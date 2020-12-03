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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи

В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи

В Україні станом на ранок четверга, 3 грудня, зафіксовано 14 496 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 15 372 людини (найвищий показник від початку пандемії), померли 243 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Друзі, другий день поспіль маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи 02госпіталізовано – 1 739 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи 02летальних випадків – 243;

В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи 02одужало – 15 372 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи 02здійснено тестувань за добу – 72 678 (зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506).

Також читайте: Зима буде важкою. Кількість жертв COVID-19 у США може сягнути 450 тис., - директор Центру з контролю захворювань Редфілд

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи 07захворіло – 772 760 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи 07одужало – 384 426 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи 07летальних випадків – 12 960;

В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи 07проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи 12

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи - Цензор.НЕТ 1517
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03.12.2020 08:53
+9
Яким чином натягнути маски протестуючим проти карантину?
Тільки застосовуючи силу.
І ти перша почнеш волати, що до мирних протестувальників застосовують силу.
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03.12.2020 08:38
+6
Навколо всі хворіють, але сімейним наказали не відправляти на тестування хворих : Степанову треба втримати показники у 15000 плюс-мінус. Ви ще вірете цим зеленим шулерам?
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03.12.2020 08:22
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це все тому, що дурні зелені не змогли організувати дотримання норм карантину по країні.
і не підготували кисню для лікарень.
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03.12.2020 08:18 Відповісти
Яким чином натягнути маски протестуючим проти карантину?
Тільки застосовуючи силу.
І ти перша почнеш волати, що до мирних протестувальників застосовують силу.
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03.12.2020 08:38 Відповісти
Для начала нужно было тратить деньги из ковидного фонда не на дороги. Но это все уже лирика, у земразей «положительная статистика»
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03.12.2020 09:01 Відповісти
Во время экономического кризиса вызванного пандемией тратить деньги на дороги самое лучшее решение.
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03.12.2020 09:04 Відповісти
Действительно, зачем земразям, во время мировой пандемии, закупать кислород и готовить специалистов для работы с больными? Ещё вдруг меньше народу помрет...
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03.12.2020 09:14 Відповісти
Кислород не нужно закупать, он находится в воздухе. Не нужно было в школе курить учебник физики.
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03.12.2020 09:16 Відповісти
Почніть з дітей - вони маски не носять.
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03.12.2020 09:06 Відповісти
А зачем? "Больничный я Вам не дам. Температуры нет." Через неделю результат - положительный. "Больничный я Вам не дам. Уже прошло две недели. Можете и дальше ходить на работу"
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03.12.2020 10:41 Відповісти
В Ухані комуняки застосовували силу. Били тих хто без масок. Тих хто не перевітрює приміщення. Тих хто ьусується великими группами. Багато чого поганого в комунизмі. Але психологію натовпу вони вивчили непогано.
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03.12.2020 11:57 Відповісти
Вам ближе тема США.
Как у вас с этим дело обстоит?
Все ли носят маски?
Какова заболеваемость?
Какие методы воздействия?
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03.12.2020 12:00 Відповісти
Я сам буду вирішувати яка тема мені ближче, друже. В США вентилюється транспорт і заклади куди ходять багато людей. Інколи навіть холодно. Але зараз розумію що це рятує життя.

В США є медична система хочь якась. Є система тестування. В США більше людей їздить на власніих автівках - меньше контактів. Більше людей живуть у власних домівках.

Порвняно з Україною в США кучність населення у великих містах в рази більша ніж в більшості в Україні.

Хворіють більш ті хто або не дотримується заходів власної безпеки - це серед мої знайомих. Пофігісти хворіють частіше. Хворіють більше в штатах да є зима. Так званий tornado alley. Мабуть також зачиняють вікна. Ось карта. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html
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03.12.2020 13:08 Відповісти
Американський CDC (сан служба-мінздрав - Національний Центр Контролю за Інфекційними Захворюваннями) Чітко і ясно написала нещодавно що найвищій ризик захворювань - в замкнутих неперевітрюваних приміщеннях. Конкретно

"in indoor spaces, particularly if poorly ventilated" https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/protect-your-home.html

Більш того, CDC ще пише 0 відкривайте вікна в офісних будинках і перевітрюйте свіжим повітрям а не кондиціонуванням.
Consider using natural ventilation (i.e., opening windows if possible and safe to do so) to increase outdoor air dilution of indoor air when environmental conditions and building requirements allow. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html

І цього замало. Вони ще тут це написали першою строкою:
https://www.epa.gov/coronavirus/indoor-air-homes-and-coronavirus-covid-19

Ensuring proper ventilation with outside air can help reduce indoor airborne contaminants, including SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, and other viruses. However, by itself, increasing ventilation is not enough to protect people from exposure to the virus that causes COVID-19. When used along with other best practices (such as wearing masks, social distancing, frequent hand washing, and surface disinfection) recommended by the CDC, increasing ventilation can be part of a plan to protect yourself and your family.

