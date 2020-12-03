За добу у світі виявили 634,9 тис. нових випадків COVID-19, померли - 12,3 тис. Загальна кількість інфікованих - 64,8 млн.

Станом на ранок 2 грудня у світі зареєстрували 634 970 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID- 19. Померли за добу 12 376 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 64 845 240 випадків інфікування, з них 634 970 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 499 355 осіб, з них 12 376 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 44,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - сьому. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Німеччина, Велика Британія, Франція та Польща.



