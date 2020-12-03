Понад 1 млн крон зібрали на відбудову згорілого українського храму в Празі

Понад один мільйон крон, у перерахунку понад 370 тис. євро, вже зібрали для відбудови пам'ятника української народної дерев'яної архітектури в Празі - храму Святого Михаїла, зруйнованого пожежею.

Про це заявив мер чеської столиці Зденєк Гржіб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"До збору коштів долучаються як дрібні дарителі, так і ті, хто вкладає десятки тисяч крон", - сказав Гржіб.

Збір коштів оголосили на початку листопада.

Храм Святого Архангела Михаїла належав до найцікавіших пам’яток української народної дерев’яної архітектури в Празі. Церква, зведена в 17-му столітті в закарпатському селі Великі Лучки, в 1929 році була перевезена до Праги і встановлена в Саду Кінських на пагорбі Петршін.

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Храм був знищений вогнем за досі не встановлених обставин. Поліція не допускає, що причиною пожежі могли стати технічні проблеми. Як найбільш імовірну причину пожежі розглядають людський чинник.