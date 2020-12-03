Слуга народу Гетманцев: Не бачу поки жодної підстави, щоб курс гривні скакав
Глава податкового і фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев не бачить підстав для стрімкої зміни курсу гривні.
Про це він заявив в інтерв'ю "Буквам", інформує Цензор.НЕТ.
Так він відповів на запитання про те, чи може національна валюта впасти до 30 гривень за долар.
"Є таке поняття як "валютні очікування". Сам по собі коментар посадової особи, що має стосунок до фінансів, може вплинути на курс валюти. Я не хочу чинити такого впливу. Але я не бачу поки що жодної підстави для того, щоб курс гривні скакав. Жодної не бачу підстави для цього", - сказав Гетманцев.
Він також не вважає непоправним, якщо країна не отримає транш МВФ.
"Нам буде складніше, нам знадобиться залучати кошти з інших джерел. Це в принципі нормально. Це те саме, що ми робимо цього року. Цього року ми теж недоотримали гроші з МВФ. Відповідно, необхідно було залучити їх з інших джерел, що не було зроблено Мінфіном. Тому ми маємо деякі проблеми з виконанням видаткової частини бюджету зараз", - зазначив Гетманцев.
"Бюджет - це не даність, це план, який у процесі виконання може змінюватися. Я переконаний, що у нас має бути фінансування МВФ. Але в разі, якщо ми його не отримаємо, ми залучимо гроші з інших джерел: ми розмістимо ОВДП, наприклад. Все одно дефіцит буде профінансований, але, можливо, дорожче і складніше", - вважає депутат.
Станом на 2 грудня НБУ встановив курс на рівні 28,56 гривні за долар. Вище він був востаннє 4 листопада - 28,6.
У проєкті кошторису Кабмін встановив середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 29,1.
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https://replyua.net/blog/235356-v-ukrainu-ne-speshat-vkladyvat-dengi-pritok-investiciy-za-poslednie-10-mesyacev-upal-v-20-raz.html В Украину не спешат вкладывать деньги: приток инвестиций за последние 10 месяцев упал в 20 раз
Только 73% населения Украины.
Как в 2013.
Когда обнулят ВСЕ - просто уйдут,повесив все на потерпевщего писюниста янелоха.
Как информирует Replyua.net, политолог Виктор Бобыренко пишет на своей странице в Facebook, всегда, когда спор или дискуссия заходят в тупик, нужно обращать внимание на факты, против которых уже не пойдешь. Политолог отмечает, так за время президентства Порошенко за 4 года с 2015 по 2018 на дороги было потрачено 115 миллиардов гривен. Построено 9 тысяч км дорог.
Политолог отмечает, в 2020 году при президенте Зеленском построили 4 тысячи км и потратили 120 миллиардов гривен. И это при том, что есть же в открытом доступе информация о том, что подешевел битум процентов на 30.
Что то я не видел те 9 тыс км дорог построечных и отремонтированных при порохе
Напомни где они?
"Общая протяжённость 86,0 тыс. км."
Вы сейчас на полном серьезе утверждаете, что новых дорого стало больше на 10%? Дайте ссылку на карту с этими дорогами.
"у нас должно быть финансирование МВФ" , должно, хммм.. То есть, МВФ не выполняет своих обязанностей? Правда? Ну тогда пусть Бенядиктова заведёт на них дело, Портянка ей поможет
Дыра в 300 ярдов и отсутствие финансовых вливаний не является причиной для Гетманцева? Ну тогда он полный идиот.
https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/amos-hochstein-why-im-leaving-the-supervisory-board-of-naftogaz.html
"Доходы бюджета 2021 власть Зеленского планирует на уровне 1 трлн 92 млрд гривен. При этом 561 млрд. гривен (51,37%) они собираются получить от ВНУТРЕННИХ заимствований. Денег таких в стране просто нет. Осуществляться это будет путем вымывания золотовалютных запасов через ОВГЗ и скупкой этих бумажек банками с выдачей им рефинансирования от НБУ. ЗВЗ Украины уменьшаются уже с сентября месяца 2020 года. С таким бюджетом, под конец года, там останется не более 10-12% от нынешнего состояния. Зеленский и Ко решили напоследок опустошить и Золотовалютный резервный фонд . " (с)
недоученые и недопиз...ные..
а по 8 слабо? - а ваш вошдь, отбулавленый, абещаль...
абсолютно нелигитимно переизбранный,
и визжащий сейчас из под всех плинтусов,
шо он легитимный на самом деле, но только немного нелигитимно переизбранный...
с удовольствием наблюдаю ету серию "последний взгвизг кончиты"
на етом еще можно какое то время ехатъ, и на ето все списывать - но недолго.
осталось тока выяснить кому ты его задаешь...
Через деякий час курс почне стрибати, причому в буквальному значенні цього слова...
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. (с)
Сотрудничество с МВФ под угрозой - Минфин не выполнил договоренностей, - экс-глава ГНС Верланов
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