заробку ?. курс гривні точно копіює курс рубля. бабло в Росії, і вони включають реверс, бережуть свої капітали в РФ, так було у 2014-2015 роках, коли гривня схудла на 300 відсотків.
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03.12.2020 07:31 Відповісти
Он сам не знает, что говорит, потому что он этого механизма не понимает.
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03.12.2020 08:27 Відповісти
Иди оформляй инвалидность,если не видишь
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03.12.2020 08:44 Відповісти
Так й зафіксуємо, що курс гривні у нас москаль.
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03.12.2020 08:50 Відповісти
ну ну дефицит бюджета просто огромный и являеца рекордным за всю историю Украины и перекрывать его не чем, МВФ денег явно не даёт.. но для ЗЕбилов это конечно пустяки и не основание..
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03.12.2020 08:59 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. (с)
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03.12.2020 09:47 Відповісти
Гетьманцев і сліпий, і тупий,і злодій.Починай вивчати дорогу в ростов.
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03.12.2020 10:21 Відповісти
Локдаун - это шок, НБУ будет отталкиваться от макроэкономических показателей, - член совета Нацбанка о возможности снижения учетной ставки

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03.12.2020 12:18 Відповісти
а так, в целом, у 1,5 млн олигархов Украины, все хорошо! вклады в иностранных банках, имущество тоже, машины отличные! А зарплата из бюджета их особо не интересует - да не иссякнут потоки!
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03.12.2020 12:21 Відповісти
Не бачу ні однії підстави, щоб тебе сууку не розтинати. Ми це зробимо разом!!!
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03.12.2020 18:36 Відповісти
 
 