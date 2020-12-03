УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11055 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 036 5

У НАТО не уявляють безпеки Чорного моря без України, - Кулеба

У НАТО не уявляють безпеки Чорного моря без України, - Кулеба

Альянс не уявляє безпеки Чорного моря без України та Грузії, а більшість країн-членів НАТО підтримують майбутнє членство нашої країни в Альянсі.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріч показала, що Альянс не уявляє безпеку Чорного моря без України та Грузії. І це принципово важливо. Вона показала ще один момент — більшість учасників дискусії в той чи інший спосіб підтримують майбутнє членство України та Грузії в Альянсі", - сказав глава МЗС

Він оцінив розмову як предметну та назвав ключові "сигнали" України під час зустрічі.

Також читайте: НАТО продовжить нарощувати практичну допомогу Україні і Грузії, - Столтенберг

"Наші ключові сигнали: Крим мілітаризується Росією — це неприпустимо, це створює загрозу для безпеки Чорноморського регіону, для шляхів у цьому регіоні. Потрібні колективні дії. Друге — Україна прагне глибшої взаємодії з Альянсом на всіх рівнях, зокрема ми хочемо бачити більше навчань НАТО на території України. Третє — членство України в НАТО є неминучим, тому ми вважаємо, що це буде вигідно для всіх і закликаємо перейти до наступного етапу — Плану дій щодо членства. Це не була дискусія, всі висловили власну позицію, виступили із заявами", - розповів міністр.

Автор: 

НАТО (6424) членство в НАТО (1715) Чорне море (1659) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в команде зелёной чмырли больше экспертов НАТО, ЭС, МВФ чем в самих этих структурах. Но остаёться вопрос, почему при таких эксператах удоляеться во времени сотрудничество с этими организациями.
показати весь коментар
03.12.2020 08:52 Відповісти
🤣 , невдалий аргумент , заперечую , в коричневій команді лідер - в кожній діжці затичка - і міністром економічного розвитку , і закордонних справ , і головою РНБО , - та хоч ким , хоч в злочинному уряді ...
показати весь коментар
03.12.2020 09:00 Відповісти
Якби це сказав пан Столтенберг ...
показати весь коментар
03.12.2020 08:55 Відповісти
Ото сказав. І я не уявляю Україну ....без червоної калини, кавунів...Дніпра.
Але! Що ви ВаЗелинові робите для зміцнення позиції України на Чорному морі? Як там справи з розбудовою військово-морської бази у Маріуполі (Азов)? А що там в Одесі нового побудували, крім часткового ремонту причалу?
показати весь коментар
03.12.2020 09:00 Відповісти
А шо с Николаевским судоремонтным...

То, что и со всем остальным при ЗЕ - в глубокой жопе и ноль финансирования.
показати весь коментар
03.12.2020 09:02 Відповісти
 
 