EPA:
An important approach to lowering the concentrations of indoor air pollutants or contaminants including any viruses that may be in the air is to increase ventilation - the amount of outdoor air coming indoors. Ensuring proper ventilation with outside air can help reduce the concentration of airborne contaminants, including viruses, indoors. However, by itself, increasing ventilation is not enough to protect people from COVID-19. When used along with other best practices recommended by CDC and others, increasing ventilation can be part of a plan to protect people indoors. https://www.epa.gov/coronavirus/ventilation-and-coronavirus-covid-19

Що в Україні з цього приводу? Абсолютна Тиша. А при поганому союзі всі знали що потрібно регулярно перевітрювати домівки. І будивельні норми це враховували. Коли психічно хворі колишні стукачі і вертухаї зачиняють вікна в домівках, в транспорті і на роботі і в інших місцях, це або шизофренія або відвертий саботаж при єпідемії.

Чому мовчить мінздрав в Україні з цього приводу? Чому мовчать спеціалісти? Чи американці може усе тупіе і СДС глупеньки такі що написали це окремою строкою?
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03.12.2020 13:57 Відповісти
для них ковида нет
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03.12.2020 15:04 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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03.12.2020 08:19 Відповісти
Навколо всі хворіють, але сімейним наказали не відправляти на тестування хворих : Степанову треба втримати показники у 15000 плюс-мінус. Ви ще вірете цим зеленим шулерам?
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03.12.2020 08:22 Відповісти
так і є, нещодавно моєму батькові відмовили, сказала трохи почекати ускладнень, бо їх може і не бути
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03.12.2020 08:25 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи - Цензор.НЕТ 1517
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03.12.2020 08:53 Відповісти
Молодец Зеленский. Второй день подряд положительная динамика.
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03.12.2020 08:57 Відповісти
А то! Вчера 169 человек умерло, а сегодня 243. Чем тебе не положительная динамика? Земрази довольны.
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03.12.2020 09:04 Відповісти
Главное что количество больных уменьшается.
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03.12.2020 09:05 Відповісти
Конечно, ведь они умирают.
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03.12.2020 09:07 Відповісти
и новые не появляются
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03.12.2020 09:09 Відповісти
А то! Мёртвые второй раз не болеют! Спасибо зебилам.
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03.12.2020 09:10 Відповісти
Значит эпидемия стабилизировалась, спасибо Зеленскому и его Кабмину.
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03.12.2020 09:13 Відповісти
Номер карты скинуть, куда спасибо переводить?
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03.12.2020 10:34 Відповісти
скинь. Имя твое уже знаем, код подобрать не трудно.
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03.12.2020 10:37 Відповісти
"и новые не появляются" - в статистике Степанова? Ну тогда да...
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03.12.2020 10:44 Відповісти
тебя послушать, так можно было заболевших не писать вообще.
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03.12.2020 10:46 Відповісти
Чем не вариант?
Вот так героически и победили коронавирус.
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03.12.2020 11:43 Відповісти
цікаво оце------За добу у світі виявили 634,9 тис. нових випадків COVID-19, померли - 12,3 тис. ===а у нас померли 243 пацієнти=======майже 2%. А чи не забагато?
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03.12.2020 10:08 Відповісти
тем кому насрать на ковид, прутся в Турцию
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03.12.2020 15:05 Відповісти
по смертям нет положительной динамики
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03.12.2020 09:05 Відповісти
https://novyny.online.ua/stalo-vidomo-skilki-koshtuvalo-likuvannya-zelenskogo-vid-koronavirusa_n827736/ Клінічна лікарня "Феофанія", яка знаходиться в Києві, назвала суму, що була витрачена на лікування від COVID-19 президента України Володимира Зеленського і глави його офісу Андрія Єрмака. У клініці відзначили, що вартість лікування кожного громадянина України з коронавірусною хворобою COVID-19, в тому числі і президента України або керівника ОПУ, становить в середньому 7800 гривень і може змінюватися відповідно до тяжкості перебігу і стадії захворювання. У лікарні також підкреслили, що для облаштування робочої зони президенту під час лікування ніяких коштів витрачено не було, так як це приміщення передбачено проектом будівлі.
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03.12.2020 09:01 Відповісти
Великобритания стала первой страной в мире, которая начинает использовать вакцину Pfizer-BioNTech от коронавируса уже на следующей неделе.

