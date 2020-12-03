"Помирає дуже багато людей": у Німеччині продовжили частковий локдаун до 10 січня

У Німеччини обмежувальні заходи, викликані пандемією коронавірусу, продовжуються до 10 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідна домовленість досягнута канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і прем'єр-міністрами федеральних земель в середу, 2 грудня. 4 січня голови федерації і земель зберуться знову для обговорення подальших кроків. Досі планувалося, що частковий локдаун у ФРН буде діяти до 20 грудня.

За словами Меркель, мета продовженого локдауну - довести заражуваність коронавірусом до менш ніж 50 випадків на 100 тисяч осіб протягом одного тижня.

"Ми, в цілому, дуже далекі від цієї мети. Щодня від коронавірусу вмирає дуже багато людей", - констатувала канцлерка ФРН.

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Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер назвав рішення про продовження часткового локдауну до 10 січня необхідним і правильним заходом. Одночасно Зьодер не виключив можливості посилення чинних обмежень, які зараз поширюються на контакти між людьми, заклади громадського харчування, культурні установи і подорожі.

Тим часом Німецька федерація і землі готуються до швидкого початку масової вакцинації проти коронавірусу. Перші дозволи на застосування вакцин в ЄС можуть бути видані вже в кінці грудня, тому потрібно подбати про те, щоб підготовка до вакцинації була вже на досить просунутій стадії, підкреслила Меркель.

За словами канцлерки, необхідно також узгодити порядок вакцинації серед різних груп населення.