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Новини Коронавірус і карантин
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35-40 тис. зайнятих ліжок для хворих на COVID-19 - перший показник, що треба запроваджувати локдаун, - "слуга народу" Радуцький

35-40 тис. зайнятих ліжок для хворих на COVID-19 - перший показник, що треба запроваджувати локдаун, -

Система охорони здоров'я України не витримає, якщо одночасно будуть зайняті до 40 000 ліжок у лікарнях, які підготовлені для хворих на COVID-19, - і для запобігання колапсу потрібно буде запроваджувати жорсткий карантин (локдаун).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це на каналі "Україна 24" заявив глава комітету Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький.

Нардеп від фракції "Слуга народу" поскаржився, що карантин вихідного дня "не дав очікуваних результатів", і за останній тиждень у стаціонарах було зайнято вже до 28 000 ліжок із 52 000 нібито доступних (зі слів голови МОЗ Максима Степанова).

"Ланцюг (заражень), на жаль, не зупинився, не розірвався, але хоча б система має такий stand by. Якщо завантаженість ліжок зростатиме, якщо це буде 35-40 тисяч ліжок, то це перший показник, що треба запроваджувати локдаун", - заявив Радуцький.

Коли це може статися, він не береться прогнозувати. Нардеп нагадав, що влада зобов'язана попередити про запровадження локдауну за тиждень до цього.

Читайте: Введення локдауну ніяк не пов'язане з траншем МВФ, - Немчінов

За повного карантину працювати можна буде тільки дистанційно (крім зайнятих у критичних сферах на кшталт АЕС, лікарень, аптек, дрібних магазинів тощо), будуть закриті ТРЦ, всі розважальні заходи, транспорт (крім службового). За словами Радуцького, мають бути обмеження на скупчення людей навіть на вулиці. Хто захоче полетіти кудись на відпочинок - той зможе це зробити.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав негайно запровадити локдаун на три-чотири тижні.

29 жовтня 2020-го глава фракції "Слуга народу" Арахамія заявив, що влада може запровадити "інтелектуальний локдаун".

Секретар РНБО Данілов повідомив, що локдаун буде запроваджено "зі 100% ймовірністю", але точної дати немає.

Міжнародне переміщення не закриють у разі локдауну, заявили в Кабміні.

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+5
Чувак по образованию фельдшер скорой помощи, а потом спортивный "врач". Потом шоу-бизнес, ширли-мырли и вот вам выдающийся эксперт в области медицины.
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03.12.2020 07:55
+5
Почему Радуцкий не на тюремной койке после продажи летом стратегического запаса средств защиты от пандемии? Или он маски и костюмы в Испанию и другие страны продавал под личным контролем оманского ЗеМародера?
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03.12.2020 07:58
+4
О, значну частину масок він в РФ штовхнув. По 22 копійки за маску.
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03.12.2020 08:02
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Чувак по образованию фельдшер скорой помощи, а потом спортивный "врач". Потом шоу-бизнес, ширли-мырли и вот вам выдающийся эксперт в области медицины.
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03.12.2020 07:55 Відповісти
Чого заспамили правду?
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03.12.2020 09:30 Відповісти
Зелень нездари з трускавецькими дипломами. Керувати країною це вам не кривлятись у вашому кварталі.
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03.12.2020 07:57 Відповісти
Для тебя, Радуцкий, индивидуальный локдаун должен был начаться с момента продажи тобой медицинских масок и средств защиты на сторону накануне эпидемии . Почему ты тут перья распускаешь ?
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03.12.2020 08:27 Відповісти
Заспокійтеся з цими масками, не продав би, шось інше вигадали б, шоб виправдати розповсюдження інфекції, бо після масок були туристи і заробітчани, потім всіякі віряни, потім знову туристи, тепер - діти.
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03.12.2020 09:35 Відповісти
Почему Радуцкий не на тюремной койке после продажи летом стратегического запаса средств защиты от пандемии? Или он маски и костюмы в Испанию и другие страны продавал под личным контролем оманского ЗеМародера?
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03.12.2020 07:58 Відповісти
О, значну частину масок він в РФ штовхнув. По 22 копійки за маску.
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03.12.2020 08:02 Відповісти
Патамушта оманський брехун отримав відкат від того гешефту.
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03.12.2020 08:03 Відповісти
Разве места не в % измеряются по областям???
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03.12.2020 07:58 Відповісти
в (раку собі введіть свій ЛОКДАУН...слів українських нема чи що?
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03.12.2020 08:01 Відповісти
VOLODUMUR, букв українських нема, чи що?
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03.12.2020 08:05 Відповісти
?
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03.12.2020 08:11 Відповісти
!
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03.12.2020 08:28 Відповісти
Для себя они лазейку то сделали кто захочет может улететь на отдых.если закрывать так все заправки ток чтобы топливом торговали и все аптеки и продуктовые магазины вьезд выезд за границу закрыть транспорт также вот только тогда это шоу даст результат а так ничего кардинально не поменяется
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03.12.2020 08:06 Відповісти
Фельдшер і спортсмен знає краще за усіх...
Хотілось би почути думку справжніх спеціалістів.
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03.12.2020 08:15 Відповісти
ага. ))
хотілось би почути пояснення Супрун як Україні непотрібні інфекційні лікарні....
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03.12.2020 08:28 Відповісти
А якби не було епідемії, то навіщо вони потрібні ?
Скажіть ви. Для чого нам утримувати купу будівель, персоналу, обладнання, якщо пацієнтів немає. В нас зайві гроші на це є ?
Краще передбачити перепланування інших закладів під потреби. Оце розумно.
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03.12.2020 08:36 Відповісти
https://suprun.doctor/koronavirus/ Хочеш?
https://suprun.doctor/koronavirus/ Почуй.
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03.12.2020 08:31 Відповісти
Якщо почитати і порівняти, то її професіоналізм значно перевищує всіх зеленкуватих клованів разом.
Ти читай, читай
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03.12.2020 08:38 Відповісти
Хочеш ти, а читати повинен я?
Мені її поради не цікаві.
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03.12.2020 08:41 Відповісти
Авжеж....Забитим совкам шкідливо долучатись до світових тенденцій.
Їм спокійніше в своєму болоті сидіти і в такт жабам поквакувати.
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03.12.2020 08:58 Відповісти
не хило поработали 10 месяцев. при заполнении коек в среднем по области 1500 чел. для них, катастрофа. им всем нехрен делать в медицине кроме как воровать, СТАТИСТЫ гребанные
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03.12.2020 09:14 Відповісти
каждый день, суки в новостях. все высшее руководство. наверное именно для этого сществуют в медиине большие должности.. вы медики или журналисты????
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03.12.2020 09:17 Відповісти
Ця тварина подала законопроект № 4314 "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)", за яким українців масово будуть використовувати як лабораторних щурів для тестування вакцин.
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03.12.2020 09:20 Відповісти
Суки ці міністри і депутати, хворих в лікарні ніхто не хоче ложить, а потім кажуть що коек 50% занято.
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03.12.2020 10:19 Відповісти
Клоуны начинали с 9 тысяч, как условие локдауна, а теперь дошли уже до 40 тысяч заболевших. Так и до ста недалеко.
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03.12.2020 12:19 Відповісти
 
 