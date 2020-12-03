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Новини Коронавірус і карантин
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"Помирає дуже багато людей": у Німеччині продовжили частковий локдаун до 10 січня

У Німеччини обмежувальні заходи, викликані пандемією коронавірусу, продовжуються до 10 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідна домовленість досягнута канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і прем'єр-міністрами федеральних земель в середу, 2 грудня. 4 січня голови федерації і земель зберуться знову для обговорення подальших кроків. Досі планувалося, що частковий локдаун у ФРН буде діяти до 20 грудня.

За словами Меркель, мета продовженого локдауну - довести заражуваність коронавірусом до менш ніж 50 випадків на 100 тисяч осіб протягом одного тижня.

"Ми, в цілому, дуже далекі від цієї мети. Щодня від коронавірусу вмирає дуже багато людей", - констатувала канцлерка ФРН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35-40 тис. зайнятих ліжок для хворих на COVID-19 - перший показник, що треба запроваджувати локдаун, - "слуга народу" Радуцький

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер назвав рішення про продовження часткового локдауну до 10 січня необхідним і правильним заходом. Одночасно Зьодер не виключив можливості посилення чинних обмежень, які зараз поширюються на контакти між людьми, заклади громадського харчування, культурні установи і подорожі.

Тим часом Німецька федерація і землі готуються до швидкого початку масової вакцинації проти коронавірусу. Перші дозволи на застосування вакцин в ЄС можуть бути видані вже в кінці грудня, тому потрібно подбати про те, щоб підготовка до вакцинації була вже на досить просунутій стадії, підкреслила Меркель.

За словами канцлерки, необхідно також узгодити порядок вакцинації серед різних груп населення.

Автор: 

Німеччина (7324) карантин (18172) Меркель Ангела (1139) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Я думаю коли ти захворієш - або від пневмонії помруть твої близькі - тоді ти зрозумієш що це був не фейк....
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03.12.2020 09:51
+5
интересно, а сами немцы об этом знают, что они почти все уже умерли?))
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03.12.2020 09:42
+2
Що цікаво - жоден не помер від вірусу. Від фейку неможливо померти. Хіба у варіанті фейкостатистики від міністерств захоронення здоров'я чи типу еренбеов. АЛЕ ВІД ВАКЦИН ЗДОХНУТЬ ВСІ ВАКЦИНОВАНІ.
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03.12.2020 09:18
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Все носятся с этими умирающими...

Они вам очень нужны? Если на сотню попадается один полезный для общества и государства человек, то это очень хорошо.

Не хотят или не могут заботиться о себе - в могилу. Нефиг занимать чужое место под солнцем.
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03.12.2020 09:16 Відповісти
В Украине вчера умерло 243 человека, и ничего... у главнокомандующего корпоративы.
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03.12.2020 09:17 Відповісти
Що цікаво - жоден не помер від вірусу. Від фейку неможливо померти. Хіба у варіанті фейкостатистики від міністерств захоронення здоров'я чи типу еренбеов. АЛЕ ВІД ВАКЦИН ЗДОХНУТЬ ВСІ ВАКЦИНОВАНІ.
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03.12.2020 09:18 Відповісти
Я думаю коли ти захворієш - або від пневмонії помруть твої близькі - тоді ти зрозумієш що це був не фейк....
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03.12.2020 09:51 Відповісти
Пневмонией болели всегда, а если затягивали то могли и помереть. У меня Ирка, года четыре назад чуть не улетела, ходила с соплями и температурой, недели две, на работу надо, когда начала падать - её на скорую и во 2 на Черниговскую. Знаешь как эту больничку окрестили медики? Никто не знает, кроме скорой. "В последний путь", туда безнадег прут, бомжей на грани и тп. Легких у нее не было вообще, на рентген неделю по 2 раза в день её волочили, облучали и качали антибиотиками. Вытянули . Так шо хорош нагонять
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03.12.2020 15:10 Відповісти
не было никакой пневмонии у Ирки.... это все фейк...
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03.12.2020 15:33 Відповісти
Мозги в голове надо иметь , а не шляться с температурой и спихивать все на барановирус
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03.12.2020 20:41 Відповісти
даа....как-то не созрели бюргеры до интеллектуального карантину...
(сарказм)
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03.12.2020 09:20 Відповісти
созрели в баварии после 21,00 за выход на улицу штраф 500 евро
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06.01.2021 00:50 Відповісти
Вот же ж неразумные немцы. Глава земли ратует за ужесточение карантина. То ли дело наши мэры - оне всегда с народом и всегда возглавляют сопротивление любому карантину.
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03.12.2020 09:27 Відповісти
"Умирает очень много людей": в Германии продлили частичный локдаун до 10 января - Цензор.НЕТ 9504

А там знов ніхто не помер. Супєрчєловєкі.
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03.12.2020 09:28 Відповісти
интересно, а сами немцы об этом знают, что они почти все уже умерли?))
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03.12.2020 09:42 Відповісти
И какие социальные контакты у монголов?
И какая плотность населения на квадратный километр?
Прежде чем печатать задумались..... Только вот нечем....
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03.12.2020 09:45 Відповісти
Це ти хочеш щільність населення до летальності приплести??
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03.12.2020 10:25 Відповісти
А ми в Кіно. Ну як в кіно, поки в кіно.
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03.12.2020 10:18 Відповісти
 
 