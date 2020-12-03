УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12522 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
785 7

За добу у світі виявили 634,9 тис. нових випадків COVID-19, померли - 12,3 тис. Загальна кількість інфікованих - 64,8 млн.

За добу у світі виявили 634,9 тис. нових випадків COVID-19, померли - 12,3 тис. Загальна кількість інфікованих - 64,8 млн.

Станом на ранок 2 грудня у світі зареєстрували 634 970 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID- 19. Померли за добу 12 376 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 64 845 240 випадків інфікування, з них 634 970 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 499 355 осіб, з них 12 376 за минулу добу.

За добу у світі виявили 634,9 тис. нових випадків COVID-19, померли - 12,3 тис. Загальна кількість інфікованих - 64,8 млн. 01

Побороли хворобу і вилікувалися 44,9 млн осіб.

Також читайте: Зима буде важкою. Кількість жертв COVID-19 у США може сягнути 450 тис., - директор Центру з контролю захворювань Редфілд

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

За добу у світі виявили 634,9 тис. нових випадків COVID-19, померли - 12,3 тис. Загальна кількість інфікованих - 64,8 млн. 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - сьому. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Німеччина, Велика Британія, Франція та Польща.

За добу у світі виявили 634,9 тис. нових випадків COVID-19, померли - 12,3 тис. Загальна кількість інфікованих - 64,8 млн. 03
За добу у світі виявили 634,9 тис. нових випадків COVID-19, померли - 12,3 тис. Загальна кількість інфікованих - 64,8 млн. 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До "испанки" этот вирус не дотягивает, что, собственно хорошо.
показати весь коментар
03.12.2020 08:07 Відповісти
Все таки медицина и фармокология 100 лет не стояли на ровном месте. Да и мировой войнушки в 19-м не было.
показати весь коментар
03.12.2020 10:54 Відповісти
Зайдешь нынче на censor, посмотришь: "Он все еще танцует?"(С), - то есть есть ли что еще в Украине при Слугах Народа, кроме ковида и "бубочки", увидишь, что ничего у Слуг Народа кроме ковида и пустого, мудного "бубочки", нет, да и пойдешь с censor.
Что тут делать, о чем читать, что обсуждать?
Все и так ясно.
Выбрали 73% лохтората в 2019 году прежнее гуано, правда, в новой обертке, и в следующей раз выберут такое же, только в иной внешней оболочке, особенно если 73% лохтората телевизор скажет, что это гуано (например, Кива), для них, 73% лохтората - полезно.
Обертка новая, содержимое старое.
И события все старые, все это все уже видели, и чем закончится, тоже известно, если не случится "полковник Пиночетенко".
показати весь коментар
03.12.2020 08:11 Відповісти
Главное, что бы не случился полковник Муравьев.
показати весь коментар
03.12.2020 10:56 Відповісти
В Канаді в зимовий період в тиждень вмирає до 7тис, тобто 1тис в день, на 36млн. населення. У звязку з ковідом https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020017-eng.htm особливих відхилень від цього чомусь не зареєстровано .
показати весь коментар
03.12.2020 08:25 Відповісти
Ковид, безусловно, весьма полезная закаляющая вещь. Рекомендую всем переболеть для переоценки взглядов на жизнь.
показати весь коментар
03.12.2020 10:57 Відповісти
Мы говорим здесь что телевизор не соответствует статистике и визуальному наблюдению.
показати весь коментар
03.12.2020 17:36 Відповісти
 
 