"Правительство сегодня приняло рекомендацию независимого Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских препаратов (MHRA) утвердить для использования вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19"
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03.12.2020 09:11 Відповісти
Стебанов,******,ты мне не друг!
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03.12.2020 09:24 Відповісти
Академиик Гундаров эпидемиолог -за 19 год в России с орви обращались по 84 тыс в день. От пневмонии в результате орви умерали по 70 человек в сутки. Ковид вируса действует также,орви потом пневмония, токсичность он не дает а только пневмонию. В 20 году уровень орви и пневмонии ниже а смертность выше чем 70,все остальное приписки и вранье с патологиями. Эпидемии нет есть обычное сезонное заболевания. Уровень смертности в Украаине снизился. Не ведитесь на яркие слова учитесь сопостовлять не будьте буратинами , берегите хорошее настрение и здоровье.
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03.12.2020 09:37 Відповісти
верить российской статистике - себя не уважать.
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03.12.2020 09:40 Відповісти
Как можно не верить самой лучшей и честной стране в мире.
Подумайте, а то к вам вежливые люди прийдут и вежливо отобъют почки во славу святого Пыни.
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03.12.2020 10:37 Відповісти
Заметили ? Вся верхушка -меркели макроны трампы -тестируются каждый день .Что это значит? Это значит ,что ,если человек подхватил ковид ,то в первые 5 дней ,вирус находится в носоглотке ,размножается и затем опускается в лёгкие и желудок ,и соответственно с ним можно бороться, прополаскивая носоглотку солевыми , содовыми и прочими лечебными растворами . А нам простолюдинам говорят - при недомогании -ожидайте 5 дней. И если стало хуже -приходите будем бороться с вирусом вместе ,но это когда уже поезд ушел и вирус уже в теле .Теперь организму намного сложнее избавиться от заразы .То есть нас просто обманывают .Аппарат ивл ,если до него дошло положение больного редко спасает .Что бы в таком состоянии организм насыщался кислородом ,мешает слизь в виде плёнки на лёгких .И качай кислород, или не качай -толку ноль .Но есть выход -чтобы частично убрать слизь и пену на лёгких люди уже придумали ,-нужно намочить спиртом ткань ,или через ингалятор и дышать по 5 -10 минут парами пищевого спирта или водки .И всё ! Человек сможет насытить кровь кислородом. Так как пары спирта растворяют слизь , так же как ацетон пенопласт .Это придумал не я ,но есть ролик в ютубе .
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03.12.2020 10:09 Відповісти
Вікна відкривайте. Для початку. Самий дешевіий засіб заходу власної безпеи.
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03.12.2020 11:55 Відповісти
Власть пошла по пути поднятия количества " ВЫЗДОРОВЕВШИХ". Как только пациент может дышать с горем пополам без кислородной маски.. его выпирают домой, " долечиваться" ( в период когда даже повреждения на легких не зарубцевались и пациент по квартире почти не может передвигаться от бессилия. А там пусть следит "домашний врач" , ну и через время придете сделать еще КТ. В общем или у нас просто статистика такая , либо у нас изобрели "чудесный способ излечения" и мы держим это в тайне от всего мира ( вероятно об этом в свое время и говорил наш гарант)
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03.12.2020 10:35 Відповісти
В країні де психічно хворі люди зачиняють всі вікна в транспорті, на роботі і в домівках можна очікувати лише мор. Я цей різновид психічної хвороби бачу десь з 2009го. Відколи базарні бариги та гопники виштовхали мозговиту інтеллігенцію з країні.

Такого маніакально-шизофренічної тяги до відсутності свіжого повітря я не бачив в жодній іншій країні де був. А свіже повітря і його рух від 20см в хвилину в приміщенні вивітрює патогени. Це той випадок коли сквозняк рятує життя, а малоінтеллектуальні особи його знищують. Патогени це не горілка і не робочий інструмент і не назва ліків, для тих кто не в курсі. Це віруси і бактурії, наприклад.

Така звичка ще більш розповсюдженна в районних містах. Тому епіцентри ковіду з великих міст швидко перекочують в районні міста де є багатоповерхівки в достатньої кількості. Куди мінздрав дивиться? Правила власної гігіени - ніхто не знає.
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03.12.2020 11:54 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3234097/******************************************************
Почему локдаун с 23 декабря?
https://kvartal95.com/afisha/ Афиша - НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕРНИЙ КВАРТАЛ. ТЕЛЕСЪЕМКА - 22 ДЕКАБРЯ КИЕВ - Дворец "Украина", 19:00
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03.12.2020 13:48 Відповісти
 
 