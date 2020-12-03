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Новини
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Понад 1 млн крон зібрали на відбудову згорілого українського храму в Празі

Понад 1 млн крон зібрали на відбудову згорілого українського храму в Празі

Понад один мільйон крон, у перерахунку понад 370 тис. євро, вже зібрали для відбудови пам'ятника української народної дерев'яної архітектури в Празі - храму Святого Михаїла, зруйнованого пожежею.

Про це заявив мер чеської столиці Зденєк Гржіб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"До збору коштів долучаються як дрібні дарителі, так і ті, хто вкладає десятки тисяч крон", - сказав Гржіб.

Збір коштів оголосили на початку листопада.

Храм Святого Архангела Михаїла належав до найцікавіших пам’яток української народної дерев’яної архітектури в Празі. Церква, зведена в 17-му столітті в закарпатському селі Великі Лучки, в 1929 році була перевезена до Праги і встановлена в Саду Кінських на пагорбі Петршін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежа майже повністю знищила дерев'яну церкву в Празі, яку привезли з України на початку XX століття. ФОТОрепортаж

Храм був знищений вогнем за досі не встановлених обставин. Поліція не допускає, що причиною пожежі могли стати технічні проблеми. Як найбільш імовірну причину пожежі розглядають людський чинник.

Автор: 

діаспора (209) Прага (103) українці (2537) церква (698) Чехія (1607)


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Топ коментарі
+3
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03.12.2020 02:01
+2
Крысы Мавзолейные сожгли...
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03.12.2020 04:38
+1
100% .
Ці паскуди використовують будь-яку можливість нашкодити українцям, така їхня кацапська сутність по життю
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03.12.2020 06:52
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03.12.2020 02:01 Відповісти
не в тему, рыжий ищет пардона
патамуша косяков за сой не чувствует...
https://www.nytimes.com/2020/12/01/us/politics/rudy-giuliani-pardon.html Trump Has Discussed With Advisers Pardons for His 3 Eldest Children and Giuliani
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03.12.2020 03:51 Відповісти
"to grant https://www.nytimes.com/2020/12/02/us/politics/trump-pardons.html pre-emptive pardons to his children, to his son-in-law and to his personal lawyer Rudolph W. Giuliani"

показательная хрень...
бушу ето и в пень не стучало, обамцу то же не, та никому на моей памяти - етому казлу пардонец нужен...
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03.12.2020 03:56 Відповісти
https://www.nytimes.com/2020/12/02/us/politics/trump-pardons.html pre-emptive pardon

ето когда ты еще ничего не сделал, но уже помилован - славно так, по рыжему.
так иди делай - помилован же уже....
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03.12.2020 04:03 Відповісти
*собой
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03.12.2020 03:59 Відповісти
Крысы Мавзолейные сожгли...
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03.12.2020 04:38 Відповісти
100% .
Ці паскуди використовують будь-яку можливість нашкодити українцям, така їхня кацапська сутність по життю
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03.12.2020 06:52 Відповісти
Подяка людям.
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03.12.2020 07:14 Відповісти
Та вы пересчитайте тот "мільйон крон і переведіть в єври"... воры и лжецы.
Или чешская крона укрепилась по-украински, ЗЭленому тарифу
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03.12.2020 07:26 Відповісти
Да, на порядок ошиблись. Мульён крон - 38 тыс.евро получается.
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03.12.2020 07:49 Відповісти
И нафига?!
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03.12.2020 08:04 Відповісти
Что бы тебе подобных сбрасывать с колокольни.
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03.12.2020 08:16 Відповісти
Скоріше всього храм підпалили російські варвари за наказом Путіна. Якщо Росія спокійно вбиває бомбами дітей в Сирії і Україні, то що їй спалити церкву.
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03.12.2020 10:18 Відповісти
 
 