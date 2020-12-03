Зима буде важкою. Кількість жертв COVID-19 у США може сягнути 450 тис., - директор Центру з контролю захворювань Редфілд
Директор Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Роберт Редфілд попередив, що нинішня зима стане найважчим часом в історії суспільної охорони здоров'я США через ситуацію з COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Нині ми перебуваємо в дуже критичних умовах, коли нам необхідно підтримувати стабільність нашої системи охорони здоров'я", - цитує The Hill виступ Редфілда під час заходу, організованого Торговою палатою США.
"Реальність така, що грудень, січень і лютий будуть найважкими часами. Я дійсно вважаю, що вони будуть найважчими в історії суспільної охорони здоров'я цієї країни, переважно через навантаження, з яким зіткнеться наша система охорони здоров'я", - сказав він.
Редфілд зазначив, що смертність від коронавірусу в країні починає зростати.
"Я справді думаю, що, на жаль, до лютого кількість американців, які померли від цього вірусу, може сягнути позначки в 450 тис.", - сказав він.
За його словами, в такій ситуації громадянам необхідно носити маски та уникати переповнених приміщень.
Тим часом, глава операції адміністрації США з прискореної розробки вакцини проти COVID-19 "надсвітова швидкість" ("Warp Speed") Монсеф Слауї заявив, що США сподіваються надати вакцину проти коронавірусу 100 млн людей до кінця лютого.
Він зазначив, що це всі передові медичні працівники країни, літні люди і люди з супутніми захворюваннями.
Якщо вакцина Johnson & Johson буде схвалена до цього часу, є ймовірність, що вакцинація буде проведена ще більшій кількості людей, сказав він.
Тим часом, згідно з даними проєкту Covid Tracking, у середу в США зафіксовано рекордну кількість госпіталізацій, пов'язаних з COVID-19, - 100 тис. 226.
Крім того, в країні зафіксовано найбільшу кількість смертей за один день з травня: в середу було зареєстровано 2 тис. 733 нові випадки.
За даними університету Джонса Гопкінса, всього за час пандемії в країні померли 273 тис.300 осіб, заразилися - 13 млн 915 тис. 286.
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За 8 місяців я лише раз бачив швидку яка приїхала в наш багатоквартирний комплекс, причому ніяких спец-костюмів. Вчора за 2 години походу вздовж головної мегаполіса міста раз бачив пожежну, дофіга поліцейських і жодної швидкої.
Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Об этом сообщает Reuters.
Как объяснила М. Харрис, в местах без достаточной вентиляции обязательно необходимо носить защитные маски, независимо от того, возможно ли там соблюдать социальную дистанцию, или нет.
Маски рекомендовано постоянно носить во всех общественных местах, включая вузы и школы.
Даже если помещения хорошо проветриваются, но соблюдать там социальную дистанцию хотя бы в один метр невозможно, то необходимо надевать средства индивидуальной защиты.
Это правило распространяется и на открытые пространства: если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими, также следует носить маску.
Харрис подчеркнула, что новое ужесточение правил стало одним из самых серьезных за время пандемии
численность населения земли составляет- 7 827 000 000
то есть, на сегодняшний день, процент инфицированных за весь период составляет- 0,83 %....
смертельные случаи, якобы, от ковид- 1 499 346, что составляет 0,02%....
люди, включите мозги и поверьте цифрам!
откуда, ****, истерия и разгон паники, что все заразимся и умрем?!!!!
кому это выгодно?!
«Світ зіткнеться з черговою пандемією грипу. Єдине, чого ми не знаємо, це коли вона станеться і наскільки вона буде серйозною», - зазначають в організації. ВООЗ контролює циркуляцію вірусів грипу для виявлення потенційних пандемічних штамів: 153 установи в 114 країнах беруть участь у глобальному епідемнагляді та розробляють заходи боротьби з ними. (С) ВООЗ 2019.