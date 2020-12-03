Співпраця з МВФ під загрозою - Мінфін не виконав домовленостей, - ексглава ДПС Верланов
Влада повністю або частково провалила виконання майже всіх пунктів, зафіксованих у Меморандумі з Міжнародним Валютним Фондом.
Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав ексглава ДПС Сергій Верланов.
Зокрема, він повідомив, що парламент прийняв закон про відтермінування запровадження РРО для фізосіб-підприємців, що було складним компромісом. Адже підприємці все одно не задоволені і продовжують протестувати, а зобов'язання перед МВФ вкотре порушено.
"Крім чергового відтермінування цієї реформи, згідно нового закону, ліміти ФОПів прив’язуються до мінімальної заробітної плати, що автоматично розширює сферу дії спрощенки (це також іде у розріз із підписаним з МВФ Меморандумом)", - зазначив Сергій Верланов.
На його думку, питання фіскалізації дійсно є спірним, і, з огляду на складні умови пандемії, такий компроміс є досить адекватним вирішенням кризової ситуації. " Знайдене рішення значною мірою співпадає з моїми пропозиціями: справжній мікробізнес отримав відстрочку, перелік ризикових видів діяльності скорочено, при цьому електроніка, ювелірка та ліки все ж будуть фіскалізовані з 1 січня 2020 р.", - пише Сергій Верланов.
За його словами, РРО для малого бізнесу - це не поодинокий форс-мажор щодо домовленостей з кредиторами (МВФ).
"Очевидним є регрес у питаннях збереження незалежності НБУ, продовження антикорупційної та судової реформи, вдосконалення корпоративного управління", - зазначає експерт.
Сергій Верланов також перерахував деякі пункти Меморандуму з МВФ, зазначивши, що розробка організаційних структур ДПС і ДМС, як єдиних юридичних осіб, - єдине, що було зроблено (на папері). Всі інші пункти, наприклад, створення централізованого підрозділу з управління ризиками ДПС, скасування планових перевірок, введення тестування консолідованих юросіб в пілотних установах ДПС і ДМС, передача активів Державної фіскальної служби, включаючи ІТ-системи, і ліквідація Державної фіскальної служби не реалізовані.
"Окремо стоїть питання введення єдиного рахунку для сплати податків. На відміну від попередніх пунктів, є шанси, що він буде запроваджений 1 січня 2021 р (але це не точно). Проте, якщо комунікація податкової та Мінфіну стосовно РРО була недостатньою та неякісною, то по єдиному рахунку вона практично відсутня. Куди бізнес має сплачувати податки з Нового року, і хто відповість за помилки та штрафи?", - пише Сергій Верланов.
Ексглава ДПС наголошує, що досі не прийнятий закон про Бюро економічної безпеки, яке має запрацювати з початку наступного року, а також Закон про так звану "податкову амністію". Замість цього в парламент подано законопроєкт про зниження ПДВ для окремих видів діяльності, що теж суперечить Меморандуму з МВФ.
"Очевидно, що 4 тижні, що залишилися вже нічого не змінять, і домашнє завдання Україна із високою долею ймовірності не виконає. На жаль, все це означає, що найближчим часом на черговий транш від найбільшого фінансового партнера України нам очікувати не варто. Попри активні спроби керівництва країни переконати громадськість у зворотному", - упевнений ексглава ДПС.
На його думку, відновити втрачену довіру МВФ можна, якщо припинити брехню і замилювання очей, якщо системно і наполегливо працювати відповідно до укладених угод. "МВФ - не благодійна організація і не банкомат. Природно, що від України вимагають реальних реформ, а не їх імітації", - резюмував Сергій Верланов.
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Повторять политические сценарии, уже отыгранные другими, совершенно не обязательно, но типичность ситуаций приводит примитивные руководящие умы к одним и тем же решениям.
О чем это я? Извините, я о Зеленском и о Гватемале.
В течение десятилетий в Гватемале выбирали президентами выдвиженцев нескольких коррупционных кланов, укоренившихся в национальной политике. У кланов было все куплено и все схвачено - суды, прокуратура, полиция, голоса в парламенте. Кланы бодались друг с другом, но влиянием на купленную вскладчину правоохранительную систему, в полном соответствии с заветами героев Марио Пьюзо, пользовались сообща.
