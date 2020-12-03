В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи

В Україні станом на ранок четверга, 3 грудня, зафіксовано 14 496 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 15 372 людини (найвищий показник від початку пандемії), померли 243 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Друзі, другий день поспіль маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 739 осіб;

летальних випадків – 243;

одужало – 15 372 особи;

здійснено тестувань за добу – 72 678 (зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 772 760 осіб;

одужало – 384 426 осіб;

летальних випадків – 12 960;

проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях", - розповів Степанов.



