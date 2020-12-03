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Новини Бюджет-2020
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Дефіцит Держбюджету: Україна планує до кінця року розмістити $ 1 млрд євробондів і 50-60 млрд грн ОВДП, - Шмигаль

Дефіцит Держбюджету: Україна планує до кінця року розмістити $ 1 млрд євробондів і 50-60 млрд грн ОВДП, - Шмигаль

Україна до 15 грудня може вийти на ринок зовнішніх запозичень, обсяг запозичень може становити $ 1 млрд.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Але якщо ми знаємо дату приїзду місії і дату надання траншу, то бридж-кредити (короткострокові кредити до моменту отримання грошей) - це цілком робочий інструмент. Крім того, залишається можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. Це теж будуть короткі позики, до пів року", - заявив Шмигаль.

Він уточнив, що до кінця року також заплановано кілька аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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"У нас залишається ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП. Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожчі (10-13% річних у гривні), ніж кошти МВФ", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, в цілому обсяги запозичень до кінця року можуть становити 50-60 млрд грн і близько $ 1 млрд.

"Обсяги залежать від виконання бюджету і розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50-60 млрд грн, на зовнішньому - близько $ 1 млрд", - уточнив прем'єр.

Автор: 

держбюджет (2388) ОВДП (837) євробонди (647) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+8
Дефицит Госбюджета: Украина планирует до конца года разместить $1 млрд евробондов и 50-60 млрд грн ОВГЗ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5020
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03.12.2020 09:39
+5
ЗЕлёная афёра с ОВГЗ продолжается.
И эта ЗЕлёная пирамида скоро рухнет.
Но Зеленскому это до синагоги, он ворованное бабло держит в ЗЕЛЁНЫХ на о. Кипр, а не в гривнах в Украине.
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03.12.2020 09:42
+2
Зеленский и его банда, как немецкая порноактриса, принимают со всех сторон!
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03.12.2020 09:39
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Что хозяева ермака насоветовали? Кацапы они такие.
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03.12.2020 09:38 Відповісти
Зеленский и его банда, как немецкая порноактриса, принимают со всех сторон!
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03.12.2020 09:39 Відповісти
Дефицит Госбюджета: Украина планирует до конца года разместить $1 млрд евробондов и 50-60 млрд грн ОВГЗ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5020
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03.12.2020 09:39 Відповісти
ЗЕлёная афёра с ОВГЗ продолжается.
И эта ЗЕлёная пирамида скоро рухнет.
Но Зеленскому это до синагоги, он ворованное бабло держит в ЗЕЛЁНЫХ на о. Кипр, а не в гривнах в Украине.
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03.12.2020 09:42 Відповісти
Вчера переоформлял карту Привата для выплат, взял универсальную
Кредитный лимит установили НОЛЬ, деньги наверное все на ОВГЗ ушли
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03.12.2020 10:09 Відповісти
То что я и говорил неделю назад.Облизации выпустили а Шмыг Шмыг их выкупил...
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03.12.2020 09:42 Відповісти
Денниса Пустошилина позовите....ОРДЛО он в МММ разводил быдло...
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03.12.2020 09:44 Відповісти
на 8 000 гробовых для бизнеса, в случае введения локдауна, собирают...
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03.12.2020 09:44 Відповісти
И доллар типа упал до 28 гривен...гениальные болваны...,на 25 декабря доллар будет по 100...ЛохДауны...
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03.12.2020 09:47 Відповісти
"25 декабря доллар будет по 100...ЛохДауны..." - Я продам. Купишь по 90 25 декабря?
Люблю предсказателей))))
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03.12.2020 11:40 Відповісти
Один уже предсказал рост экономики на 40 %,а зарплату учителям 4 штуки баксов))) Продавец блин
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03.12.2020 11:53 Відповісти
Так мы не про "одного". Или ты тоже из плеяды "гениальные болваны"? Свой прогноз поддержишь? Или сейчас петлять будешь и заднюю включишь?
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03.12.2020 12:58 Відповісти
азаров № 2 - опять Майдан ?
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03.12.2020 09:48 Відповісти
Инвестиций не будет,правительство Украины вышло из доверия ...,МВФ,Всемирный банк и банк **** денег не дадут до весны...
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03.12.2020 09:52 Відповісти
Мыкола Азиров вечно плакал о бюджете проедания,потому и повысил пенсам пенсию один раз 3 года на 100 гривен...
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03.12.2020 09:56 Відповісти
Разом більше 5 мільярдів до кінця цього року, які через рік перетворяться у всі 7-8 мільярдів боргу. Зебіли, як там Голобородько (Зеленський) сказав - МВФ, ідіть в сраку? То он яку сраку ви мали на увазі? Зебіли, то вже навіть не срака, то вже то, що Зеленський зі своєю зграєю вам на голову сере - величезна купа зеленого гімна, тобто, то вже повний зелений звіздець!
Вітаємо вас зебіли з черговою зеленою перемогою! Ви це робили разом, всі 73% ідіотів!
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03.12.2020 10:00 Відповісти
Голозадые авантюристы и мошенники, кто рискнет связываться с вами?
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03.12.2020 10:04 Відповісти
выкинуть все на дороги, а потом брать под 13 процентов... идиеты
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03.12.2020 10:17 Відповісти
Ні холери вони не отримають,гошей цим придуркам ніхто не дасть.73-готуйтесь до доллара по 100.Гниди,ви зробилице разом,горіть у пеклі разом з зепоцом.
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03.12.2020 10:18 Відповісти
Итого около 100млрд. Брависсимо.
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03.12.2020 10:24 Відповісти
До конца года осталось 27 дней!
А еще нужно успеть потратить.
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03.12.2020 10:27 Відповісти
Байден бабла не дасть депилами Зелемойским МВФ тьоже...
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03.12.2020 11:55 Відповісти
 
 