Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі: застосував АГС і провів дистанційне мінування забороненими мінами, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українським захисниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Минулої доби, 2 грудня, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано поблизу Водяного. Там противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. Окрім того, на цій самій ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, від початку поточної доби, 3 грудня, російсько-окупаційні війська двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, Так, неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібру 120 мм, а також здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

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"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців, застосування ворогом заборонених зразків важкого озброєння негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в штабі.

"Вогневі провокації противника не становили загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Українські воїни продовжують виконувати завдання за призначенням. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.

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