35-40 тис. зайнятих ліжок для хворих на COVID-19 - перший показник, що треба запроваджувати локдаун, - "слуга народу" Радуцький

Система охорони здоров'я України не витримає, якщо одночасно будуть зайняті до 40 000 ліжок у лікарнях, які підготовлені для хворих на COVID-19, - і для запобігання колапсу потрібно буде запроваджувати жорсткий карантин (локдаун).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це на каналі "Україна 24" заявив глава комітету Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький.

Нардеп від фракції "Слуга народу" поскаржився, що карантин вихідного дня "не дав очікуваних результатів", і за останній тиждень у стаціонарах було зайнято вже до 28 000 ліжок із 52 000 нібито доступних (зі слів голови МОЗ Максима Степанова).

"Ланцюг (заражень), на жаль, не зупинився, не розірвався, але хоча б система має такий stand by. Якщо завантаженість ліжок зростатиме, якщо це буде 35-40 тисяч ліжок, то це перший показник, що треба запроваджувати локдаун", - заявив Радуцький.

Коли це може статися, він не береться прогнозувати. Нардеп нагадав, що влада зобов'язана попередити про запровадження локдауну за тиждень до цього.

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За повного карантину працювати можна буде тільки дистанційно (крім зайнятих у критичних сферах на кшталт АЕС, лікарень, аптек, дрібних магазинів тощо), будуть закриті ТРЦ, всі розважальні заходи, транспорт (крім службового). За словами Радуцького, мають бути обмеження на скупчення людей навіть на вулиці. Хто захоче полетіти кудись на відпочинок - той зможе це зробити.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав негайно запровадити локдаун на три-чотири тижні.

29 жовтня 2020-го глава фракції "Слуга народу" Арахамія заявив, що влада може запровадити "інтелектуальний локдаун".

Секретар РНБО Данілов повідомив, що локдаун буде запроваджено "зі 100% ймовірністю", але точної дати немає.

Міжнародне переміщення не закриють у разі локдауну, заявили в Кабміні.