Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі: застосував АГС і провів дистанційне мінування забороненими мінами, - штаб ОС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українським захисниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Минулої доби, 2 грудня, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано поблизу Водяного. Там противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. Окрім того, на цій самій ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - зазначено в повідомленні.
Також повідомляється, від початку поточної доби, 3 грудня, російсько-окупаційні війська двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, Так, неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібру 120 мм, а також здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.
"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців, застосування ворогом заборонених зразків важкого озброєння негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в штабі.
"Вогневі провокації противника не становили загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.
Українські воїни продовжують виконувати завдання за призначенням. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.
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https://www.facebook.com/groups/725357064476478/user/100017248230554/?__cft__[0]=AZVSTQfHAfylalTHzuECx9WxEiiN3zbNa6hW1yyEvSv05XpyXtQj3Pk7KXUvw2CoG26SA_c3QSvRH7hhj2a7_gS4sbkEUPZnN0IO8y5disDFpBKwPbn2DmQ8BLwFMaGjYsyFGx8LV96DUj8pGRbvDNDc-1qDrYJMTF4OFXSKsR1akx9tpVkwHDICprfdzZOq2nGOtdyZE85p2hx6anO7K7cx&__tn__=-]C%2CP-y-R Андрій Янковський
разом з https://www.facebook.com/groups/725357064476478/user/100042927905542/?__cft__[0]=AZVSTQfHAfylalTHzuECx9WxEiiN3zbNa6hW1yyEvSv05XpyXtQj3Pk7KXUvw2CoG26SA_c3QSvRH7hhj2a7_gS4sbkEUPZnN0IO8y5disDFpBKwPbn2DmQ8BLwFMaGjYsyFGx8LV96DUj8pGRbvDNDc-1qDrYJMTF4OFXSKsR1akx9tpVkwHDICprfdzZOq2nGOtdyZE85p2hx6anO7K7cx&__tn__=-]C%2CP-y-R
Andrew Yankovsky .
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https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZVSTQfHAfylalTHzuECx9WxEiiN3zbNa6hW1yyEvSv05XpyXtQj3Pk7KXUvw2CoG26SA_c3QSvRH7hhj2a7_gS4sbkEUPZnN0IO8y5disDFpBKwPbn2DmQ8BLwFMaGjYsyFGx8LV96DUj8pGRbvDNDc-1qDrYJMTF4OFXSKsR1akx9tpVkwHDICprfdzZOq2nGOtdyZE85p2hx6anO7K7cx&__tn__=*NK-y-R #инсайд Источники сообщают, что в Кабмине и Офисе президента нашли гениальное решение, где взять деньги на компенсации предпринимателям-ФЛП. Их возьмут… у военных. Отчет Счетной палаты сообщил, что больше 10 миллиардов грн., выделенных на обеспечение Вооруженных сил Украины в 2020 г. Остались не потраченными. То есть, из Минфина их не перечислили, и в конце года они «сгорят».
У вас еще есть вопросы, почему в 2020 г. на систему питания им. Порошенко не перевели ни одну воинскую часть? Вам понятно, почему военные кричат о сорванном графике закупки вооружений? Почему завод «Арсенал» с Нового года грозится перевести работников на однодневную рабочую неделю?
Сумма, не перечисленная Министерству обороны, идеально совпадает с суммой необходимой Офису президента. Именно этими деньгами офис президента собирается задобрить предпринимателей - оаздать им по 8000 грн. А заодно - заткнуть некоторые другие дыры. Война - подождет. Сказал же герой Иловайска генерал Хомчак - ракеты «Ольха» и «Нептун» ВСУ не нужны.
Що даремно вішав на вуха лапшу на стадіоні ?
Бо воно саме нікчемне, прийшло на брехні, а тепер повністю провалило державні справи ?