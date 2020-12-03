Понад 1 млн крон зібрали на відбудову згорілого українського храму в Празі
Понад один мільйон крон, у перерахунку понад 370 тис. євро, вже зібрали для відбудови пам'ятника української народної дерев'яної архітектури в Празі - храму Святого Михаїла, зруйнованого пожежею.
Про це заявив мер чеської столиці Зденєк Гржіб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"До збору коштів долучаються як дрібні дарителі, так і ті, хто вкладає десятки тисяч крон", - сказав Гржіб.
Збір коштів оголосили на початку листопада.
Храм Святого Архангела Михаїла належав до найцікавіших пам’яток української народної дерев’яної архітектури в Празі. Церква, зведена в 17-му столітті в закарпатському селі Великі Лучки, в 1929 році була перевезена до Праги і встановлена в Саду Кінських на пагорбі Петршін.
Храм був знищений вогнем за досі не встановлених обставин. Поліція не допускає, що причиною пожежі могли стати технічні проблеми. Як найбільш імовірну причину пожежі розглядають людський чинник.
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патамуша косяков за сой не чувствует...
https://www.nytimes.com/2020/12/01/us/politics/rudy-giuliani-pardon.html Trump Has Discussed With Advisers Pardons for His 3 Eldest Children and Giuliani
показательная хрень...
бушу ето и в пень не стучало, обамцу то же не, та никому на моей памяти - етому казлу пардонец нужен...
ето когда ты еще ничего не сделал, но уже помилован - славно так, по рыжему.
так иди делай - помилован же уже....
Ці паскуди використовують будь-яку можливість нашкодити українцям, така їхня кацапська сутність по життю
Или чешская крона укрепилась по-украински, ЗЭленому тарифу