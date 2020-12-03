В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи
В Україні станом на ранок четверга, 3 грудня, зафіксовано 14 496 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 15 372 людини (найвищий показник від початку пандемії), померли 243 пацієнти.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Друзі, другий день поспіль маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 739 осіб;
летальних випадків – 243;
одужало – 15 372 особи;
здійснено тестувань за добу – 72 678 (зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 772 760 осіб;
одужало – 384 426 осіб;
летальних випадків – 12 960;
проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях", - розповів Степанов.
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і не підготували кисню для лікарень.
Тільки застосовуючи силу.
І ти перша почнеш волати, що до мирних протестувальників застосовують силу.
Как у вас с этим дело обстоит?
Все ли носят маски?
Какова заболеваемость?
Какие методы воздействия?
В США є медична система хочь якась. Є система тестування. В США більше людей їздить на власніих автівках - меньше контактів. Більше людей живуть у власних домівках.
Порвняно з Україною в США кучність населення у великих містах в рази більша ніж в більшості в Україні.
Хворіють більш ті хто або не дотримується заходів власної безпеки - це серед мої знайомих. Пофігісти хворіють частіше. Хворіють більше в штатах да є зима. Так званий tornado alley. Мабуть також зачиняють вікна. Ось карта. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html
"in indoor spaces, particularly if poorly ventilated" https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/protect-your-home.html
Більш того, CDC ще пише 0 відкривайте вікна в офісних будинках і перевітрюйте свіжим повітрям а не кондиціонуванням.
Consider using natural ventilation (i.e., opening windows if possible and safe to do so) to increase outdoor air dilution of indoor air when environmental conditions and building requirements allow. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html
І цього замало. Вони ще тут це написали першою строкою:
https://www.epa.gov/coronavirus/indoor-air-homes-and-coronavirus-covid-19
Ensuring proper ventilation with outside air can help reduce indoor airborne contaminants, including SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, and other viruses. However, by itself, increasing ventilation is not enough to protect people from exposure to the virus that causes COVID-19. When used along with other best practices (such as wearing masks, social distancing, frequent hand washing, and surface disinfection) recommended by the CDC, increasing ventilation can be part of a plan to protect yourself and your family.
EPA:
An important approach to lowering the concentrations of indoor air pollutants or contaminants including any viruses that may be in the air is to increase ventilation - the amount of outdoor air coming indoors. Ensuring proper ventilation with outside air can help reduce the concentration of airborne contaminants, including viruses, indoors. However, by itself, increasing ventilation is not enough to protect people from COVID-19. When used along with other best practices recommended by CDC and others, increasing ventilation can be part of a plan to protect people indoors. https://www.epa.gov/coronavirus/ventilation-and-coronavirus-covid-19
Що в Україні з цього приводу? Абсолютна Тиша. А при поганому союзі всі знали що потрібно регулярно перевітрювати домівки. І будивельні норми це враховували. Коли психічно хворі колишні стукачі і вертухаї зачиняють вікна в домівках, в транспорті і на роботі і в інших місцях, це або шизофренія або відвертий саботаж при єпідемії.
Чому мовчить мінздрав в Україні з цього приводу? Чому мовчать спеціалісти? Чи американці може усе тупіе і СДС глупеньки такі що написали це окремою строкою?
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Вот так героически и победили коронавирус.
"Правительство сегодня приняло рекомендацию независимого Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских препаратов (MHRA) утвердить для использования вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19"
Подумайте, а то к вам вежливые люди прийдут и вежливо отобъют почки во славу святого Пыни.
Такого маніакально-шизофренічної тяги до відсутності свіжого повітря я не бачив в жодній іншій країні де був. А свіже повітря і його рух від 20см в хвилину в приміщенні вивітрює патогени. Це той випадок коли сквозняк рятує життя, а малоінтеллектуальні особи його знищують. Патогени це не горілка і не робочий інструмент і не назва ліків, для тих кто не в курсі. Це віруси і бактурії, наприклад.
Така звичка ще більш розповсюдженна в районних містах. Тому епіцентри ковіду з великих міст швидко перекочують в районні міста де є багатоповерхівки в достатньої кількості. Куди мінздрав дивиться? Правила власної гігіени - ніхто не знає.
Почему локдаун с 23 декабря?
https://kvartal95.com/afisha/ Афиша - НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕРНИЙ КВАРТАЛ. ТЕЛЕСЪЕМКА - 22 ДЕКАБРЯ КИЕВ - Дворец "Украина", 19:00