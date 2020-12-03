Дефіцит Держбюджету: Україна планує до кінця року розмістити $ 1 млрд євробондів і 50-60 млрд грн ОВДП, - Шмигаль
Україна до 15 грудня може вийти на ринок зовнішніх запозичень, обсяг запозичень може становити $ 1 млрд.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Але якщо ми знаємо дату приїзду місії і дату надання траншу, то бридж-кредити (короткострокові кредити до моменту отримання грошей) - це цілком робочий інструмент. Крім того, залишається можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. Це теж будуть короткі позики, до пів року", - заявив Шмигаль.
Він уточнив, що до кінця року також заплановано кілька аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
"У нас залишається ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП. Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожчі (10-13% річних у гривні), ніж кошти МВФ", - зазначив глава уряду.
За словами Шмигаля, в цілому обсяги запозичень до кінця року можуть становити 50-60 млрд грн і близько $ 1 млрд.
"Обсяги залежать від виконання бюджету і розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50-60 млрд грн, на зовнішньому - близько $ 1 млрд", - уточнив прем'єр.
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И эта ЗЕлёная пирамида скоро рухнет.
Но Зеленскому это до синагоги, он ворованное бабло держит в ЗЕЛЁНЫХ на о. Кипр, а не в гривнах в Украине.
Кредитный лимит установили НОЛЬ, деньги наверное все на ОВГЗ ушли
Люблю предсказателей))))
Вітаємо вас зебіли з черговою зеленою перемогою! Ви це робили разом, всі 73% ідіотів!
А еще нужно успеть потратить.