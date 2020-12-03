"Редакційна помилка": в Об'єднанні мусульман Польщі вибачилися за календар з мечетями в "російському" Криму. ФОТО
У Релігійному Об'єднанні мусульман Польщі назвали "редакційною помилкою" підпис "Російська Федерація" до кримських мечетей в опублікованому релігійному календарі на 2021 рік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Крим.Реалії.
"Я висловлюю глибоке співчуття і прошу вибачення у всіх, хто відчував себе скривдженим через це. Очевидно, сталася помилка. Я не хочу звинувачувати себе або когось тут: це серйозна помилка, якої не повинно було трапитися, але вона сталася. Сталася редакційна помилка на етапі створення, фатальний автоматизм письменника і перенесення назви "(Російська Федерація)", що з'явилася на інших сторінках календаря, за що ще раз прошу вибачення", - йдеться у зверненні муфтія Польщі Томаша Мишкевича, опублікованому на сайті організації.
Він зауважив, що "не було мети створювати додаткову напруженість в і без того складній політичній ситуації".
"Ми всі підтримуємо вільний Крим, який є таким важливим для всіх татар, зокрема для польсько-татарської громади. Мені дуже шкода, що стався такий неприємний випадок, тим більше, що Релігійне об'єднання мусульман в Республіці Польща було і залишається аполітичним. Одна з наших основних цілей - відстоювати право мусульманської громади на релігійну практику, недоторканність релігійних об'єктів і кладовищ", - йдеться у зверненні муфтія.
Зазначається, що помилку в календарі вже виправлено.
Водночас, як зазначив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов, на календарі так і не з'явилася вказівка, що Крим територіально належить Україні.
"Жодного слова про належність Криму Україні. Крім того, напис "Крим" було знято з календарної дошки кримських мечетей, а потрібно додати "Україна" в дужки", - написав він у Facebook.
Напередодні він вимагав від Об'єднання мусульман Польщі виправити календар і вказати, що Крим - це Україна.
Релігійне Об'єднання мусульман Польщі опублікувало на своєму сайті календар на 2021 рік з мечетями у Феодосії, Бахчисараї, Старому Криму і Сімферополі з підписом "Російська Федерація".
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короче не гунди муфтий и не делай смиренное и благочестивое лицо...
Первый раз : когда херню напечатали , а второй , когда стали клясться в своей аполитичности . Т.е. записали Крым как некий остров посреди Атлантики .
Если уж столь апполитичны , то вообще не пишите , что это в Крыму , а просто "мечеть где-то там за пределами Польши" .
У меня есть такое подозрение , шо в Польше большинство мусульман это выходцы и Татарстана и Башкиртыстана . И вообще это осколок российской оккупации и фактор онной .