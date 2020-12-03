У НАТО не уявляють безпеки Чорного моря без України, - Кулеба
Альянс не уявляє безпеки Чорного моря без України та Грузії, а більшість країн-членів НАТО підтримують майбутнє членство нашої країни в Альянсі.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Зустріч показала, що Альянс не уявляє безпеку Чорного моря без України та Грузії. І це принципово важливо. Вона показала ще один момент — більшість учасників дискусії в той чи інший спосіб підтримують майбутнє членство України та Грузії в Альянсі", - сказав глава МЗС
Він оцінив розмову як предметну та назвав ключові "сигнали" України під час зустрічі.
"Наші ключові сигнали: Крим мілітаризується Росією — це неприпустимо, це створює загрозу для безпеки Чорноморського регіону, для шляхів у цьому регіоні. Потрібні колективні дії. Друге — Україна прагне глибшої взаємодії з Альянсом на всіх рівнях, зокрема ми хочемо бачити більше навчань НАТО на території України. Третє — членство України в НАТО є неминучим, тому ми вважаємо, що це буде вигідно для всіх і закликаємо перейти до наступного етапу — Плану дій щодо членства. Це не була дискусія, всі висловили власну позицію, виступили із заявами", - розповів міністр.
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Але! Що ви ВаЗелинові робите для зміцнення позиції України на Чорному морі? Як там справи з розбудовою військово-морської бази у Маріуполі (Азов)? А що там в Одесі нового побудували, крім часткового ремонту причалу?
То, что и со всем остальным при ЗЕ - в глубокой жопе и ноль финансирования.