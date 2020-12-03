"Редакційна помилка": в Об'єднанні мусульман Польщі вибачилися за календар з мечетями в "російському" Криму. ФОТО

У Релігійному Об'єднанні мусульман Польщі назвали "редакційною помилкою" підпис "Російська Федерація" до кримських мечетей в опублікованому релігійному календарі на 2021 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Крим.Реалії.

"Я висловлюю глибоке співчуття і прошу вибачення у всіх, хто відчував себе скривдженим через це. Очевидно, сталася помилка. Я не хочу звинувачувати себе або когось тут: це серйозна помилка, якої не повинно було трапитися, але вона сталася. Сталася редакційна помилка на етапі створення, фатальний автоматизм письменника і перенесення назви "(Російська Федерація)", що з'явилася на інших сторінках календаря, за що ще раз прошу вибачення", - йдеться у зверненні муфтія Польщі Томаша Мишкевича, опублікованому на сайті організації.

Він зауважив, що "не було мети створювати додаткову напруженість в і без того складній політичній ситуації".

"Ми всі підтримуємо вільний Крим, який є таким важливим для всіх татар, зокрема для польсько-татарської громади. Мені дуже шкода, що стався такий неприємний випадок, тим більше, що Релігійне об'єднання мусульман в Республіці Польща було і залишається аполітичним. Одна з наших основних цілей - відстоювати право мусульманської громади на релігійну практику, недоторканність релігійних об'єктів і кладовищ", - йдеться у зверненні муфтія.

Зазначається, що помилку в календарі вже виправлено.

Водночас, як зазначив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов, на календарі так і не з'явилася вказівка, що Крим територіально належить Україні.

"Жодного слова про належність Криму Україні. Крім того, напис "Крим" було знято з календарної дошки кримських мечетей, а потрібно додати "Україна" в дужки", - написав він у Facebook.





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Напередодні він вимагав від Об'єднання мусульман Польщі виправити календар і вказати, що Крим - це Україна.

Релігійне Об'єднання мусульман Польщі опублікувало на своєму сайті календар на 2021 рік з мечетями у Феодосії, Бахчисараї, Старому Криму і Сімферополі з підписом "Російська Федерація".