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Новини
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"Редакційна помилка": в Об'єднанні мусульман Польщі вибачилися за календар з мечетями в "російському" Криму. ФОТО

У Релігійному Об'єднанні мусульман Польщі назвали "редакційною помилкою" підпис "Російська Федерація" до кримських мечетей в опублікованому релігійному календарі на 2021 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Крим.Реалії.

"Я висловлюю глибоке співчуття і прошу вибачення у всіх, хто відчував себе скривдженим через це. Очевидно, сталася помилка. Я не хочу звинувачувати себе або когось тут: це серйозна помилка, якої не повинно було трапитися, але вона сталася. Сталася редакційна помилка на етапі створення, фатальний автоматизм письменника і перенесення назви "(Російська Федерація)", що з'явилася на інших сторінках календаря, за що ще раз прошу вибачення", - йдеться у зверненні муфтія Польщі Томаша Мишкевича, опублікованому на сайті організації.

Він зауважив, що "не було мети створювати додаткову напруженість в і без того складній політичній ситуації".

"Ми всі підтримуємо вільний Крим, який є таким важливим для всіх татар, зокрема для польсько-татарської громади. Мені дуже шкода, що стався такий неприємний випадок, тим більше, що Релігійне об'єднання мусульман в Республіці Польща було і залишається аполітичним. Одна з наших основних цілей - відстоювати право мусульманської громади на релігійну практику, недоторканність релігійних об'єктів і кладовищ", - йдеться у зверненні муфтія.

Зазначається, що помилку в календарі вже виправлено.

Водночас, як зазначив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов, на календарі так і не з'явилася вказівка, що Крим територіально належить Україні.

"Жодного слова про належність Криму Україні. Крім того, напис "Крим" було знято з календарної дошки кримських мечетей, а потрібно додати "Україна" в дужки", - написав він у Facebook.

Редакційна помилка: в Обєднанні мусульман Польщі вибачилися за календар з мечетями в російському Криму 01
Редакційна помилка: в Обєднанні мусульман Польщі вибачилися за календар з мечетями в російському Криму 02

Також дивіться: У Польщі випустили календар з "російським" Кримом. ФОТОрепортаж

Напередодні він вимагав від Об'єднання мусульман Польщі виправити календар і вказати, що Крим - це Україна.

Релігійне Об'єднання мусульман Польщі опублікувало на своєму сайті календар на 2021 рік з мечетями у Феодосії, Бахчисараї, Старому Криму і Сімферополі з підписом "Російська Федерація".

Редакційна помилка: в Обєднанні мусульман Польщі вибачилися за календар з мечетями в російському Криму 03

Автор: 

календар (35) Крим (14127) Польща (8484) мусульмани (91)


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Топ коментарі
+3
Помілька,не помілька,а грошики рашка дала. Ну вибачте, мі не знали.
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03.12.2020 10:45
+1
а шо ж они недосмотрели кубань скажем к Украине покрасить по роковой ошибке и стечению обстоятельств?
короче не гунди муфтий и не делай смиренное и благочестивое лицо...
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03.12.2020 09:45
+1
Хтось навмисно підсунув **************.
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03.12.2020 09:46
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та ясный перец - технари недосмотрели - "роковой автоматизм писателя и перенос названия"...
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03.12.2020 09:40 Відповісти
а шо ж они недосмотрели кубань скажем к Украине покрасить по роковой ошибке и стечению обстоятельств?
короче не гунди муфтий и не делай смиренное и благочестивое лицо...
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03.12.2020 09:45 Відповісти
Хтось навмисно підсунув **************.
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03.12.2020 09:46 Відповісти
А компенсацию Украине за это?
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03.12.2020 09:50 Відповісти
милейшей улыбки муфтия недостаточно?
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03.12.2020 09:51 Відповісти
...какой то "сюриализм" с этим мусульманским (???!!!) календарем в Польше...
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03.12.2020 09:56 Відповісти
Короче дважды подставили крымских тарар их единоверцы из Польши .

Первый раз : когда херню напечатали , а второй , когда стали клясться в своей аполитичности . Т.е. записали Крым как некий остров посреди Атлантики .
Если уж столь апполитичны , то вообще не пишите , что это в Крыму , а просто "мечеть где-то там за пределами Польши" .

У меня есть такое подозрение , шо в Польше большинство мусульман это выходцы и Татарстана и Башкиртыстана . И вообще это осколок российской оккупации и фактор онной .
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03.12.2020 10:08 Відповісти
на рузком сайте Форпост севастополя есть статейка "Мусульмане Польши считают Крым российским". Оттуда - "Для календаря на 2021 год, или 1442/1443 год по исламскому лунному календарю Хиджры, поляки выбрали работы жительницы городка Кудова-Здруй Ирины Малинской, которая училась в художественной школе в Феодосии" - т.е. рузьке приехало в Польшу из Крыма и калякает свои рисуночки, а за одно подписывает их "расийская *********"...
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03.12.2020 10:33 Відповісти
Помілька,не помілька,а грошики рашка дала. Ну вибачте, мі не знали.
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03.12.2020 10:45 Відповісти
Короче, торчат не только немытые уши, но и немытые ноги кремля
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03.12.2020 14:13 Відповісти
 
 