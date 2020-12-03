Ткаченко закликав громадян провести вихідні в кіно, театрах і ТРЦ: "Зробіть паузу в доставках додому, відмовтеся від спокуси залишитися під теплою ковдрою"
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав громадян провести найближчі вихідні в театрах, кіно і торгових центрах, оскільки в суботу та неділю вже не буде діяти карантин вихідного дня.
Про це глава Мінкульту написав на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вже із суботи можна знову переглянути виставу у театрі, познайомитися з експозиціями музеїв, послухати оперу, насолодитися концертом у філармонії чи подивитися фільм у кінотеатрі, не відкладати спортзал на понеділок, зустрітися на каву з друзями у кафе чи ресторані, піти в торговий центр і знайти собі там справу для дозвілля, та ще багато потрібних речей, за якими усі ми встигли скучити", - зазначив міністр.
Він запевнив, що заклади культури дотримуються карантинних обмежень, тому їхнє відвідування не несе небезпеки.
"Зробіть паузу у доставках додому, відмовтеся від спокуси залишиться під теплою ковдрою, одягайте маски, беріть антисептики і вперед на зустріч цікавим вихідним. Сплануйте їх прямо зараз", - написав він, закликавши підтримати сферу "придбаним квитком, абонементом чи кавою".
Будь ласка, зачекайте...
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Да не забудьте отложить бабло на лекарства.. Пригодятся,
А если без сарказма, скажу вам, как человек переболевший этой заразой, лучше бы я сидел месяц безвылазно дома, чем три недели балансировать на грани.
Где то так, можно сказать о работе нашей власти. О каком улучшении и стабильности можно говорить, если в этой команде нет четкой стратегии, единого плана. Нет даже взаимодействия и взаимопонимания, между собой. Утром одно,а вечером другое...Кто как желает, так и лает, а потом все списывают на "личное" мнение. Каждый старается понравиться людям, но ничего не делают того, что действительно надо !
Пока они еще улыбаются и записывают бестолковые видосы, но сейчас, количество жертв бестолковости и безолаберности, уже сопоставимо с количеством жертв, принесенных войной на Донбассе за 6 с лишним лет. Эта власть просто бездействием, значительно превысит эти потери. И если вся это воровато-хохмическая тусовка полагает, что это ей сойдет с рук - ошибается. Эти жертвы - точно на их холке уже до конца жизни." (Anti-Colorados)
Хотя даже наверняка такой расклад: на 22 число намечен концерт зеленого чмошника 95 квартал. Будет как-то не по феншую если ничего работать не будет, а концерт етих ублюдков пройдет.
Еще сдается мне что ети чмошники крутят статискикой КОВИДа как циган Солнцем: "куда хочу, туда верчу".
Так вот, после концерта они заявят: "ай-яй-яй! Смотрите, отменили вьіходной карантин и как заболевпемость через две недели вверх полезла"
Так что следует от етих ублюдков ожидать сейчас цифр снижения заболеваемости(благодаря якобьі вьіходному карантину), а после концерта 95-ти ублюдков повьішения и карантина
Звідси і ця метушня
всё верно нечего дома сидеть.
Точно не дал,вы не верите оф цифрам?
Точно не дал,вы не верите оф цифрам?