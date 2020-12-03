COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1364, Запорізька область - 1060 та Одеська - 935

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1364), Запорізькій (1060) та Одеській (935) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 3 грудня в Києві на коронавірус захворіли 1364 людини.

Загальна кількість інфікованих становить 75 376 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1369 осіб, за минулу добу - 30. Від початку епідемії одужали 24 275 пацієнтів.

Станом на 3 грудня кількість активних хворих у Києві становить 49 732 особи.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 1 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1799 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Запорізька та Одеська області.

Так, у Запорізькій області добовий приріст хворих на коронавірус становить 1060 осіб. Загальна кількість інфікованих - 33 615. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 327 осіб, за добу - 6. Від початку епідемії одужали 5691 пацієнт. Кількість активних хворих у Запорізькій області - 27 597.

В Одеській області на коронавірус захворіли 935 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 47 920 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 609 осіб, за минулу добу - 16. Від початку епідемії одужали 12 062 пацієнти. Кількість активних хворих в Одеській області становить 35 249 осіб.