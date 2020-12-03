Співпраця з МВФ під загрозою - Мінфін не виконав домовленостей, - ексглава ДПС Верланов

Влада повністю або частково провалила виконання майже всіх пунктів, зафіксованих у Меморандумі з Міжнародним Валютним Фондом.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав ексглава ДПС Сергій Верланов.

Зокрема, він повідомив, що парламент прийняв закон про відтермінування запровадження РРО для фізосіб-підприємців, що було складним компромісом. Адже підприємці все одно не задоволені і продовжують протестувати, а зобов'язання перед МВФ вкотре порушено.

"Крім чергового відтермінування цієї реформи, згідно нового закону, ліміти ФОПів прив’язуються до мінімальної заробітної плати, що автоматично розширює сферу дії спрощенки (це також іде у розріз із підписаним з МВФ Меморандумом)", - зазначив Сергій Верланов.

На його думку, питання фіскалізації дійсно є спірним, і, з огляду на складні умови пандемії, такий компроміс є досить адекватним вирішенням кризової ситуації. " Знайдене рішення значною мірою співпадає з моїми пропозиціями: справжній мікробізнес отримав відстрочку, перелік ризикових видів діяльності скорочено, при цьому електроніка, ювелірка та ліки все ж будуть фіскалізовані з 1 січня 2020 р.", - пише Сергій Верланов.

За його словами, РРО для малого бізнесу - це не поодинокий форс-мажор щодо домовленостей з кредиторами (МВФ).

"Очевидним є регрес у питаннях збереження незалежності НБУ, продовження антикорупційної та судової реформи, вдосконалення корпоративного управління", - зазначає експерт.

Сергій Верланов також перерахував деякі пункти Меморандуму з МВФ, зазначивши, що розробка організаційних структур ДПС і ДМС, як єдиних юридичних осіб, - єдине, що було зроблено (на папері). Всі інші пункти, наприклад, створення централізованого підрозділу з управління ризиками ДПС, скасування планових перевірок, введення тестування консолідованих юросіб в пілотних установах ДПС і ДМС, передача активів Державної фіскальної служби, включаючи ІТ-системи, і ліквідація Державної фіскальної служби не реалізовані.

"Окремо стоїть питання введення єдиного рахунку для сплати податків. На відміну від попередніх пунктів, є шанси, що він буде запроваджений 1 січня 2021 р (але це не точно). Проте, якщо комунікація податкової та Мінфіну стосовно РРО була недостатньою та неякісною, то по єдиному рахунку вона практично відсутня. Куди бізнес має сплачувати податки з Нового року, і хто відповість за помилки та штрафи?", - пише Сергій Верланов.

Ексглава ДПС наголошує, що досі не прийнятий закон про Бюро економічної безпеки, яке має запрацювати з початку наступного року, а також Закон про так звану "податкову амністію". Замість цього в парламент подано законопроєкт про зниження ПДВ для окремих видів діяльності, що теж суперечить Меморандуму з МВФ.

"Очевидно, що 4 тижні, що залишилися вже нічого не змінять, і домашнє завдання Україна із високою долею ймовірності не виконає. На жаль, все це означає, що найближчим часом на черговий транш від найбільшого фінансового партнера України нам очікувати не варто. Попри активні спроби керівництва країни переконати громадськість у зворотному", - упевнений ексглава ДПС.

На його думку, відновити втрачену довіру МВФ можна, якщо припинити брехню і замилювання очей, якщо системно і наполегливо працювати відповідно до укладених угод. "МВФ - не благодійна організація і не банкомат. Природно, що від України вимагають реальних реформ, а не їх імітації", - резюмував Сергій Верланов.