К середине 2000-х гражданское общество Гватемалы вполне осознало, что "системными" инструментами внутри страны коррупцию не победить. Поэтому активисты воспользовались связями в дипломатических кругах (у приличных активистов такие связи обычно есть) и вышли аж на ООН с довольно необычной инициативой: предложили создать специально для Гватемалы международную консультативную группу юристов и специалистов по расследованию коррупционных дел.
И такая группа была создана, она получила название "Комиссия по предотвращению безнаказанности коррупционеров в Гватемале" (сокращенно CICIG) - и властям Гватемалы было предложено узаконить ее сотрудничество с правоохранительными структурами страны.
CICIG не имела ни функций следствия, ни, тем более, функций суда - комиссия лишь консультировала процесс расследования коррупционных дел, обеспечивала ему безупречную юридическую поддержку, и это в значительной степени (такова была идея) делало невозможным "слив" дел на этапе следствия и суда. Власть в Гватемале, однако, была настолько уверена в своем контроле над судебной системой, что этой опасности не увидела - и работу CICIG в стране санкционировала (хотя, понятно, и без большого восторга).
Когда при участии CICIG начали отправляться под суд и в тюрьму министры, руководители спецслужб и даже, о ужас, президент страны Отто Перес Молина, и эффективность международной консультативной группы стала вполне очевидной, отзывать ее разрешение на работу (чего все национальные политические элиты страстно хотели) стало просто неприлично. И ни один президент из старых коррупционных кланов на такой шаг так и не решился.
А выборы, и мы в Украине это знаем, даже при коррумпированном политикуме дают избирателям возможность сказать кандидатам с таким "антирейтингом" что-то вроде "большого спасиба". Именно это и произошло Гватемале в 2015 году, когда на очередных президентских гонках все соискатели от "системных" кланов из-за "анирейтинга" пролетели вчистую, а победителем стал телевизионный комик Джимми Моралес, у которого не было никакого политического бэкграунда, но зато не было и проклятого "антирейтинга".
Ага, скажет в этом месте читатель. Ага, отвечу ему я. А что еще я могу ему ответить?
Так вот. Именно "внесистемный" Джимми Моралес в конце концов сделал то, что стеснялись сделать его "системные" предшественники. В 2019 году он выгнал из Гватемалы CICIG. После того, как было начато следствие о коррупции весьма близких к Джимми деятелей, он просто аннулировал соглашение, которое регламентировало работу комиссии в стране. Суверенитет национальной коррупции был полностью восстановлен. А на всякие "неудобно же" и "что скажут в ООН" "внесистемному" Джимми было, мягко говоря, наплевать. Репутация? Да пофиг. Кто на гватемальском телевидении пахал, тот в цирке не смеется.
Вы интересуетесь, к чему может привести "слив" дела Микитася/Татарова? Да ни к чему. У нас же в Украине нет никакого CICIG. Выгонять Зеленскому некого. У нас только НАБУ, САП и Антикоррупционный суд. А их можно, например, просто признать неконституционными. Внезапно. Ну, будет Еврокомиссия ныть, а МВФ обещанные деньги зажилит. Пофиг. На крайняк можно будет позвонить Джимми Моралесу и поговорить с ним как бывший президент с бывшим президентом. Обменяться опытом.
Как было сказано выше, повторять сценарии тик в тик совершенно не обязательно, но схожесть ситуаций диктует схожесть реакций. К тому же, show must go on, партер кипит и ложи блещут. Даже на фоне провала реформ, очередного краха надежд и всплеска эпидемии, а также такой привычной безнаказанности коррупционеров.
Аплодисменты, аплодисменты. Занавес пошел, актеры на поклон. Иииии снято.
https://www.facebook.com/sergeberezhnoy/posts/3571209446235389 Serge V. Berezhnoy
Да, ума у них немного, а вот хуцпа зашкаливает.
Глава автодора похвастался, что дороги в 2020 подешевели по сравнению с 2019, и стоят 24 миллиона за километр, а не 25.
Почему в 2018 они стоили 10 - он объяснить забыл.
МВФ требует только одно - отсутствие дефицита бюджета!
Наши пишут идеи, которыми они увеличат доход и уменьшат расход, а МВФ ждет выполнения обязательств.
У нас более 3 000 000 человек которые получают зарплату из Бюджета. Это чиновники, депутаты, их секретарши, водители ....
Почему МВФ не требует их сокращения?