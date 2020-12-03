Україна може отримати швидкий доступ до вакцини проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації рекомендував парламенту підтримати законопроєкт, який дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти COVID-19.

"Профільний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт №4314. Він дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти COVID-19", - повідомили в партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На думку голови парламентського комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького, ухвалення законопроєкту №4314 зменшить навантаження на систему охорони здоров'я.

"Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров'я України", - зазначив Радуцький.

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"І завдяки законопроєкту це стане можливим. Адже залучення України до клінічних випробувань вакцин дозволило б вже зараз провести вакцинацію частини населення. Так само і скорочення термінів державної реєстрації вакцин прискорить їхнє повномасштабне застосування", - зазначили в "Слузі народу".