Дефіцит Держбюджету: Україна планує до кінця року розмістити $ 1 млрд євробондів і 50-60 млрд грн ОВДП, - Шмигаль

Україна до 15 грудня може вийти на ринок зовнішніх запозичень, обсяг запозичень може становити $ 1 млрд.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Але якщо ми знаємо дату приїзду місії і дату надання траншу, то бридж-кредити (короткострокові кредити до моменту отримання грошей) - це цілком робочий інструмент. Крім того, залишається можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. Це теж будуть короткі позики, до пів року", - заявив Шмигаль.

Він уточнив, що до кінця року також заплановано кілька аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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"У нас залишається ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП. Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожчі (10-13% річних у гривні), ніж кошти МВФ", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, в цілому обсяги запозичень до кінця року можуть становити 50-60 млрд грн і близько $ 1 млрд.

"Обсяги залежать від виконання бюджету і розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50-60 млрд грн, на зовнішньому - близько $ 1 млрд", - уточнив прем'єр.