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Новини Бюджет-2021
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У проєкті Держбюджету-2021 бракує грошей для фінансування судової системи, - Вища рада правосуддя

У проєкті Держбюджету-2021 бракує грошей для фінансування судової системи, - Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя заявили про недостатність коштів, передбачених проєктом державного бюджету-2021, для фінансування судової системи.

Про це інформує пресслужба ВРП, передає Цензор.НЕТ.

"Обсяги видатків, передбачених у проєкті закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" для забезпечення діяльності судової влади, не відповідають реальній потребі. На цьому наголошується у листах, які Вища рада правосуддя надіслала керівникам двох парламентських комітетів – з питань правової політики та з питань бюджету", - йдеться у повідомленні.

У ВРП зазначають, що найбільше занепокоєння викликає обсяг видатків на оплату праці суддів і працівників апаратів місцевих та апеляційних судів.

Наголошується, що напередодні підготовки законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2021 рік" ВРП надіслала до уряду пріоритетні завдання фінансового забезпечення судової влади та її незалежності на період 2021–2023 років. З-поміж цих пріоритетів – забезпечення в повному обсязі видатків на виплату суддівської винагороди у визначеному законодавством розмірі, оплату праці працівників апаратів судів, а також нарахування на заробітну плату.

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У ВРП інформують, що під час доопрацювання проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" Комітет ВР з питань правової політики запропонував збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" на 5,6 млрд гривень.

Окремо 10 листопада ВРП звернулася до Мінфіну з проханням врахувати пропозиції Комітету ВР під час підготовки проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання.

"Однак у схваленому Кабінетом Міністрів України та направленому до Верховної Ради України для розгляду у другому читанні законопроєкті ці пропозиції не враховані", - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що 30 листопада Державна судова адміністрація звернулася до ВРП з листом, у якому повідомила, що граничні обсяги видатків ДСА як головного розпорядника бюджетних коштів на 2021 рік становлять 15,653 млрд грн.

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"Виходячи з цього, грошовою винагородою в наступному році будуть забезпечені лише 5245 суддів та 22 287 працівників апаратів судів (при фактичній кількості працівників апаратів судів станом на 1 листопада 2020 року – 25 070). Інші видатки споживання апеляційних та місцевих судів забезпечені лише на 29% (447,6 млн грн при потребі 1,5 млрд гривень)", - повідомили у ВРП.

Окрім того, як уточнюється, у своїх листах до голів правового та бюджетного комітетів ВР ВРП звертає увагу на те, що статтею 7 проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" пропонується встановити з 1 січня 2021 року прожитковий мінімум, зокрема, для працездатних осіб у розмірі 2270 грн, а для визначення базового посадового окладу судді пропонується встановлювати окремий розмір прожиткового мінімуму – 2102 гривні.

Разом з тим, відповідно до частини третьої статті 135 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" базовий розмір посадового окладу судді становить певну кількість прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, без будь-яких застережень, уточнень та винятків, наголошують у ВРП.

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Тож ВРП звернулася до голови Комітету ВР з питань правової політики Андрія Костіна та голови Комітету ВР з питань бюджету Юрія Арістова із проханням посприяти у забезпеченні критично необхідних видатків державного бюджету для ДСА на 2021 рік за бюджетною програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя".

Автор: 

держбюджет (2388) суд (11653) фінансування (3094) Вища рада правосуддя (582)


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Топ коментарі
+17
судя по материальному благосостоянию судей их и не надо финансировать
(даже за немаленькую их зарплату ото все честно не наживешь))))
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03.12.2020 09:14
+16
У нас суды на самообеспечении. Сколько не увеличивай им зряплаты, премии, доплаты, пожизненное содержание они все равно будут "еще немножко на дому вышивать".
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03.12.2020 09:18
+14
Враховуючи, що судова система, в теперішньому вигляді, працює проти України, скарги з їх боку недоречні.
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03.12.2020 09:16
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Шо, припікає?
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03.12.2020 09:12 Відповісти
они уже ржут над быдлом...

