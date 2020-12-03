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Новини Коронавірус і карантин
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Україна може отримати швидкий доступ до вакцини проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Україна може отримати швидкий доступ до вакцини проти COVID-19, -

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації рекомендував парламенту підтримати законопроєкт, який дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти COVID-19.

"Профільний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт №4314. Він дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти COVID-19", - повідомили в партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На думку голови парламентського комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького, ухвалення законопроєкту №4314 зменшить навантаження на систему охорони здоров'я.

"Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров'я України", - зазначив Радуцький.

Також читайте: 35-40 тис. зайнятих ліжок для хворих на COVID-19 - перший показник, що треба запроваджувати локдаун, - "слуга народу" Радуцький

"І завдяки законопроєкту це стане можливим. Адже залучення України до клінічних випробувань вакцин дозволило б вже зараз провести вакцинацію частини населення. Так само і скорочення термінів державної реєстрації вакцин прискорить їхнє повномасштабне застосування", - зазначили в "Слузі народу".

Автор: 

вакцина (4419) ВР (14942) карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
А потом ее (эту вакцину) крадуцкий продаст как маски из госрезерва
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03.12.2020 08:11
+4
При зелёной власти Украина может получить ускоренный, только ОТКАЗ в кредитах и инвестициях, но никак не вакцины.
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03.12.2020 08:30
+3
Что они собрались испытывать?
Американские и европейские вакцины, признанные во всем мире?
Или "отечественную" из крапивы?
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03.12.2020 08:12
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А потом ее (эту вакцину) крадуцкий продаст как маски из госрезерва
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03.12.2020 08:11 Відповісти
Написали бы честно, Украина может получить ускоренный доступ к эрзацвакцине..., но главное в красивой упаковке
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03.12.2020 08:43 Відповісти
и не говори, всё везде плохо и вообще мы все умрём
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03.12.2020 08:44 Відповісти
Что они собрались испытывать?
Американские и европейские вакцины, признанные во всем мире?
Или "отечественную" из крапивы?
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03.12.2020 08:12 Відповісти
Кацапский Новчок Спутник V
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03.12.2020 08:43 Відповісти
хоч не до росіскої ?
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03.12.2020 08:13 Відповісти
І тут турборежим. Поспішиш - людей насмішиш.
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03.12.2020 08:15 Відповісти
Хотят "протолкнуть" в Украине рашистскую вакцину новичок спутник?!
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03.12.2020 08:24 Відповісти
Надо ж "уменьшить нагрузку" на медицину и возложить "нагрузку" на ритуальную службу, одновременно "уменьшив" нагрузку на Пенсионный фонд.
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03.12.2020 09:00 Відповісти
А когда будут уголовные дела и посадки по ралуцкрму и его подельнику из опы, продавших во время 1й волны пандемии средства защиты для украинских граждан в ********* и Китай?
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03.12.2020 08:27 Відповісти
Вже давно треба розуміти просту річ - якщо чиновник/депутат каже щось накшталт "Україна може отримати..." то вона так само може і не отримати. Відповідальності за свої слова вони не несуть ніякої. "Ну, не шмагла..."
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03.12.2020 08:27 Відповісти
При зелёной власти Украина может получить ускоренный, только ОТКАЗ в кредитах и инвестициях, но никак не вакцины.
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03.12.2020 08:30 Відповісти
Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 5289
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03.12.2020 08:34 Відповісти
....тема сисек раскрыта
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03.12.2020 08:41 Відповісти
Ипочто мои девичьи груди ты узлом завязал на спине.
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03.12.2020 09:02 Відповісти
Девять баб не смогут родить ребёнка за один месяц
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03.12.2020 08:46 Відповісти
Можуть, якшо заздалегідь підготуватись, як ВОЗ, шо вніс тему довіри до вакцинації до 10 найголовніших проблем. А ще:

Глобальна пандемія грипу
«Світ зіткнеться з черговою пандемією грипу. Єдине, чого ми не знаємо, це коли вона станеться і наскільки вона буде серйозною», - зазначають в організації. ВООЗ контролює циркуляцію вірусів грипу для виявлення потенційних пандемічних штамів: 153 установи в 114 країнах беруть участь у глобальному епідемнагляді та розробляють заходи боротьби з ними.

Це 19-й рік.
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03.12.2020 09:16 Відповісти
Мы многое можем делать, но не делаем. Так и тут.
Так что: как сделаете -- тогда и сообщите.
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03.12.2020 09:39 Відповісти
А может и не плучить. Новость ни о чем.
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03.12.2020 09:48 Відповісти
В турборежимі можна буде подивитись на вакцину.Причому до огляду будуть доступні вакцини всіх провідних фірм.
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03.12.2020 10:42 Відповісти
 
 