Зеленський у Міжнародний день людей з інвалідністю: Ви залишаєтеся взірцем переможної боротьби за свої права і повноцінне життя нарівні з іншими

Президент України Володимир Зеленський на честь Міжнародного дня людей з інвалідністю зазначив, що державна політика в усіх напрямках має безапеляційно враховувати аспект інвалідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"У реаліях сьогодення людям з інвалідністю набагато складніше. Адже кожен з нас в умовах боротьби з епідемією COVID-19 як ніколи раніше усвідомлює значущість найвищої соціальної цінності – здоров’я. Для людей з інвалідністю питання здоров’я стали актуальнішими в рази. Тому державна політика за всіма напрямами має безапеляційно враховувати аспект інвалідності, а влада й суспільство повинні докладати максимум зусиль для покращення доступу людей з інвалідністю до медицини, праці, освіти, архітектури, транспорту та інших сфер життєдіяльності", - зазначив глава держави.

Зеленський переконаний, що люди з інвалідністю за будь-яких обставин були, є й залишатимуться взірцем переможної боротьби за свої права, за повноцінне життя нарівні з іншими, за статус України як соціальної та правової держави.

"Для мене як Президента важливо орієнтувати дії парламенту, уряду та інших владних інституцій на забезпечення прав і свобод людей з інвалідністю в Україні. Бажаю вам міцного здоров’я та віри в себе і свою державу!" - підсумував президент.

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