страна сплошной цирк, пля...
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03.12.2020 09:38 Відповісти
В проекте Госбюджета-2021 не хватает денег для финансирования судебной системы, - Высший совет правосудия - Цензор.НЕТ 5090
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03.12.2020 09:14 Відповісти
судя по материальному благосостоянию судей их и не надо финансировать
(даже за немаленькую их зарплату ото все честно не наживешь))))
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03.12.2020 09:14 Відповісти
Враховуючи, що судова система, в теперішньому вигляді, працює проти України, скарги з їх боку недоречні.
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03.12.2020 09:16 Відповісти
А на наблюдателей хватает.
На гениальные фильмы гениальных режиссёров хватает.
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03.12.2020 09:16 Відповісти
Нехай живуть на 5-6 тищ. Це нормальна з/п як казав найвеличніший.
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03.12.2020 09:17 Відповісти
У нас суды на самообеспечении. Сколько не увеличивай им зряплаты, премии, доплаты, пожизненное содержание они все равно будут "еще немножко на дому вышивать".
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03.12.2020 09:18 Відповісти
Не хватает денег для финансирования судебной системы? Не хватает денег на самую справедливую судебную систему в мире? А какие "нищенские" заработные платы в самой справедливой судебную системе в мире ? Какая часть выделенных на содержание на самую справедливую судебную систему в мире тратится на ЗП самых справедливых и независимых судей в мире? Надо спасать, а то разбежаться... учить детей, лечить людей...
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03.12.2020 09:20 Відповісти
Проблема страні. что она слишком мало платила судьям. Меньше прожиточного минимума.
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03.12.2020 09:21 Відповісти
Як це не хватає!? Та ваших взяток хватить не тільки вам і родині прожити
а ще державі платити. Держава не вам а ви державі повині платити.
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03.12.2020 09:22 Відповісти
для чого їх фінансувати вони прймають рішення проти держави, мафія судівська сама сильна в світі
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03.12.2020 09:22 Відповісти
Уже ? Уже не хватает ? А я думал что пять лет назад и семь лет и восемь лет назад только такое было , когда у них у бедных ни бумаги ни ручек не было ....
А вот со своих бабок они , судьи , не хотят профинансироватся ? Все равно ведь отобьют деньги назад втройне ))
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03.12.2020 09:25 Відповісти
Та вы итак дох* скомуниздили, не хватает вам...Ох***ли с*к*
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03.12.2020 09:26 Відповісти
Зебилам ни на что не хватает.Разворовали все, мародёры чёртовы.
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03.12.2020 09:32 Відповісти
Дармоеды и вымогатели завыли.
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03.12.2020 09:33 Відповісти
Що насудили те і повинні отримувати шлюхи в мантіях.
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03.12.2020 09:35 Відповісти
они еще и зарплату получают?
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03.12.2020 09:35 Відповісти
Подобные заявления иначе как плевок в лицо народу Украины не воспринимаются.
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03.12.2020 09:35 Відповісти
Наші судді можуть років 50 працювати на зекономлених матеріалах, але службу не покинуть, бо вони вірні закону, як священники москальського пархату богу.
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03.12.2020 09:36 Відповісти
А им ещё и платят?
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03.12.2020 09:40 Відповісти
Да ладно, судьи-ворье может обеспечить весь бюджет Украины на пару лет. А если несчастных прокуроров, ментов, чиновников, депутатов подключить, то и на пару десятков лет хватит.
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03.12.2020 09:40 Відповісти
Та судейские не только себя а всю Украину могут легко профинансировать ...
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03.12.2020 09:51 Відповісти
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует расширить программу по продвижению судебной реформы в Украине «Новое правосудие». Организация намерена увеличить бюджет проекта с $21 млн до $25 млн и продлить срок его действия до 30 сентября 2021 года.«Настоящий запрос предусматривает увеличение максимальной стоимости контракта на $4 млн, c $21 193 693 до $25 193 693, а также перенос даты окончания срока действия контракта с 7 февраля 2021 года на 30 сентября 2021 года», - сообщают в американском агентстве.
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03.12.2020 10:02 Відповісти
Учитывая тот факт, что за последний год освободили от уголовной и финансовой ответственности стольких толстосумов именно при участии судейской системы, можно предположить, что "благодарность" отбеленных хапуг НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ. А посему было бы правильно ИМ поделиться с бюджетом незаконно полученным доходом, а не требовать "на вышивание крестиком" дополнительные миллиарды.
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03.12.2020 10:04 Відповісти
Вышший совет правосудия - это та БАНДА которую не успел разогнать Порошенко,а при Зеленском они обнаглели не чуствуют Земли под ногами.....
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03.12.2020 10:10 Відповісти
Тов. "судьи", ваши так же и наши, денюжки у бандюков, которых вы освобождаете и они безнаказанно продолжают воровать, делясь с вами! От куда у нищих "судей" дворцы, машинки и часики и т. д.?
А решение проблем, очень простой: Посадите нескольких бандюков в мантии с конфискацией и будут деньги, не только на судебную систему и МВФ не понадобится! Цена такая: 2 шт. "судей" - 1 млн и больше гривен в месяц экономии, только зарплата!
PS: А за что надбавки? С преступностью покончено? За что, всем чиновникам премии???
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03.12.2020 10:56 Відповісти
Я уже начал переживать, что наши судьи и прокуроры на зароботки в Польшу массово подадуться.
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03.12.2020 11:05 Відповісти
"которую не успел разогнать Порошенко" - 5 лет не хватило?
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03.12.2020 11:49 Відповісти
Нихрена с судьями ее случится, пусть затянут пояса и умерят аппетиты. Ишь, разожрались.
Им вообще зарплату не за чем платить, плохо работают, дела рассматриваются годами, выносят несправедливые решения, откровенные взяточники, водилы убийцы- мажоры, и в погонах, толстосумы и держиморды, всегда остаются безнаказанными или на условных сроках.
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03.12.2020 13:27 Відповісти
Судді самі себе прогодують. За те, щоб зайти в будівлю суда, суддя кожного дня має платити за вхід по тисячу баксів і всі будуть ходити.
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03.12.2020 14:14 Відповісти
 
 