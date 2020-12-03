Слуга народу Гетманцев: Не бачу поки жодної підстави, щоб курс гривні скакав

Глава податкового і фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев не бачить підстав для стрімкої зміни курсу гривні.

Про це він заявив в інтерв'ю "Буквам", інформує Цензор.НЕТ.

Так він відповів на запитання про те, чи може національна валюта впасти до 30 гривень за долар.

"Є таке поняття як "валютні очікування". Сам по собі коментар посадової особи, що має стосунок до фінансів, може вплинути на курс валюти. Я не хочу чинити такого впливу. Але я не бачу поки що жодної підстави для того, щоб курс гривні скакав. Жодної не бачу підстави для цього", - сказав Гетманцев.

Він також не вважає непоправним, якщо країна не отримає транш МВФ.

"Нам буде складніше, нам знадобиться залучати кошти з інших джерел. Це в принципі нормально. Це те саме, що ми робимо цього року. Цього року ми теж недоотримали гроші з МВФ. Відповідно, необхідно було залучити їх з інших джерел, що не було зроблено Мінфіном. Тому ми маємо деякі проблеми з виконанням видаткової частини бюджету зараз", - зазначив Гетманцев.

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"Бюджет - це не даність, це план, який у процесі виконання може змінюватися. Я переконаний, що у нас має бути фінансування МВФ. Але в разі, якщо ми його не отримаємо, ми залучимо гроші з інших джерел: ми розмістимо ОВДП, наприклад. Все одно дефіцит буде профінансований, але, можливо, дорожче і складніше", - вважає депутат.

Станом на 2 грудня НБУ встановив курс на рівні 28,56 гривні за долар. Вище він був востаннє 4 листопада - 28,6.

У проєкті кошторису Кабмін встановив середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 29,1.