Зима буде важкою. Кількість жертв COVID-19 у США може сягнути 450 тис., - директор Центру з контролю захворювань Редфілд

Директор Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Роберт Редфілд попередив, що нинішня зима стане найважчим часом в історії суспільної охорони здоров'я США через ситуацію з COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нині ми перебуваємо в дуже критичних умовах, коли нам необхідно підтримувати стабільність нашої системи охорони здоров'я", - цитує The Hill виступ Редфілда під час заходу, організованого Торговою палатою США.

"Реальність така, що грудень, січень і лютий будуть найважкими часами. Я дійсно вважаю, що вони будуть найважчими в історії суспільної охорони здоров'я цієї країни, переважно через навантаження, з яким зіткнеться наша система охорони здоров'я", - сказав він.

Редфілд зазначив, що смертність від коронавірусу в країні починає зростати.

"Я справді думаю, що, на жаль, до лютого кількість американців, які померли від цього вірусу, може сягнути позначки в 450 тис.", - сказав він.

За його словами, в такій ситуації громадянам необхідно носити маски та уникати переповнених приміщень.

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Тим часом, глава операції адміністрації США з прискореної розробки вакцини проти COVID-19 "надсвітова швидкість" ("Warp Speed") Монсеф Слауї заявив, що США сподіваються надати вакцину проти коронавірусу 100 млн людей до кінця лютого.

Він зазначив, що це всі передові медичні працівники країни, літні люди і люди з супутніми захворюваннями.

Якщо вакцина Johnson & Johson буде схвалена до цього часу, є ймовірність, що вакцинація буде проведена ще більшій кількості людей, сказав він.

Тим часом, згідно з даними проєкту Covid Tracking, у середу в США зафіксовано рекордну кількість госпіталізацій, пов'язаних з COVID-19, - 100 тис. 226.

Крім того, в країні зафіксовано найбільшу кількість смертей за один день з травня: в середу було зареєстровано 2 тис. 733 нові випадки.

За даними університету Джонса Гопкінса, всього за час пандемії в країні померли 273 тис.300 осіб, заразилися - 13 млн 915 тис. 286.