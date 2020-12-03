Ткаченко закликав громадян провести вихідні в кіно, театрах і ТРЦ: "Зробіть паузу в доставках додому, відмовтеся від спокуси залишитися під теплою ковдрою"

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав громадян провести найближчі вихідні в театрах, кіно і торгових центрах, оскільки в суботу та неділю вже не буде діяти карантин вихідного дня.

Про це глава Мінкульту написав на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вже із суботи можна знову переглянути виставу у театрі, познайомитися з експозиціями музеїв, послухати оперу, насолодитися концертом у філармонії чи подивитися фільм у кінотеатрі, не відкладати спортзал на понеділок, зустрітися на каву з друзями у кафе чи ресторані, піти в торговий центр і знайти собі там справу для дозвілля, та ще багато потрібних речей, за якими усі ми встигли скучити", - зазначив міністр.

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Він запевнив, що заклади культури дотримуються карантинних обмежень, тому їхнє відвідування не несе небезпеки.

"Зробіть паузу у доставках додому, відмовтеся від спокуси залишиться під теплою ковдрою, одягайте маски, беріть антисептики і вперед на зустріч цікавим вихідним. Сплануйте їх прямо зараз", - написав він, закликавши підтримати сферу "придбаним квитком, абонементом чи кавою".