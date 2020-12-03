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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі: застосував АГС і провів дистанційне мінування забороненими мінами, - штаб ОС

Ворог за добу тричі порушив режим

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українським захисниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Минулої доби, 2 грудня, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано поблизу Водяного. Там противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. Окрім того, на цій самій ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, від початку поточної доби, 3 грудня, російсько-окупаційні війська двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, Так, неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібру 120 мм, а також здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

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"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців, застосування ворогом заборонених зразків важкого озброєння негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в штабі.

"Вогневі провокації противника не становили загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Українські воїни продовжують виконувати завдання за призначенням. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.

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Ворог за добу тричі порушив режим тиші на Донбасі: застосував АГС і провів дистанційне мінування забороненими мінами, - штаб ОС 01

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обстріл (28250) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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03.12.2020 07:31 Відповісти
Не прицельно надеюсь.
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03.12.2020 07:32 Відповісти
А существуют какие-то разрешённые мины?
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03.12.2020 07:35 Відповісти
Це ж гібридне перемир'я ВАЗеленського. Уззкім "повстанцам", дозволено все. Українським воїнам, нічого.
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03.12.2020 10:35 Відповісти
А все ж таки Зеленський- видатна особистість. Будь-хто, тим більше якийсь лох, не зміг би заборонити військовим сидіти під обстрілами, боячись захистити своє життя і свою землю.
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03.12.2020 07:36 Відповісти
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разом з https://www.facebook.com/groups/725357064476478/user/100042927905542/?__cft__[0]=AZVSTQfHAfylalTHzuECx9WxEiiN3zbNa6hW1yyEvSv05XpyXtQj3Pk7KXUvw2CoG26SA_c3QSvRH7hhj2a7_gS4sbkEUPZnN0IO8y5disDFpBKwPbn2DmQ8BLwFMaGjYsyFGx8LV96DUj8pGRbvDNDc-1qDrYJMTF4OFXSKsR1akx9tpVkwHDICprfdzZOq2nGOtdyZE85p2hx6anO7K7cx&__tn__=-]C%2CP-y-R
Andrew Yankovsky .
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Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе: применил АГС и провел дистанционное минирование запрещенными минами, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7611Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе: применил АГС и провел дистанционное минирование запрещенными минами, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7611Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе: применил АГС и провел дистанционное минирование запрещенными минами, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7611
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZVSTQfHAfylalTHzuECx9WxEiiN3zbNa6hW1yyEvSv05XpyXtQj3Pk7KXUvw2CoG26SA_c3QSvRH7hhj2a7_gS4sbkEUPZnN0IO8y5disDFpBKwPbn2DmQ8BLwFMaGjYsyFGx8LV96DUj8pGRbvDNDc-1qDrYJMTF4OFXSKsR1akx9tpVkwHDICprfdzZOq2nGOtdyZE85p2hx6anO7K7cx&__tn__=*NK-y-R #инсайд Источники сообщают, что в Кабмине и Офисе президента нашли гениальное решение, где взять деньги на компенсации предпринимателям-ФЛП. Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе: применил АГС и провел дистанционное минирование запрещенными минами, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7611Их возьмут… у военных. Отчет Счетной палаты сообщил, что больше 10 миллиардов грн., выделенных на обеспечение Вооруженных сил Украины в 2020 г. Остались не потраченными. То есть, из Минфина их не перечислили, и в конце года они «сгорят».

У вас еще есть вопросы, почему в 2020 г. на систему питания им. Порошенко не перевели ни одну воинскую часть? Вам понятно, почему военные кричат о сорванном графике закупки вооружений? Почему завод «Арсенал» с Нового года грозится перевести работников на однодневную рабочую неделю?

Сумма, не перечисленная Министерству обороны, идеально совпадает с суммой необходимой Офису президента. Именно этими деньгами офис президента собирается задобрить предпринимателей - оаздать им по 8000 грн. А заодно - заткнуть некоторые другие дыры. Война - подождет. Сказал же герой Иловайска генерал Хомчак - ракеты «Ольха» и «Нептун» ВСУ не нужны.
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03.12.2020 07:38 Відповісти
Мертведчук скажи своим алкашам, что б соблюдали режим тишины !
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03.12.2020 07:38 Відповісти
Зеленский , вообще то, живой? Почему его не слышно по вопросам "устойчивого перемирия", "полного прекращения огня" с путинской стороны? Почему перестал хвастаться, как он обо всём договорился и всё организовал? Как же виртуозно кремлёвской нечистью с молчаливого согласия прокремлёвской нечисти придумано - никто не стреляет прицельно, просто, потом наши воины будут СЛУЧАЙНО, по неосторожности подрываться на каких - то неизвестных взрывных устройствах.... И никто не виноват..... И масса жертв, и пострадавших...
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03.12.2020 07:55 Відповісти
А що він скаже...
Що даремно вішав на вуха лапшу на стадіоні ?
Бо воно саме нікчемне, прийшло на брехні, а тепер повністю провалило державні справи ?
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03.12.2020 08:12 Відповісти
 
 